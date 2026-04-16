‘Puma’ Carranza opinó sobre Javier Rabanal y restó importancia al difícil presente de Universitario: “No es para tanto, todavía falta mucho”

El exfutbolista habló de la actualidad de la 'U' luego de la caída en Copa Libertadores. (Video: Trivu TV / La Interna)

La derrota de Universitario de Deportes como local ante Coquimbo Unido de Chile en la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores 2026 dejó una profunda preocupación en el entorno del club. El resultado no solo complicó las opciones de los ‘cremas’ en la competición internacional, sino que también reavivó el debate sobre la continuidad del técnico Javier Rabanal.

Justamente, José Luis Carranza no evitó la autocrítica al analizar el presente del club. “Lo que hemos visto, se jugó mal. El visitante salió de otra manera, aparte no se hacían problemas porque la lanzaban a la tribuna y listo, por eso es que varias veces hay que pensar. Metieron un gol y se complicaron las cosas”, resumió el ídolo en el programa de YouTube, La Trivu.

El ‘Puma’ insistió en que el plantel de la ‘U’ cuenta con recursos para revertir la situación. “Siempre hay una mala actuación de todos, ahora tendrán que ver los errores con el técnico Javier Rabanal y darle para adelante. Yo creo que la ‘U’ tiene un buen equipo y eso lo va a demostrar la próxima fecha contra Nacional de Uruguay”, afirmó.

Sekou Gassama fue titular en Universitario ante Coquimbo Unido, pero fue cambiado a los 59' pifiado por los hinchas. - créditos: Paloma Del Solar.

‘Puma’ Carranza sobre la intervención de Aldo Corzo y el rol de Javier Rabanal en Universitario

La presión del resultado y el ambiente tenso tras la caída provocaron momentos de tensión en el vestuario. Una de las escenas que más comentarios generó fue la intervención de Aldo Corzo, referente y capitán, quien se mostró efusivo en el duelo ante Deportes Tolima en Colombia al dirigirse a sus compañeros, generando especulaciones sobre la interna al no intervenir Javier Rabanal.

El exfutbolista restó dramatismo a este episodio y lo consideró parte natural de la dinámica grupal. “Lo que pasa es que cuando uno tiene esa sangre, como cuando salió Aldo Corzo, es normal porque tiene que gritar, conoce a sus compañeros. Fue un partido malo que tuvieron y no es para tanto porque todavía falta mucho”, reflexionó.

El exmediocampista añadió que la reacción del defensor debe interpretarse como una muestra de compromiso y liderazgo. “Yo creo que esto va a ser bueno para ellos porque de una mala actuación se va a hacer mejor”, señaló.

Las declaraciones públicas del ‘Mazo’ sobre la situación del equipo también generaron debate. “¿Declaraciones de Aldo Corzo? Eso es parte del grupo, lo que tienen que ver. Yo puedo hablar cuando estoy en un camerino, pero acá no, cuando me dan un micro no puedo hablar de eso”, advirtió.

El lateral aconsejó a Miguel Silveira durante el tiempo de rehidratación. Créditos: ESPN.

Carranza recalcó la relevancia del liderazgo en momentos críticos y que la única manera de revertir el mal momento es enfocarse en el siguiente partido. “Cuando pasa esto, los líderes salen a hablar y conversar con el equipo porque es así. Una mala actuación como la tuvieron todos, esto se tiene que revertir. La única forma es jugar y ganar la próxima fecha. Tenemos que pensar en pasar a siguiente ronda de la Copa Libertadores, todos los equipos estamos en el mismo camino”, puntualizó.

‘Puma’ Carranza sobre la función de Jesús Castillo en Universitario

El análisis del ‘Puma’ Carranza no se detuvo en la coyuntura emocional ni en los aspectos tácticos del último partido. En esta ocasión, opinó sobre el rol del ‘6′ tras la salida de Rodrigo Ureña. “Yo siempre digo que tienes que tener el mejor ‘6’, ese es el más importante porque es el equilibrio. Es el que arma y contagia a los jugadores. Si tienes un buen ‘6’, vas a campeonar todos los días”, expresó.

No obstante, el exjugador fue claro respecto al puesto natural del exjugador de Sporting Cristal dentro del campo. “Yo lo he dicho, Jesús Castillo es ‘8’. Es un buen muchacho”, puntualizó, sugiriendo que el futbolista de 24 años podría rendir más en una función de volante mixto que como mediocentro defensivo, y dejando abierta la posibilidad de ajustes en la alineación para potenciar su rendimiento.