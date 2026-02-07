Perú

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con una promoción llena de misterio y nostalgia: “Hemos vuelto”

La periodista sorprende al anunciar su retorno al canal donde inició su carrera, despertando una ola de especulaciones sobre el formato de su nuevo programa y generando interés entre sus seguidores

Con la promesa "Hemos vuelto", Andrea Llosa se prepara para reencontrarse con su público a través de Panamericana TV. Instagram Panamericana TV

Andrea Llosa, una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo peruano, prepara su regreso a la pantalla chica y lo hará nada menos que en Panamericana Televisión, el canal donde hace años comenzó a forjar su carrera. La confirmación llegó este viernes 6 de febrero, tras el lanzamiento de una inesperada promoción que reactivó el entusiasmo entre sus seguidores y alimentó rumores sobre el formato, horario y competencia que tendrá en su nueva etapa televisiva.

Un regreso anunciado con misterio y nostalgia

El adelanto difundido por Panamericana TV fue breve, pero suficiente para desatar la emoción y la especulación. En el video promocional, se escucha la voz inconfundible de Andrea Llosa: “Hemos vuelto”, mientras la narración institucional recuerda: “Hay pasos que nunca se olvidan, porque algunas historias no terminan. Ella vuelve al lugar donde todo comenzó. Muy pronto regresa a Panamericana”.

Aunque el spot no mostró el rostro nítido de la periodista ni adelantó detalles sobre el contenido de su próximo programa, la información oficial y los comentarios del canal confirman que Andrea Llosa será uno de los principales fichajes de Panamericana para este 2026. El anuncio fue recibido con entusiasmo en redes sociales, donde se celebró el retorno de la conductora a un medio donde ya dejó huella en el pasado.

Mensajes como “Andrea Llosa vuelve a Panamericana, confirmado”, “Panamericana está jalando a todos, dando la hora”, y “Qué bueno que Andrea estará en Panamericana” resumieron la respuesta positiva de la audiencia. El entusiasmo no fue unánime; algunos usuarios pusieron en duda el impacto que tendrá su regreso en términos de audiencia, aunque la mayoría valoró la continuidad de Llosa en la televisión y la ven como una carta fuerte para renovar la propuesta del canal.
El esperado regreso de Andrea
El esperado regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV genera gran expectativa entre los seguidores de la periodista peruana. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si va a hacer su talkshow mejor que retransmitan el talkshow de Mónica”, ironizó un usuario, mientras otros sugirieron que ahora la periodista estará más tranquila de no tener que dar pase a Magaly Medina, su antigua colega y rival de ATV.

Dejó ATV tras dos décadas y cerró una etapa de denuncia social

El regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV se produce en un contexto de cambios y reconfiguraciones en la televisión peruana. A finales de 2025, la periodista anunció su salida de ATV, canal donde permaneció más de veinte años y donde lideró dos formatos emblemáticos: ‘Nunca más’ y ‘Andrea’. Ambos programas, centrados en la denuncia social y el acompañamiento a familias en conflicto, se convirtieron en señales de identidad de la conductora y la posicionaron como una de las voces más respetadas y cercanas del medio.

El fin de esos ciclos fue comunicado por la propia Llosa en los minutos finales de sus programas, en una despedida emotiva en la que agradeció a su público y a su equipo. “Gracias por permitirme acompañarlos todos estos años, por confiar en mi trabajo y en el de quienes me han acompañado”, declaró entonces la periodista, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos. Durante años, Llosa consolidó una comunidad de seguidores fieles y demostró que la televisión puede ser un espacio para la justicia cotidiana y la empatía.

El cierre de ‘Nunca más’ y ‘Andrea’ también respondió a una etapa de renovación interna en ATV, que decidió modificar su grilla de programación y apostar por otros formatos. La ausencia de estos espacios dejó un vacío en la oferta de programas de servicio social y acompañamiento, lo que aumentó la expectativa por el nuevo destino de la conductora.

El retorno de Andrea Llosa
El retorno de Andrea Llosa abre interrogantes sobre el formato, horario y la competencia directa que enfrentará en Panamericana TV. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas sobre su nuevo ciclo y la competencia en pantalla

La promoción lanzada por Panamericana TV no solo confirmó el regreso de Andrea Llosa, sino que también desató especulaciones sobre el formato, el horario y los rivales directos que enfrentará en esta nueva etapa. En redes sociales, muchos seguidores se preguntaron si el programa ocupará una franja similar a la que tenía en ATV, lo que la pondría en competencia directa con otros talk-shows y formatos de corte social, incluyendo el espacio liderado por Magaly Medina.

Hasta el momento, ni el canal ni la periodista han dado detalles precisos sobre el enfoque del nuevo programa, aunque la promoción sugiere continuidad con el estilo de narración y acompañamiento que caracterizó la carrera de Llosa. De confirmarse un talk-show o formato de intervención social, Panamericana buscaría recuperar un espacio relevante en la televisión peruana y aprovechar la experiencia y el arrastre de la conductora.

La periodista agradeció la sintonía y resaltó sentir satisfacción por haber logrado que muchos niños tengan un apellido | ATV

Andrea Llosa responde a su público en redes sociales

La interacción de Andrea Llosa con sus seguidores ha sido un componente clave en esta nueva etapa. Ante los comentarios y preguntas que comenzaron a circular en Facebook tras el anuncio de Panamericana TV, la periodista eligió responder directamente a las inquietudes de los usuarios. Cuando le consultaron por la fecha exacta de su regreso, Llosa afirmó: “Muyyyyyyy pronto, ya estamos chambeando”, confirmando que los preparativos para su retorno a la pantalla están en marcha.

En respuesta a quienes cuestionaron el cambio de canal o manifestaron no ser asiduos espectadores de Panamericana, Andrea animó a su público a mantenerse abierto a la nueva propuesta: “¡Pero vienen nuevos programas, dale la oportunidad!”. Así, la conductora dejó claro que su apuesta en Panamericana incluirá formatos renovados y que espera conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a nuevas audiencias.

También hubo espacio para quienes le preguntaron por su salida de ATV, a lo que Llosa respondió con transparencia y gratitud: “Decidí irme muy agradecida y acá hoy estoy muy contenta, con mi equipo”. La periodista recalcó que su decisión fue meditada y que asume esta nueva etapa con entusiasmo y optimismo, acompañada de su equipo de trabajo de confianza.

La historia de Andrea Llosa al frente de programas sociales y de denuncia ha sido larga y sostenida. Desde sus inicios como reportera hasta su consolidación como conductora, la periodista ha defendido un estilo directo y comprometido con la justicia cotidiana. “Nunca se olviden que el amor no duele y que la justicia existe en nuestro país, pero hay que buscarla”, cerró en su despedida de ‘Nunca más’, frase que resume el legado y la expectativa que ahora traslada a Panamericana TV.

