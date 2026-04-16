Oferta inmobiliaria fuera de Lima: cómo el dinamismo de Cusco seduce a nuevos inversores

El auge inmobiliario en Cusco para 2026 impulsa inversiones fuera de Lima en bienes raíces sostenibles y diseño contemporáneo.

El mercado de bienes raíces fuera de la capital peruana experimenta una evolución que no solo responde a la demanda local, sino que también atrae el interés de inversores nacionales y extranjeros. Cusco es uno de los polos más dinámicos, con una oferta cada vez más sofisticada que combina sostenibilidad, diseño y planificación urbana.

El desarrollo inmobiliario en la región deja de ser una simple transacción de compra de tierra para transformarse en una apuesta por el futuro patrimonial, donde la conectividad estratégica y los entornos planificados marcan tendencia.

Edificaciones sostenibles y nuevos perfiles de compradores

Durante 2026, Cusco evidencia una madurez técnica inédita en su mercado inmobiliario. La escasez de terrenos horizontales impulsa un crecimiento vertical y diversificado, mientras se consolidan proyectos que incorporan principios de sostenibilidad ambiental, vanguardia arquitectónica y creación de comunidades planificadas.

Este contexto redefine el perfil del comprador y la manera en que se concibe la inversión inmobiliaria en la región, sobre todo en el Valle Sagrado. Las zonas residenciales premium, como Magisterio y Quispicanchis, presentan proyectos que cumplen con estándares internacionales de eficiencia y diseño funcional.

El precio por metro cuadrado en zonas premium de Cusco, como Magisterio y Quispicanchis, alcanza hasta USD 1.850 y muestra tendencia al alza. Foto: Alex Robinson / AWL-IMAGES

Paul Ambía Olivera, CEO del Grupo Wamol, destaca el caso de los proyectos Residencial Velia, Vasari, Carmelia y Residencial Refugio, todos con precertificación EDGE, que garantiza eficiencia en energía, agua y materiales.

Según Ambía, el comprador cusqueño se caracteriza hoy por estar mejor informado y exigir asesoramiento técnico y legal, lo que contribuye a elevar la calidad del sector. El precio por metro cuadrado en estas áreas oscila entre USD 1,750 y USD 1,850, con tendencia al alza por el incremento en el costo de insumos.

La demanda de viviendas en Cusco se apoya en la seguridad, el diseño moderno y el acceso a servicios, fortaleciendo la inversión inmobiliaria local.

Álvaro Nina, CEO y fundador de Inkasa, señala que la seguridad, el diseño moderno y la accesibilidad a servicios son elementos imprescindibles para quienes buscan vivienda en Cusco. Inkasa desarrolla proyectos como urbanización La Florida y Manuel Prado, orientados a jóvenes profesionales y familias pequeñas que valoran la funcionalidad.

Nina sostiene que el mercado de Cusco es robusto tanto para vivir como para invertir, con opciones que van desde monoambientes hasta viviendas familiares con alta plusvalía y un retorno de inversión activo entre 8 y 12 años.

Inversión, plusvalía y desafíos estructurales

Cusco es percibida como una ciudad segura, con un flujo turístico constante que sostiene la rentabilidad de las propiedades. Para Nina, cuatro factores impulsan la inversión: la demanda interna sostenida, el auge de alquileres temporales tipo Airbnb, la plusvalía urbana y la variedad de alternativas de renta.

No obstante, el sector enfrenta desafíos estructurales. Ambía advierte sobre la competencia desleal de desarrolladores informales y el riesgo de que capitales ilícitos busquen blanquear dinero en el sector. Recomienda a los compradores asesorarse siempre con profesionales técnicos y legales.

Los alquileres temporales tipo Airbnb, la plusvalía urbana y la oferta diversa de renta posicionan a Cusco como foco de rentabilidad para inversores.

El Valle Sagrado: de lotes aislados a comunidades planificadas

La expansión hacia el corredor de Chinchero y zonas como Ayarmacca y Simatauca responde al interés en segundas viviendas o inversiones patrimoniales en entornos abiertos.

Fabricio Durand Salas, CEO de Tierra Fértil, resalta que la conectividad, impulsada por nuevas obras viales y el Aeropuerto de Chinchero, redefine el valor del suelo en el Valle Sagrado. Durand recalca que el valor de la tierra en Cusco solo se ve afectado por el desorden, por lo que sus desarrollos parten de reglas claras y parámetros estrictos.

Proyectos como Los Jardines y el Club Los Pinos, de cinco hectáreas, apuestan por comunidades planificadas con precios que varían entre S/ 220 y S/ 300 por metro cuadrado, con facilidades de pago.

La combinación de geografía limitada e infraestructura moderna sitúa a Cusco como un mercado inmobiliario competitivo, donde el éxito favorece a quienes priorizan la sostenibilidad, el diseño de autor y la transparencia legal.