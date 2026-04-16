Perú

Oferta inmobiliaria fuera de Lima: cómo el dinamismo de Cusco seduce a nuevos inversores

El regreso de inversión en propiedades cusqueñas varía entre 8 y 12 años, con plusvalía superior al promedio nacional, según expertos del sector

Guardar
cusco - sector inmobiliario
El auge inmobiliario en Cusco para 2026 impulsa inversiones fuera de Lima en bienes raíces sostenibles y diseño contemporáneo.

El mercado de bienes raíces fuera de la capital peruana experimenta una evolución que no solo responde a la demanda local, sino que también atrae el interés de inversores nacionales y extranjeros. Cusco es uno de los polos más dinámicos, con una oferta cada vez más sofisticada que combina sostenibilidad, diseño y planificación urbana.

El desarrollo inmobiliario en la región deja de ser una simple transacción de compra de tierra para transformarse en una apuesta por el futuro patrimonial, donde la conectividad estratégica y los entornos planificados marcan tendencia.

Edificaciones sostenibles y nuevos perfiles de compradores

Durante 2026, Cusco evidencia una madurez técnica inédita en su mercado inmobiliario. La escasez de terrenos horizontales impulsa un crecimiento vertical y diversificado, mientras se consolidan proyectos que incorporan principios de sostenibilidad ambiental, vanguardia arquitectónica y creación de comunidades planificadas.

Este contexto redefine el perfil del comprador y la manera en que se concibe la inversión inmobiliaria en la región, sobre todo en el Valle Sagrado. Las zonas residenciales premium, como Magisterio y Quispicanchis, presentan proyectos que cumplen con estándares internacionales de eficiencia y diseño funcional.

Valle Sagrado de los Incas, Cusco.
El precio por metro cuadrado en zonas premium de Cusco, como Magisterio y Quispicanchis, alcanza hasta USD 1.850 y muestra tendencia al alza. Foto: Alex Robinson / AWL-IMAGES

Paul Ambía Olivera, CEO del Grupo Wamol, destaca el caso de los proyectos Residencial Velia, Vasari, Carmelia y Residencial Refugio, todos con precertificación EDGE, que garantiza eficiencia en energía, agua y materiales.

Según Ambía, el comprador cusqueño se caracteriza hoy por estar mejor informado y exigir asesoramiento técnico y legal, lo que contribuye a elevar la calidad del sector. El precio por metro cuadrado en estas áreas oscila entre USD 1,750 y USD 1,850, con tendencia al alza por el incremento en el costo de insumos.

cusco - sector inmobiliario
La demanda de viviendas en Cusco se apoya en la seguridad, el diseño moderno y el acceso a servicios, fortaleciendo la inversión inmobiliaria local.

Álvaro Nina, CEO y fundador de Inkasa, señala que la seguridad, el diseño moderno y la accesibilidad a servicios son elementos imprescindibles para quienes buscan vivienda en Cusco. Inkasa desarrolla proyectos como urbanización La Florida y Manuel Prado, orientados a jóvenes profesionales y familias pequeñas que valoran la funcionalidad.

Nina sostiene que el mercado de Cusco es robusto tanto para vivir como para invertir, con opciones que van desde monoambientes hasta viviendas familiares con alta plusvalía y un retorno de inversión activo entre 8 y 12 años.

Inversión, plusvalía y desafíos estructurales

Cusco es percibida como una ciudad segura, con un flujo turístico constante que sostiene la rentabilidad de las propiedades. Para Nina, cuatro factores impulsan la inversión: la demanda interna sostenida, el auge de alquileres temporales tipo Airbnb, la plusvalía urbana y la variedad de alternativas de renta.

No obstante, el sector enfrenta desafíos estructurales. Ambía advierte sobre la competencia desleal de desarrolladores informales y el riesgo de que capitales ilícitos busquen blanquear dinero en el sector. Recomienda a los compradores asesorarse siempre con profesionales técnicos y legales.

Decisión sustentada en informes técnicos que advierten desecamiento y debilitamiento estructural. Difusión
Los alquileres temporales tipo Airbnb, la plusvalía urbana y la oferta diversa de renta posicionan a Cusco como foco de rentabilidad para inversores.

El Valle Sagrado: de lotes aislados a comunidades planificadas

La expansión hacia el corredor de Chinchero y zonas como Ayarmacca y Simatauca responde al interés en segundas viviendas o inversiones patrimoniales en entornos abiertos.

Fabricio Durand Salas, CEO de Tierra Fértil, resalta que la conectividad, impulsada por nuevas obras viales y el Aeropuerto de Chinchero, redefine el valor del suelo en el Valle Sagrado. Durand recalca que el valor de la tierra en Cusco solo se ve afectado por el desorden, por lo que sus desarrollos parten de reglas claras y parámetros estrictos.

Proyectos como Los Jardines y el Club Los Pinos, de cinco hectáreas, apuestan por comunidades planificadas con precios que varían entre S/ 220 y S/ 300 por metro cuadrado, con facilidades de pago.

La combinación de geografía limitada e infraestructura moderna sitúa a Cusco como un mercado inmobiliario competitivo, donde el éxito favorece a quienes priorizan la sostenibilidad, el diseño de autor y la transparencia legal.

Temas Relacionados

Cuscosector inmobiliariobienes raicesdepartamentosperu-economia

Más Noticias

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ recibirá al elenco venezolano en su condición de local, y buscará su primer triunfo tras un valioso empate con Juventud. Entérate las señales disponibles del duelo decisivo

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Selección peruana de vóley: Antonio Rizola y el motivo por el que no convocó a jugadoras de Alianza Lima, Universitario y San Martín

El brasileño tampoco llamó a voleibolistas de Deportivo Géminis en su pre convocatoria para la Copa América

Selección peruana de vóley: Antonio Rizola y el motivo por el que no convocó a jugadoras de Alianza Lima, Universitario y San Martín

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

Mr Peet lanzó dura crítica contra Universitario tras derrota con Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026: “Se creían favoritos”

El periodista deportivo recordó la reacción de los hinchas de la ‘U’ luego de conocer a sus rivales en el grupo del torneo internacional y ahora los resultados no los acompaña

Mr Peet lanzó dura crítica contra Universitario tras derrota con Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026: “Se creían favoritos”

Voto de confianza EN VIVO: Congreso debate voto de investidura del gabinete Luis Arroyo tras su exposición

El presidente del Consejo de Ministros deberá tener al menos 66 votos para mantenerse en el cargo por los próximos tres meses hasta la transición de gobierno. El Congreso le ha dado 60 minutoa

Voto de confianza EN VIVO: Congreso debate voto de investidura del gabinete Luis Arroyo tras su exposición
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Voto de confianza EN VIVO: Congreso debate voto de investidura del gabinete Luis Arroyo tras su exposición

Voto de confianza EN VIVO: Congreso debate voto de investidura del gabinete Luis Arroyo tras su exposición

Resultados en regiones ONPE al 93,719 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.022 % EN VIVO: conteo oficial de votos avanza a paso lento en las elecciones de Perú y el extranjero

Empresa Gálaga explica el motivo de la demora en la entrega de material electoral: abogado afirma que ONPE no lo tenía listo

¿Por qué el conteo oficial de la ONPE avanza a paso lento? Llegar al 100% de actas tomará unos días más

ENTRETENIMIENTO

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, habla de la infidelidad del deportista: “Obviamente, me afecta, lo amo”

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, habla de la infidelidad del deportista: “Obviamente, me afecta, lo amo”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, presenta el tributo al ‘Rey del Pop’ más grande del Perú

Ruth Karina hace aclaración tras ser condecorada por el Congreso: “Tengo una carrera limpia de 28 años en los escenarios”

¿Quién es Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, a quien confirmó infidelidad tras escándalo?

Jazmín Pinedo recuerda la polémica que generó tras cubrir Rusia 2018: “Con el tiempo aprendí a enfrentar las críticas”

DEPORTES

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

Selección peruana de vóley: Antonio Rizola y el motivo por el que no convocó a jugadoras de Alianza Lima, Universitario y San Martín

Mr Peet lanzó dura crítica contra Universitario tras derrota con Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026: “Se creían favoritos”

La convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: con Kiara Montes y muchas sorpresas

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026