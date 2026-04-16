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Selección peruana de vóley: Antonio Rizola y el motivo por el que no convocó a jugadoras de Alianza Lima, Universitario y San Martín

El brasileño tampoco llamó a voleibolistas de Deportivo Géminis en su pre convocatoria para la Copa América

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Selección peruana de vóley: Antonio Rizola y el motivo por el que no convocó a jugadoras de Alianza Lima, Universitario y San Martín.
Selección peruana de vóley: Antonio Rizola y el motivo por el que no convocó a jugadoras de Alianza Lima, Universitario y San Martín.

Antonio Rizola anunció su primera convocatoria de la selección peruana de vóley para la próxima edición de la Copa América. El entrenador brasileño sorprendió al incluir varias jugadoras que tendrán la oportunidad de mostrarse por primera vez en el equipo nacional.

Rizola eligió a 14 deportistas, aunque la ausencia de jugadoras de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Deportivo Géminis y Universidad San Martín llamó la atención de los seguidores del vóley.

La razón es que estos cuatro equipos están disputando la final y el partido por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, por lo que sus integrantes recién podrán sumarse a los entrenamientos de la selección al finalizar el torneo.

Programación de la final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26
Programación de la final ida por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Según la periodista deportiva Daniella Fernández, las jugadoras tendrán 15 días de descanso antes de integrarse al equipo nacional y comenzar la preparación para la segunda edición de la Copa América de Vóley, que se llevará a cabo del 21 al 16 de julio en Lima.

Deportistas como Esmeralda Sánchez, Ysabella Sánchez, Mirian Patiño, Karla Ortiz, Lucía Magallanes, Brenda Lobatón, Ginna López y Anghela Barboza podrían figurar en una segunda convocatoria.

La próxima lista de Rizola se conocería después del domingo 26 de abril, tras la segunda final de la Liga Peruana de Vóley, o el domingo 3 de mayo si se disputa un partido extra en caso de empate entre Alianza Lima y Universidad San Martín.

Primera lista de Antonio Rizola

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.
La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

Las convocadas extranjeras a la selección peruana de vóley

En una entrevista con La Cátedra Deportes, Antonio Rizola confirmó las jugadoras extranjeras que serán consideradas en la próxima convocatoria de la selección peruana de vóley y señaló la ausencia de una integrante por motivos personales.

Las jugadoras que sí estarán presentes son:

  • Maguilaura Frías (Fundación Cajasol Andalucía, España)
  • Yadhira Anchante (AO Thíras, Grecia)
  • Ángela Leyva (Beşiktaş, Turquía)
  • Jade Cuya (Jackson Dolphins, Estados Unidos)
  • Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC, Estados Unidos)
  • Alondra Villanueva (Seton Hall University, Estados Unidos)
  • Alondra Alarcón (Nevada University, Estados Unidos)
  • Fabiana Távara (Eastern Florida State College, Estados Unidos)

Rizola explicó que Katherine Regalado no integrará la selección peruana este año, ya que la jugadora priorizará sus responsabilidades familiares. La opuesta, con experiencia en Alianza Lima y Deportivo Géminis, no ha formado parte del equipo nacional en las últimas temporadas, aunque el entrenador mantiene su interés en su perfil deportivo.

En diálogo con La Cátedra Deportes, Rizola destacó la valoración que tiene por Regalado y lamentó su ausencia: “Infelizmente, la jugadora que me encanta, la opuesta que más me encanta, no va a poder estar con nosotros: Katherine Regalado. Y usted sabe cuánto, desde cuando llegué, la quiero aquí. Para mí sería una que aporte mucho a nosotros, pero ella tuvo un hijo hace dos años”.

El entrenador de la selección peruana respondió si tiene en el radar a la opuesta peruana. Créditos: De Una / Radio Ovación.

Programación de las finales y partidos por tercer lugar

Partido de ida por el tercer lugar

Sábado 18 de abril

- Universitario vs Géminis (19:00 horas)

Final ida

Domingo 19 de abril

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas)

Partido de vuelta por el tercer lugar

Sábado 25 de abril

- Universitario vs Géminis (19:00 horas)

Final vuelta

Domingo 26 de abril

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas)

Extra game por el tercer lugar

- Universitario vs Géminis (19:00 horas)

Domingo 3 de mayo

Extra game por la final

- Alianza Lima vs San Martín (17:00 horas)

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