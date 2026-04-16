Empresa Gálaga explica el motivo de la demora en la entrega de material electoral: abogado afirma que ONPE no lo tenía listo. (Foto: Composición - Infobae)

La empresa de transporte Gálaga defendió que la principal causa de la demora en la entrega de material electoral en las recientes elecciones fue que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no tenía listo el material para ser cargado y distribuido. Así lo explicó el abogado de la compañía, Cristian Castillo Luna.

Según el representante legal, durante la noche del sábado, alrededor de las 11:00 p.m., el personal de la ONPE no contaba con el producto preparado para cargar los camiones. “Nosotros tenemos pruebas que acreditan que a las doce de la noche mi patrocinada remitió un WhatsApp indicando que no teníamos mercadería para 35 camiones que estaban en la puerta del almacén esperando”, sostuvo Castillo Luna en conversación con Exitosa.

El abogado detalló que Gálaga cumplió con colocar los vehículos a disposición en el lugar y hora acordados, tal y como se comprometió en el contrato con la ONPE. Castillo Luna aseguró: “Lo que falló fue ONPE, que no tenía el personal ni el material listo para su traslado”. El hecho, indicó, habría afectado al menos a 350 locales de votación, ya que cada camión debía abastecer entre 10 y 15 colegios.

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Retrasos en la entrega: versión de Gálaga

Castillo Luna agregó que la demora no solo impactó a los 15 colegios en los que la votación se amplió hasta el lunes, sino también a otros locales que recibieron el material después de las 8 de la mañana, retrasando así el inicio de la jornada. Explicó que el retraso implicó a una cantidad importante de locales, con la consecuencia de que un gran número de ciudadanos tuvo que esperar para poder votar.

Consultado sobre las declaraciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien habría señalado que la demora fue responsabilidad de Gálaga como proveedor, Castillo Luna rechazó esas afirmaciones. “Eso es mentira. No tenemos ningún requerimiento, ninguna notificación, vía correo, presencial o WhatsApp, de ninguna clase, que nos hayan acusado de mora a nosotros”, afirmó a Exitosa.

Añadió que la demora se debió a que “no tenían el personal suficiente para poner los bultos en piso para que Gálaga pueda cargarlo y tampoco tenían personal suficiente para que acompañe a Gálaga a la entrega local por local”.

El representante de Gálaga aseguró que la empresa cumplió con lo pactado en el contrato de traslado tanto en la capital como en regiones, entre ellas Tumbes, Piura, Tacna, Cusco y Puno, utilizando transporte terrestre y aéreo. “Nuestra empresa cumplió con su contrato y lo viene haciendo hasta la fecha, porque falta recoger de provincias y estamos en pleno proceso”, puntualizó.

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Gálaga exige disculpas públicas de la ONPE

En un comunicado público días antes, la empresa Servicios Generales Gálaga SAC respondió a las acusaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las fallas en el traslado del material electoral en Lima Metropolitana. Según su versión, cumplió con todas las obligaciones establecidas en el contrato y rechazó ser la única responsable de los problemas registrados durante la jornada.

Según la empresa, el servicio fue ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y bajo los cronogramas definidos por la propia ONPE. En esa línea, indicó que el traslado del material dependía de la coordinación, la entrega oportuna y las condiciones logísticas establecidas por la entidad electoral.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del jefe de la ONPE, al considerar que han afectado su imagen sin que se hayan revisado todas las circunstancias. En ese contexto, solicitó a la entidad que realice las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los daños a su reputación.