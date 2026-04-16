Jazmín Pinedo recuerda la polémica que generó tras cubrir Rusia 2018: “Con el tiempo aprendí a enfrentar las críticas”

Jazmín Pinedo habla sobre las críticas a lo largo de su carrera. IG

La conductora de televisión Jazmín Pinedo vuelve a ser noticia al recordar la polémica generada por su cobertura del Mundial de Rusia 2018, un episodio que marcó su trayectoria profesional y personal. La presentadora peruana se refirió en recientes declaraciones a los cuestionamientos recibidos durante ese evento, y destacó que con el tiempo ha aprendido a gestionar la exposición pública y a reafirmar su vínculo con el deporte.

En 2018, Perú vivió una etapa de entusiasmo colectivo tras la clasificación de la Selección Peruana al Mundial después de 36 años de ausencia. Este contexto motivó a diversas cadenas televisivas a desplegar una cobertura especial en territorio ruso. Latina Televisión, canal que poseía los derechos de transmisión, seleccionó a Pinedo para realizar enlaces en vivo dirigidos a programas de entretenimiento, lo que generó un debate sobre los perfiles más idóneos para cubrir eventos deportivos de esta magnitud.

La figura televisiva remarcó que su pasión por el fútbol no se vio afectada por los comentarios negativos. Al contrario, su reciente incorporación como embajadora en una campaña vinculada al próximo Mundial, impulsada por Betsson, representa una nueva etapa de consolidación.

“Acabo de sumarme como embajadora en un momento tan especial para el deporte como es el próximo Mundial de fútbol, y eso es algo que me entusiasma muchísimo porque mi pasión por este deporte sigue intacta”, manifestó Pinedo.

Jazmín Pinedo asegura que con el tiempo ha sabido manejar las críticas.

Curtida con las críticas

La también modelo recordó que su presencia en Rusia provocó una oleada de opiniones divididas, principalmente por parte de periodistas deportivos y usuarios de redes sociales, quienes pusieron en duda su experiencia en coberturas de fútbol internacional.

“Volver a estar de la mano del deporte en esta campaña refleja mucho de mi historia, de cómo con el tiempo aprendí a enfrentar las críticas y seguir adelante siendo fiel a quien soy”, expresó la conductora.

Pinedo aseguró que esta experiencia en Rusia marcó un punto de inflexión en su carrera. “Más allá de las críticas siempre he apostado y creído en mí, he intentado hacer la diferencia en todo lo que hago y agradezco a la marca por permitirme ser parte de este gran equipo”, señaló.

Durante la entrevista, también hizo referencia a la importancia de la autoconfianza y la resiliencia profesional en el ámbito mediático. Actualmente, Jazmín Pinedo se mantiene como una de las figuras más visibles del entretenimiento en Perú, con presencia en distintos formatos y proyectos televisivos. Su testimonio resalta el impacto que genera la participación de personalidades ajenas al periodismo deportivo en coberturas de alto perfil.