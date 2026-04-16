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Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello HOY: canal tv online del duelo por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ recibirá al elenco venezolano en su condición de local, y buscará su primer triunfo tras un valioso empate con Juventud. Entérate las señales disponibles del duelo decisivo

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Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026
Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026

La segunda fecha de los torneos de la Conmebol se está desarrollando y el turno ahora es para Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ inició su campaña internacional con buen pie tras conseguir un empate en su visita a Juventud en Uruguay.

El equipo peruano buscará reafirmar ese arranque positivo cuando reciba a Academia Puerto Cabello hoy, jueves 16 de abril, en su estadio por el Grupo B.

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre Cienciano y Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026 contará con una cobertura amplia para los aficionados de toda Latinoamérica. El partido será transmitido en vivo a través de ESPN 3, permitiendo el acceso desde distintos países de la región.

Además de la señal televisiva, quienes prefieran el streaming podrán seguir el duelo mediante la plataforma Disney Plus, disponible para PC, Smart TV y teléfonos móviles. Esta alternativa facilita que los hinchas no se pierdan ningún detalle, sin importar el dispositivo que utilicen.

Además, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento minuto a minuto, con información sobre la previa, las mejores jugadas, las declaraciones de los protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones. De esta forma, los seguidores de Cienciano y del fútbol sudamericano podrán estar al tanto de todo lo que ocurra en Cusco durante la jornada.

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026
Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

Horario de Cienciano vs Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026

El duelo entre Cienciano y Academia Puerto Cabello por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido está programado para hoy, jueves 16 de abril, y presenta horarios diferenciados según el país.

El inicio del encuentro será a las 21:00 horas en Colombia, Perú y Ecuador. Para los aficionados de Argentina, Uruguay y Paraguay, el pitazo inicial está previsto para las 23:00 horas. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave en esta instancia del torneo continental.

Cienciano - Juventud de Las Piedras – Copa Sudamericana 2026 – Perú – deportes – 8 abril
El encuentro entre Juventud y Cienciano ya tiene horario confirmado para toda la región, con el Centenario como escenario del estreno internacional.(Cienciano)

Así llegan Cienciano y Puerto Cabello al partido

El arranque de Cienciano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 dejó buenas sensaciones para el conjunto cusqueño. Tras ir abajo en el marcador frente a Juventud en Uruguay, el equipo logró rescatar un empate gracias al gol de Carlos Garcés, sumando así un punto valioso y manteniendo su invicto en el certamen continental.

El equipo peruano llega a su segundo compromiso con el objetivo de hacer respetar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ante su público. La idea es aprovechar la localía y la confianza ganada en el debut para seguir sumando y fortalecer sus posibilidades de avanzar de ronda.

Por otro lado, Academia Puerto Cabello sorprendió en la primera fecha al vencer por 2-1 a Atlético Mineiro en Venezuela. El resultado fue un duro revés para los brasileños, quienes partían como favoritos, y posicionó a los venezolanos como un rival a tomar en serio en el grupo.

Ambos equipos llegan al duelo con la motivación alta y la mira puesta en un resultado que los acerque a la siguiente fase. El partido promete intensidad y será clave para el desarrollo del grupo en la Sudamericana.

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

Precios de entradas

Los hinchas de Cienciano todavía tienen chances de alentar a su equipo porque aún quedan entradas disponibles a través del portal de Joinnus.

- Norte: S/. 30 soles

- Sur: S/. 35 soles

- Oriente: S/. 50 soles

- Occidente: S/. 100 soles

Precios de entradas para Cienciano vs Puerto Cabello
Precios de entradas para Cienciano vs Puerto Cabello

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