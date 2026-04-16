Alerta en Perú por casos de sarampión que siguen en aumento: 27 casos confirmados y 38 sospechosos en Puno

El Dr. Constantino Vila, Director General de DIGIESP del MINSA, detalla la situación actual del brote de sarampión en la región de Puno, que ya cuenta con 27 casos confirmados. Se explican las acciones de control y la coordinación con Bolivia. | Video: Tv Perú

La región de Puno enfrenta una nueva alerta sanitaria tras la confirmación de 27 casos de sarampión y la detección de otros 38 casos sospechosos que actualmente se encuentran en proceso de evaluación. El escenario ha encendido las alarmas del Ministerio de Salud (Minsa), que ha activado medidas de contención ante el riesgo de expansión del virus, especialmente en zonas con baja cobertura de vacunación.

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente en poblaciones no inmunizadas, vuelve a poner en evidencia las brechas en el sistema de salud preventiva. Las autoridades sanitarias advierten que la situación en la región del sur peruano no solo representa un problema local, sino un potencial foco de transmisión hacia otras partes del país si no se controla a tiempo.

Brote con transmisión local y foco en varias provincias

De acuerdo con el Minsa, los casos confirmados se concentran en distintas provincias de Puno, lo que evidencia la existencia de transmisión comunitaria activa. Este factor resulta especialmente preocupante, ya que indica que el virus ya no es solo importado, sino que circula dentro de la población.

Además, los 38 casos sospechosos en evaluación podrían incrementar la cifra de contagios en los próximos días, dependiendo de los resultados de laboratorio. Ante ello, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos cercanos para cortar la cadena de transmisión.

Baja vacunación, el principal factor de riesgo

Uno de los elementos más críticos en este brote es la baja cobertura de vacunación en algunas zonas de la región. Según reportes sanitarios, existe un número considerable de familias que no han completado el esquema de inmunización de sus hijos, lo que deja a la población infantil como la más vulnerable frente al virus.

Casos de sarampión en Puno genera alerta en el Perú

El sarampión puede prevenirse eficazmente con dos dosis de la vacuna, pero cuando la cobertura cae por debajo del 95 %, se incrementa significativamente el riesgo de brotes. En este contexto, las autoridades han reforzado el llamado a los padres de familia para acudir a los centros de salud.

Cerco epidemiológico y acciones urgentes

Frente a este escenario, el Minsa ha desplegado brigadas de respuesta rápida en las zonas afectadas, con el objetivo de implementar cercos epidemiológicos. Estas acciones incluyen la identificación de contactos, el aislamiento de casos confirmados y la vacunación masiva en comunidades de riesgo.

Asimismo, se ha dispuesto la notificación obligatoria e inmediata de cualquier caso sospechoso en los establecimientos de salud, con el fin de actuar en menos de 24 horas y evitar una mayor propagación.

Otro factor que preocupa a las autoridades es la ubicación estratégica de Puno, que limita con Bolivia. El constante flujo migratorio y comercial en la frontera podría facilitar la importación de nuevos casos, lo que complica aún más el control del brote.

Por ello, se han intensificado las medidas de vigilancia en puntos fronterizos, así como las campañas de vacunación en poblaciones móviles y de difícil acceso.

Autoridades detallan focos y origen del brote

El director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Minsa, Constantino Severo Vila, precisó en Tv Perú que los contagios se concentran principalmente en zonas específicas. “Tenemos casos en San Pedro de Putina Punco (provincia de Sandia), en Juliaca (San Román) y también en Carabaya, en Macusani”, explicó, detallando que estos focos concentran casi la totalidad de los contagios confirmados.

El funcionario indicó además que el brote estaría vinculado al movimiento de personas durante recientes festividades, especialmente en zonas de frontera. “En los carnavales hubo gran tránsito entre Perú y Bolivia, lo que habría facilitado el ingreso del virus”, señaló.

Alerta por sarampión en América y Europa

El Minsa también alertó que este brote no es un hecho aislado. Países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y varias naciones de Europa han reportado en los últimos años casos e incluso epidemias de sarampión.

Según explicó Vila, este resurgimiento está directamente relacionado con la disminución de las coberturas de vacunación a nivel mundial. “Son enfermedades que ya no se veían con frecuencia, pero están reapareciendo”, advirtió.

Síntomas y advertencias: evitar la automedicación

El sarampión suele iniciar con fiebre alta, tos, dolor de cabeza y enrojecimiento de los ojos. Posteriormente aparecen manchas dentro de la boca y un sarpullido que comienza en el rostro y se extiende por el cuerpo.

El Minsa advirtió que la automedicación puede retrasar el diagnóstico y agravar el cuadro. Por ello, se recomienda acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante los primeros síntomas.