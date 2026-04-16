A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Cusco por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello: partido por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026.

Cienciano y Academia Puerto Cabello se medirán este jueves 16 de abril por la segunda jornada de la Copa Sudamericana 2026. El equipo peruano intentará conseguir su primer triunfo en el torneo frente al actual líder del Grupo B.

Horarios del Cienciano vs Puerto Cabello

El enfrentamiento entre Cienciano y Academia Puerto Cabello tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la altura de Cusco, a más de 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar. El encuentro contará con diferentes horarios según el país.

El partido comenzará a las 21:00 horas en Perú y Colombia y Ecuador,mientras que en Bolivia, Estados Unidos y Venezuela a las 22:00 horas, y Argentina, Uruguay y Paraguay el inicio será a las 23:00 horas. Ambos conjuntos intentarán obtener puntos importantes en esta etapa del certamen continental.

Cienciano choca con Academia Puerto Cabello en la Copa Sudamericana 2026.

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello: canal TV

El partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026 tendrá una cobertura completa para los aficionados en Latinoamérica. La transmisión en vivo estará disponible en ESPN 3, permitiendo el acceso desde diferentes países de la región.

Los hinchas que prefieran ver el encuentro por streaming podrán hacerlo a través de Disney Plus, accesible en PC, Smart TV y dispositivos móviles, lo que facilita seguir el partido sin importar el dispositivo.

Infobae Perú también realizará una cobertura minuto a minuto, con información previa, las principales jugadas, declaraciones de los protagonistas y actualización de la tabla de posiciones, para que los fanáticos de Cienciano y del fútbol sudamericano sigan todos los detalles de la jornada en Cusco.

¿Cómo llegan los dos equipos?

Cienciano dejó una imagen positiva en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Pese a comenzar en desventaja frente a Juventud en Uruguay, el conjunto cusqueño logró igualar el marcador con un tanto de Carlos Garcés, sumando un punto importante y conservando el invicto en el certamen.

Para su segundo compromiso, el ‘papá’ buscará hacerse fuerte en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y capitalizar el respaldo de su público. El equipo peruano apunta a aprovechar la localía y el impulso anímico del debut para sumar tres puntos, consolidar su posición en el grupo y aumentar sus opciones de clasificación.

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

En la otra vereda, Academia Puerto Cabello sorprendió en la primera jornada al imponerse 2-1 sobre Atlético Mineiro en Venezuela. El resultado, inesperado por la condición de favorito de los brasileños, permitió a los venezolanos tomar el liderato del grupo y presentarse como un contendiente serio en la competencia.

Ambos conjuntos llegan motivados al encuentro, conscientes de la importancia de sumar en esta etapa. El duelo se perfila como un partido abierto y determinante para las aspiraciones de ambos en la Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones del Grupo B

Puerto Cabello lidera el Grupo B con 3 puntos, siendo el único equipo que logró una victoria en la primera jornada.

Juventud y Cienciano comparten el segundo puesto con un punto cada uno, tras igualar en su enfrentamiento en Uruguay. Atlético Mineiro ocupa la última posición sin unidades, luego de caer en su visita a Venezuela.

El formato del torneo establece que el primer lugar avanza directamente a los octavos de final, mientras que el segundo deberá disputar un playoff frente a un tercer clasificado proveniente de la Copa Libertadores.