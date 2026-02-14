Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

¡Andrea Llosa está de vuelta! Se acabó el descanso y ya está chambeando con todo su equipo en Panamericana Televisión. ¿Tienes sospechas de infidelidad, traición o problemas en el trabajo? Ella está aquí para ayudarte a descubrir la verdad. ¡No te pierdas su gran regreso!

A través de sus redes sociales, Andrea Llosa compartió los primeros adelantos de su nuevo espacio en Panamericana TV, rodeada de misterio y nostalgia por volver al canal donde se forjó como una de las voces más importantes del periodismo social en el país.

“Bueno, como ustedes saben, yo ya estoy chambeando. Acabaron las vacaciones y ahora estoy en Panamericana Televisión y no he vuelto sola, sino que he vuelto con gran parte de mi equipo”, expresó, dejando claro que busca mantener la esencia de trabajo en equipo que la ha caracterizado.

La periodista adelantó la temática principal del programa, que girará en torno a la búsqueda de la verdad en situaciones cotidianas donde las mentiras pueden cambiar el rumbo de vidas enteras.

“El 99 % de las personas, ustedes y yo, por supuesto, me incluyo, en algún momento hemos mentido. Claro, y hay mentiras que son piadosas, pero hay otras que realmente te cambian la vida. Y muchas veces nosotras tenemos sospechas y queremos descubrir la verdad. Y de eso se trata, que le vamos a ayudar a que tú puedas saber la verdad de eso que estás sospechando”, afirmó en un video dirigido a su audiencia.

El programa propone ayudar a quienes tienen dudas sobre posibles infidelidades, traiciones entre amigos, conflictos laborales o secretos familiares. Los interesados podrán comunicarse a través del WhatsApp y redes sociales del canal para exponer sus casos y recibir la intervención del equipo de investigación liderado por Llosa.

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV.

Programa tendrá interacción directa

La interacción con el público será uno de los pilares del formato. Andrea Llosa invitó a sus seguidores a participar activamente: “Puedes escribirnos a este WhatsApp que está apareciendo en tus pantallas… nuestro equipo de investigación está trabajando y te va a responder inmediatamente. Y también a nuestras redes sociales. Así que hemos vuelto y estamos aquí para ustedes, para saber la verdad”.

Esta dinámica busca replicar el éxito de los programas sociales que la periodista condujo en ATV, donde el acompañamiento y la escucha activa eran claves para generar confianza y empatía con los televidentes.

Un regreso celebrado por seguidores de Andrea

El anuncio del regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV fue recibido con entusiasmo en redes sociales. Frases como “De las pocas periodistas que me parecen auténticas y con carácter”, “Linda Andrea, qué bueno tenerte de vuelta”, y “Amo verte de nuevo en la tele”, inundaron sus publicaciones, reflejando el cariño y la expectativa que genera su retorno.

Muchos usuarios destacaron la importancia de contar con programas que ayuden a las personas y expongan situaciones reales que afectan a familias, parejas y entornos laborales. “K innovadora propuesta y k ayuden a las personas, deberían haber más programas así!”, fue otro de los comentarios más repetidos.

Con la promesa "Hemos vuelto", Andrea Llosa se prepara para reencontrarse con su público a través de Panamericana TV. Instagram Panamericana TV

Promoción cargada de misterio y nostalgia

La campaña promocional lanzada por Panamericana TV refuerza el tono nostálgico y a la vez innovador de la nueva etapa de Llosa. “Hay pasos que nunca se olvidan, porque algunas historias no terminan. Ella vuelve al lugar donde todo comenzó. Muy pronto regresa a Panamericana”, se escucha en el spot difundido por el canal.

Aunque no se ha revelado aún el nombre definitivo ni el horario del programa, la periodista ha confirmado que el equipo ya está trabajando en la producción y la investigación de los primeros casos.

Un legado de justicia cotidiana y empatía

Andrea Llosa marcó un hito en la televisión peruana con espacios como ‘Nunca más’ y ‘Andrea’, donde la denuncia social y el acompañamiento a familias en conflicto eran el eje central.

Tras su salida de ATV, la periodista prometió regresar con un proyecto que mantuviera la esencia de servicio y compromiso con la verdad.

“Gracias por permitirme acompañarlos todos estos años, por confiar en mi trabajo y en el de quienes me han acompañado”, fue su mensaje de despedida, que ahora cobra fuerza en su nueva etapa profesional.

El regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV se produce en un contexto de renovación en la televisión peruana, con una audiencia ávida de formatos que vayan más allá del entretenimiento superficial y que apuesten por la verdad y el acompañamiento social.

El fin de Andrea y Nunca Más, programas de Andrea Llosa. ATV