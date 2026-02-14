Perú

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

La conductora de TV regresa con un programa enfocado en ayudar a las personas a descubrir la verdad detrás de mentiras, infidelidades y traiciones.

Guardar
¡Andrea Llosa está de vuelta! Se acabó el descanso y ya está chambeando con todo su equipo en Panamericana Televisión. ¿Tienes sospechas de infidelidad, traición o problemas en el trabajo? Ella está aquí para ayudarte a descubrir la verdad. ¡No te pierdas su gran regreso!

A través de sus redes sociales, Andrea Llosa compartió los primeros adelantos de su nuevo espacio en Panamericana TV, rodeada de misterio y nostalgia por volver al canal donde se forjó como una de las voces más importantes del periodismo social en el país.

“Bueno, como ustedes saben, yo ya estoy chambeando. Acabaron las vacaciones y ahora estoy en Panamericana Televisión y no he vuelto sola, sino que he vuelto con gran parte de mi equipo”, expresó, dejando claro que busca mantener la esencia de trabajo en equipo que la ha caracterizado.

La periodista adelantó la temática principal del programa, que girará en torno a la búsqueda de la verdad en situaciones cotidianas donde las mentiras pueden cambiar el rumbo de vidas enteras.

“El 99 % de las personas, ustedes y yo, por supuesto, me incluyo, en algún momento hemos mentido. Claro, y hay mentiras que son piadosas, pero hay otras que realmente te cambian la vida. Y muchas veces nosotras tenemos sospechas y queremos descubrir la verdad. Y de eso se trata, que le vamos a ayudar a que tú puedas saber la verdad de eso que estás sospechando”, afirmó en un video dirigido a su audiencia.

El programa propone ayudar a quienes tienen dudas sobre posibles infidelidades, traiciones entre amigos, conflictos laborales o secretos familiares. Los interesados podrán comunicarse a través del WhatsApp y redes sociales del canal para exponer sus casos y recibir la intervención del equipo de investigación liderado por Llosa.

Andrea Llosa revela detalles de
Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV.

Programa tendrá interacción directa

La interacción con el público será uno de los pilares del formato. Andrea Llosa invitó a sus seguidores a participar activamente: “Puedes escribirnos a este WhatsApp que está apareciendo en tus pantallas… nuestro equipo de investigación está trabajando y te va a responder inmediatamente. Y también a nuestras redes sociales. Así que hemos vuelto y estamos aquí para ustedes, para saber la verdad”.

Esta dinámica busca replicar el éxito de los programas sociales que la periodista condujo en ATV, donde el acompañamiento y la escucha activa eran claves para generar confianza y empatía con los televidentes.

Un regreso celebrado por seguidores de Andrea

El anuncio del regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV fue recibido con entusiasmo en redes sociales. Frases como “De las pocas periodistas que me parecen auténticas y con carácter”, “Linda Andrea, qué bueno tenerte de vuelta”, y “Amo verte de nuevo en la tele”, inundaron sus publicaciones, reflejando el cariño y la expectativa que genera su retorno.

Muchos usuarios destacaron la importancia de contar con programas que ayuden a las personas y expongan situaciones reales que afectan a familias, parejas y entornos laborales. “K innovadora propuesta y k ayuden a las personas, deberían haber más programas así!”, fue otro de los comentarios más repetidos.

Con la promesa "Hemos vuelto", Andrea Llosa se prepara para reencontrarse con su público a través de Panamericana TV. Instagram Panamericana TV

Promoción cargada de misterio y nostalgia

La campaña promocional lanzada por Panamericana TV refuerza el tono nostálgico y a la vez innovador de la nueva etapa de Llosa. “Hay pasos que nunca se olvidan, porque algunas historias no terminan. Ella vuelve al lugar donde todo comenzó. Muy pronto regresa a Panamericana”, se escucha en el spot difundido por el canal.

Aunque no se ha revelado aún el nombre definitivo ni el horario del programa, la periodista ha confirmado que el equipo ya está trabajando en la producción y la investigación de los primeros casos.

Un legado de justicia cotidiana y empatía

Andrea Llosa marcó un hito en la televisión peruana con espacios como ‘Nunca más’ y ‘Andrea’, donde la denuncia social y el acompañamiento a familias en conflicto eran el eje central.

Tras su salida de ATV, la periodista prometió regresar con un proyecto que mantuviera la esencia de servicio y compromiso con la verdad.

“Gracias por permitirme acompañarlos todos estos años, por confiar en mi trabajo y en el de quienes me han acompañado”, fue su mensaje de despedida, que ahora cobra fuerza en su nueva etapa profesional.

El regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV se produce en un contexto de renovación en la televisión peruana, con una audiencia ávida de formatos que vayan más allá del entretenimiento superficial y que apuesten por la verdad y el acompañamiento social.

El fin de Andrea y
El fin de Andrea y Nunca Más, programas de Andrea Llosa. ATV

Temas Relacionados

Andrea LlosaPanamericana TVATvperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras el inesperado tropiezo ante Atenea, las ‘pumas’ buscan recuperar el paso firme esta noche en Villa El Salvador frente a un Circolo Sportivo Italiano que llega entonado tras vencer sin ceder sets en la jornada anterior

Universitario vs Circolo EN VIVO

Run Run y su familia conquistan Cajamarca: los cachorros de zorro andino reciben miles de visitas en Granja Porcón

El nacimiento de las crías fue reportado oficialmente al Serfor, cuyos técnicos monitorean la salud de los animales junto al personal veterinario

Run Run y su familia

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán su primer triunfo frente el equipo de Christian Cueva en Chongoyape, quien tiene la misma necesidad. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

El integrante de ‘Esto es guerra’ vivió una noche dramática al ser atacado por desconocidos y terminar en la comisaría, recibiendo el apoyo de sus seguidores mientras exige justicia y acceso a cámaras de seguridad

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas

Metropolitano suspende su servicio playero tras el cierre de Agua Dulce

Miles de bañistas deberán cambiar sus planes este domingo 15 de febrero tras la decisión de la Municipalidad de Chorrillos de cerrar una de las playas más concurridas de la ciudad por motivos de salubridad

Metropolitano suspende su servicio playero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular acusa a Fuerza

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

ENTRETENIMIENTO

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Del escenario mundial al corazón peruano: Kandrex Millones y Lu Arróspide relatan su experiencia en el Super Bowl junto a Bad Bunny

Hugo García e Isabella Ladera reciben mensajes de felicitaciones de excompañeros de ‘EEG’ y amigos tras anunciar embarazo

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Javier Rabanal sale en defensa de Sekou Gassama tras flojo debut en Universitario en Liga 1 2026: “Le falta un poquito”

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys están interesados en unirse a la Liga Peruana de Vóley