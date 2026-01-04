Los programas icónicos de Andrea Llosa que no verán la luz en el 2026

La periodista agradeció la sintonía y resaltó sentir satisfacción por haber logrado que muchos niños tengan un apellido | ATV

El domingo 21 y el lunes 22 de diciembre marcaron el cierre definitivo de dos de los programas más emblemáticos de la televisión peruana: Nunca Más y Andrea, ambos conducidos por la periodista Andrea Llosa en la señal de ATV. El anuncio, realizado en los minutos finales de cada emisión, tomó por sorpresa a una audiencia que durante años siguió de cerca cada historia, cada testimonio y cada desenlace.

Nunca Más se despidió tras catorce años de emisión ininterrumpida. El espacio, emitido cada domingo, se consolidó como referente en el abordaje de conflictos familiares y de pareja, combinando la denuncia social con la búsqueda de soluciones reales para los involucrados. Andrea Llosa utilizó los últimos minutos al aire para agradecer al público y a su equipo, recordando los orígenes del programa y el sueño que nació después de su etapa como reportera. “Agradecerles a ustedes por esta oportunidad maravillosa, este sueño que comenzó después de ser reportera durante años”, expresó la periodista, resaltando la importancia de poder acompañar a las personas y lograr finales justos.

La fórmula de Nunca Más se sustentó en la exposición de problemas cotidianos, disputas de pareja, retos de paternidad y maternidad, así como historias de superación. El programa no solo visibilizó conflictos, sino que acompañó a los protagonistas en la búsqueda de soluciones, muchas veces ante cámaras. Esta cercanía, junto a la constancia y el compromiso del equipo, permitió que el formato se mantuviera vigente durante más de una década, generando una comunidad fiel que acompañó cada emisión.

Andrea Llosa le dice adiós a Nunca Más. ATV

El cierre de Nunca Más generó una ola de reacciones en redes sociales. Los seguidores, sorprendidos por la noticia, enviaron mensajes de gratitud y reconocimiento a la labor de Llosa y su equipo. En sus historias de Instagram, la conductora confirmó que no se trataba de un final de temporada, sino de la conclusión definitiva del programa: “Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza”.

El final de Andrea

Apenas un día después, el lunes 22 de diciembre, Andrea Llosa se despidió también de Andrea, el programa que condujo durante seis años y cinco meses desde su estreno el 23 de julio de 2019. En este espacio, la periodista puso el foco en la investigación de temas familiares, especialmente en la resolución de casos de paternidad a través de pruebas de ADN. “Hoy termina ‘Andrea’, el programa que estrenamos el 23 de julio del 2019, hace exactamente 6 años y 5 meses. Un programa que empezamos con el propósito que niños sean reconocidos a través de un examen de ADN”, relató Llosa en su última aparición.

Andrea Llosa se despide de Andrea. ATV

A lo largo de sus emisiones, Andrea expuso más de 800 historias, con un balance que refleja el impacto del programa: 819 pruebas de ADN realizadas, 595 casos positivos, 224 negativos y 50 niños que lograron ser reconocidos legalmente, accediendo a un apellido, pensión de alimentos y régimen de visitas. Además, el programa facilitó 252 conciliaciones y resolvió más de la mitad de los casos presentados en pantalla.

El espacio contó con el apoyo del doctor Roberto Miranda y el conciliador José Andrés Chumán, quienes aportaron asesoría legal y acompañamiento en situaciones complejas. No todos los relatos terminaron bien, como en el caso de “Robotín”, quien descubrió la verdadera paternidad de sus hijas, pero la visibilidad de estas historias permitió abrir el debate sobre la justicia familiar en la sociedad peruana.

Andrea Llosa, al despedirse de Andrea, resaltó la satisfacción de haber logrado que muchos niños tengan un apellido y agradeció la sintonía del público. “Me voy con la satisfacción de haber logrado que muchos niños tengan apellido”, reflexionó, enfatizando el impacto social de la producción más allá de las cifras.

El final de ambos programas representa el cierre de una etapa para la televisión nacional y para la propia conductora, quien dejó abierta la posibilidad de regresar con nuevos formatos ligados a la justicia y las historias humanas.

La audiencia, que acompañó cada emisión durante años, respondió con mensajes de apoyo y agradecimiento, destacando el aporte de estos espacios a la televisión y la sociedad. Para muchos, el cierre de Nunca Más y Andrea marca el fin de una época en la pantalla chica, pero también la expectativa por los próximos proyectos de una periodista que ha sabido hacerse querer por el público.

