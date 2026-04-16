Perú

Ricardo Belmont respalda a Rafael López Aliaga en su denuncia de fraude: “Me solidarizo por la injusticia que le han hecho”

El candidato presidencial de OBRAS advirtió que el escenario electoral favorecería una campaña polarizada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

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La imagen muestra a Ricardo Belmont, un hombre de cabello blanco y barba, a la izquierda; y a Rafael López Aliaga, un hombre de gorra azul y polo azul con micrófono, a la derecha
Rafael López Aliaga (derecha) y Ricardo Belmont (izquierda), dos figuras influyentes en la política peruana. (Infobae Perú)

El conteo de los votos para determinar al candidato que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta electoral en Perú ha generado diversas reacciones entre los excandidatos y figuras políticas, principalmente por la denuncia de fraude que alega el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), recientemente desplazado al tercer lugar por el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Ricardo Belmont, exalcalde de Lima y reciente postulante a la presidencia, se pronunció en un video tras conocerse los resultados que casi dejan fuera de competencia al líder de Renovación Popular. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Belmont expresó su solidaridad con López Aliaga y señaló que la definición de los finalistas responde a intereses políticos y mediáticos.

“Y ahora están festejando el triunfo porque han sacado a Rafael López Aliaga, con quien me solidarizo; no con él como lo hice con Castillo —que difieren ambos— ante la injusticia que le han hecho a Rafael López Aliaga. ¿Por qué? Porque El Comercio necesitaba un enemigo potencial que fuera Roberto Sánchez para que lleguen a la segunda vuelta Roberto Sánchez con Keiko Fujimori”, sostuvo.

Para el exalcalde de Lima, los resultados de la ONPE permitirán instalar una campaña polarizada en torno a la figura del “comunismo”. “Obviamente, la población dividida entre dos y por el miedo que van a meter para esa final, van a decir: el comunista Roberto Sánchez —cosa que no hubieran podido decir conmigo— es un peligro para el país porque Roberto Sánchez viene de la misma cámara de congresistas que dieron las leyes pro crimen y que no defendieron a Castillo en la votación en la que no quiso pronunciarse”, mencionó.

Ricardo Belmont fue candidato presidencial con OBRAS en la primera vuelta del 12 de abril de 2026. Sin embargo, no quedó entre los dos más votados, por lo que quedó fuera de competencia. REUTERS/Leslie Moreno
Ricardo Belmont fue candidato presidencial con OBRAS en la primera vuelta del 12 de abril de 2026. Sin embargo, no quedó entre los dos más votados, por lo que quedó fuera de competencia. REUTERS/Leslie Moreno

El excandidato remarcó que ya había alertado que se concretaría un presunto fraude electoral, aunque sin pruebas. “Yo dije que esto estaba todo planeado, ojalá hayan guardado cada una de mis editoriales. Y ahora, señoras y señores, los bots han crecido en número, los troles han crecido en número, porque los bots y los troles y los influencers se han desnudado ante el país”, puntualizó.

Las declaraciones de Ricardo Belmont no pasaron desapercibidas para Rafael López Aliaga, quien respondió a través de sus redes sociales: “Un verdadero patriota defiende la voluntad popular. Gracias, Ricardo Belmont”.

López Aliaga anunció además una recompensa de 20 mil soles para quienes le compartan evidencia documentaria que pueda utilizar en el marco de su denuncia de presunto fraude electoral, una narrativa que ha sido descartada por la ONPE y la misión de observación electoral de la Unión Europea.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por la polarización política, el escepticismo hacia los procesos institucionales y las acusaciones cruzadas entre los principales actores electorales, a pocas semanas de la segunda vuelta que definirá al próximo gobierno peruano.

¿Cómo va el conteo de votos?

Rafael López Aliaga Keiko Fujimori Roberto Sánchez partida

La ONPE ha habilitado el acceso a los resultados oficiales de las Elecciones 2026 a través de su plataforma web, donde publica las actas digitalizadas y el avance del escrutinio en tiempo real desde los 126 centros de cómputo distribuidos en todo el país.

Las actas siguen llegando tanto de las zonas rurales como del extranjero, y estos votos pendientes podrían aún modificar el escenario electoral: podrían revertir las opciones a favor de Rafael López Aliaga o ratificar la posición de Roberto Sánchez para definir quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, de acuerdo con el conteo de la ONPE, que ya alcanza el 93%.

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