Bono BAE de S/500: Ministerio de Vivienda anuncia subsidio para damnificados de lluvias en tres regiones

El Gobierno otorga subsidio de S/500 a damnificados por lluvias en tres regiones| Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la entrega de un subsidio mensual de S/500 a familias damnificadas de Cusco, Piura y Ayacucho tras la pérdida de sus viviendas por las intensas lluvias. Este beneficio corresponde al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) y busca facilitar el acceso inmediato a espacios seguros mientras progresa la reconstrucción en las zonas afectadas.

Según comunicó el MVCS, la medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 165-2026-Vivienda y comprende 69 bonos que se distribuirán entre tres regiones del país. La asistencia, dirigida a hogares cuyos inmuebles fueron declarados colapsados o inhabitables, contempla una ayuda económica mensual durante un periodo de hasta 24 meses. Esta disposición pretende garantizar condiciones de vida dignas para los afectados en el proceso de recuperación.

Bono de emergencia: damnificados recibirán subsidio para alquiler hasta por dos años| Ministerio de Vivienda

La décima primera convocatoria del año contempla que en Cusco se asignarán 41 subsidios a familias de la provincia de Chumbivilcas. En Piura se destinarán 27 bonos para las provincias de Ayabaca y Morropón. Por su parte, en Ayacucho un subsidio será otorgado en el distrito de Ninabamba, priorizando a los grupos más vulnerables.

El titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate, indicó que continuarán atendiendo a las personas afectadas. Mientras tanto, el Estado continuará con las labores de rehabilitación y reconstrucción en las zonas impactadas por las lluvias.

¿Quiénes pueden recibir el Bono BAE?

Para acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), las familias deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El primero consiste en estar debidamente empadronadas por la municipalidad distrital correspondiente, lo que implica que la familia haya sido registrada como afectada por el desastre.

Posibles beneficiarios del bono BAE deberán presentar una serie de documentos para recibir los S/500. (Foto: Difusión)

Adicionalmente, la vivienda original debe haber sido calificada por las autoridades como colapsada o inhabitable, es decir, que la estructura haya sufrido daños severos que impiden su uso seguro, lo que se verifica mediante inspecciones técnicas.

Otro requisito es que los postulantes sean propietarios de la vivienda afectada. Esto excluye a quienes residían en calidad de inquilinos, guardianes o bajo cualquier otra modalidad que no implique la titularidad del inmueble, ya que el beneficio está dirigido específicamente a quienes han perdido su única propiedad.

Por último, ningún integrante del núcleo familiar puede ser dueño de otra vivienda en la misma región. Esta condición busca asegurar que el subsidio llegue realmente a quienes carecen de alternativas habitacionales y requieren apoyo para acceder a un lugar seguro mientras se desarrolla la reconstrucción.

¿Por cuánto tiempo te brindan el bono?

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) consiste en un subsidio mensual de 500 soles, que puede entregarse durante un máximo de 24 meses. Este apoyo busca que las familias damnificadas puedan alquilar una vivienda segura mientras se realizan las tareas de rehabilitación y reconstrucción de sus hogares.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, remarcó que el objetivo principal es ofrecer atención inmediata a quienes resultaron afectados por las lluvias. Explicó que el BAE facilita el acceso a una vivienda adecuada a corto plazo, mientras continúan los trabajos estatales en las zonas dañadas.