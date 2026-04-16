Voto de confianza hoy jueves 16 de abril: Gabinete de Luis Arroyo pide la investidura del Congreso de la República

Luis Arroyo asumió la PCM en reemplazo de Denisse Miralles. | PCM

En medio de un clima de tensión por un supuesto fraude electoral denunciado sin pruebas por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza del Legislativo que lo mantendría a él y a sus ministros en sus cargos por los próximos tres meses, hasta que se produzca la transición de gobierno.

Tal como Arroyo coordinó con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la sesión del Pleno en la que se verá el voto de confianza está programada para esta mañana a las 10:00 a.m..

Durante el encuentro, el titular de la PCM deberá exponer ante el Parlamento cuáles son sus planes de acción para el tramo final del periodo de gobierno, además de las metas que piensa cumplir durante su corta gestión, sobre todo en temas relevantes como la seguridad ciudadana.

“Me dirijo a usted para saludarlo e invitarlo, en compañía de los miembros de su Gabinete Ministerial, a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 16 de abril de 2026, a las 10:00 a.m., en atención a la solicitud que contiene su Oficio N° D000376-2026-PCM-DPCM y en virtud de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú”, se indica en el documento oficial enviado al ministro Arroyo respecto a su participación en la sesión del Pleno.