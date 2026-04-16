Voto de confianza hoy jueves 16 de abril: Gabinete de Luis Arroyo pide la investidura del Congreso de la República

En medio de un clima de tensión por un supuesto fraude electoral denunciado sin pruebas por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza del Legislativo que lo mantendría a él y a sus ministros en sus cargos por los próximos tres meses, hasta que se produzca la transición de gobierno.
Tal como Arroyo coordinó con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la sesión del Pleno en la que se verá el voto de confianza está programada para esta mañana a las 10:00 a.m..
Durante el encuentro, el titular de la PCM deberá exponer ante el Parlamento cuáles son sus planes de acción para el tramo final del periodo de gobierno, además de las metas que piensa cumplir durante su corta gestión, sobre todo en temas relevantes como la seguridad ciudadana.
“Me dirijo a usted para saludarlo e invitarlo, en compañía de los miembros de su Gabinete Ministerial, a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 16 de abril de 2026, a las 10:00 a.m., en atención a la solicitud que contiene su Oficio N° D000376-2026-PCM-DPCM y en virtud de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú”, se indica en el documento oficial enviado al ministro Arroyo respecto a su participación en la sesión del Pleno.
¿Cuántos votos necesita Arroyo Sánchez para obtener la confianza del Congreso?
En el caso de la aprobación de un voto de confianza en el Congreso, el ministro Arroyo Sánchez necesita de una mayoría simple de congresistas que apoyen los nombramientos hechos por el presidente Balcázar.
Ya que el Pleno del Congreso está compuesto por 130 parlamentarios, en caso de que todos asistan a la sesión, se requerirán al menos 66 votos para aprobar la confianza al nuevo gabinete de ministros. La cantidad puede ser menor en caso de que no se presenten todos los congresistas a la sesión en la que se debatirá el voto de confianza.
¿Quiénes serían reafirmados como ministros del gabinete Arroyo?
En caso de obtener los votos necesarios por parte del Congreso, estos serían los ministros que formarán parte del Consejo de Ministros que deberá mantener sus funciones hasta julio del 2027:
- Presidente del Consejo de Ministros: Luis Enrique Arroyo Sánchez
- Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez
- Ministerio de Defensa: Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino
- Ministerio de Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas
- Ministerio del Interior: José Mercedes Zapata Morante
- Ministerio de Justicia: Luis Enrique Jiménez Borra
- Ministerio de Educación: María Esther Cuadros Espinoza
- Ministerio de Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millá
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Oscar Fernández Cáceres
- Ministerio de la Producción: César Quispe Lujan
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos
- Ministerio de Energía y Minas: Ángelo Victorino Alfaro Lombardi
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Pietro Barrera
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Betzabeth Pariona Valer
- Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo
- Ministerio de Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila