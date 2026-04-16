La convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: con Kiara Montes y muchas sorpresas.

Un nuevo ciclo en la selección peruana de vóley se pondrá en marcha una vez que concluya la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo nacional iniciará su preparación para la próxima Copa América y el entrenador Antonio Rizola anunció su primera lista de convocadas del ámbito local.

Rizola seleccionó a 17 jugadoras que participan en la liga nacional. Entre las citadas sobresale la capitana Kiara Montes, además de varias jugadoras que tendrán su primera oportunidad de trabajar bajo las órdenes del técnico brasileño.

El exseleccionador de Colombia tendrá en su equipo técnico al peruano Walter Lung, quien dirigió a Olva Latino esta temporada y continuará como asistente. También formarán parte del staff el fisioterapeuta Pedro Canales y el preparador físico y estadista David Torres.

Las convocadas de Antonio Rizola

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

Sorpresas y nuevos rostros en la selección

Junto a Kiara Montes, la opuesta Thaisa Mc Leod, la líbero Rachell Hidalgo y las armadoras María José Rojas y Cristina Cuba ya suman experiencia previa bajo la conducción de Antonio Rizola.

Para la mayoría de las convocadas, esta será su primera oportunidad en la selección mayor. Del Circolo Sportivo Italiano fueron citadas Andrea Villegas, Antuanette Arteaga y Camila Pérez, quienes completaron una destacada temporada a pesar de que su equipo no logró ingresar al top 5 de la Liga Peruana de Vóley.

Entre las principales novedades figuran dos jugadoras de Deportivo Soan: la armadora Camila Pineda y la punta Xina Cortez. Esta última en mención se consolidó como titular y finalizó el campeonato como una de las máximas anotadoras de su equipo.

Xina Cortez superó la barrera de los 200 puntos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La central Nicole Johansson se integra a la selección junto a sus compañeras de Regatas y disputará un lugar con Saskya Silvano, quien tuvo poca participación esta temporada en Atlético Atenea.

Además, la armadora Ingrid Herrada y la punta Jeissy Chía tendrán la posibilidad de mostrarse ante Rizola tras sus actuaciones en Olva Latino y Rebaza Acosta, respectivamente.