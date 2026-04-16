Ruth Karina hace aclaración tras ser condecorada por el Congreso: “Tengo una carrera limpia de 28 años en los escenarios”

La intérprete de Iquitos Ruth Karina fue homenajeada en el Congreso de la República por su compromiso con la música y la cultura amazónica.

La cantante peruana Ruth Karina fue distinguida en el Congreso de la República tras recibir una condecoración por su trayectoria artística y su aporte a la identidad cultural amazónica. La ceremonia, celebrada en Lima, reconoció sus 28 años de carrera profesional sin escándalos, un hecho que la artista destacó como motivo de orgullo. La intérprete agradeció la distinción y expresó su satisfacción por representar a la región selvática en el panorama musical nacional.

“Agradezco esta distinción, como siempre digo, todo tiene que ser en vida. Me siento orgullosa de haber desarrollado una carrera de 28 años profesionalmente limpia, sin escándalos”, sostuvo Ruth Karina durante el acto en el Congreso de la República.

La cantante, nacida en Iquitos, resaltó que su música se convirtió en la mejor carta de presentación a lo largo de casi tres décadas de trabajo ininterrumpido en los escenarios.

El reconocimiento parlamentario se centró en el compromiso de Ruth Karina con la difusión de los valores culturales de la Amazonía peruana, así como en su contribución al fortalecimiento de la identidad nacional a través de la música tropical y la cumbia. La artista mantiene una estrecha relación con el público de la región, llevando los ritmos selváticos a diferentes ciudades del país y del extranjero.

Ruth Karina fue reconocida por sus 28 años de carrera artística y su aporte a la identidad cultural peruana.

Constancia en la escena musical

A lo largo de su carrera, Ruth Karina ha consolidado una presencia constante en los principales escenarios del Perú, convirtiéndose en una figura emblemática de la cumbia amazónica. Según datos proporcionados por la propia artista, su permanencia en el medio se debe tanto a la aceptación del público como a la evolución de su propuesta musical. “Gracias a Dios mi música trascendió a través del tiempo y por eso sigo vigente. Ahora con el firme propósito de conquistar nuevo público y lo estoy logrando, gracias a Dios que es mi guía y mi representante”, declaró.

Entre sus recientes proyectos, Ruth Karina lanzó una nueva versión de su tema “Baile Picante”, con arreglos modernos destinados a captar la atención de las nuevas generaciones. La artista manifestó que este relanzamiento forma parte de una estrategia para mantener la vigencia en la escena musical y ampliar su audiencia. La canción ha comenzado a ganar repercusión en plataformas digitales y emisoras especializadas en música tropical.

La intérprete amazónica culminó hace pocos días una gira por diversas ciudades de Estados Unidos, donde ofreció presentaciones para la comunidad peruana residente en ese país. Según declaró la propia Ruth Karina, el respaldo del público en el extranjero constituye uno de los principales motores para continuar su carrera. “Gracias a mi querida colonia peruana en el mundo por su preferencia, por bailar y cantar mis temas cuando salgo al extranjero. Nunca me rindo, si tropiezo me levanto con más fuerza”, afirmó la artista en diálogo con Infobae.

La agenda internacional de Ruth Karina continuará en el mes de junio con una serie de conciertos programados en Europa y Argentina. La cantante prevé visitar ciudades con una importante presencia de migrantes peruanos, quienes conforman un público fiel a su repertorio. La proyección de la artista fuera del país forma parte de un proceso de internacionalización de su carrera, que busca consolidar la presencia de la cumbia amazónica en nuevos mercados musicales.

La denominación de “Chica de sangre caliente” acompaña a Ruth Karina desde los inicios de su carrera, marcando su perfil artístico y su vínculo con la cultura selvática. El reconocimiento en el Congreso de la República refuerza su papel como embajadora musical de la Amazonía peruana, un rol que la cantante asume con responsabilidad y orgullo, según reiteró durante la ceremonia oficial.

Ruth Karina saltó a la fama junto al grupo Euforia a finales de la década de 1990. Créditos a Facebook/@Ruth Karina Armas Rios