Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, habla de la infidelidad del deportista: “Obviamente, me afecta, lo amo”

Lilia Moretti se pronunció sobre infidelidad de Reimond Manco.

La esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, se pronunció de manera pública luego que el padre de sus hijos fuera acusado de infidelidad. En diálogo telefónico con el programa América Hoy, Moretti expresó su malestar por la situación personal que atraviesa su familia, al tiempo que pidió respeto por la privacidad de su entorno..

Durante la entrevista, la esposa del exjugador de la selección nacional confirmó que se encuentra atravesando un momento difícil y que prefiere tratar el tema directamente con Manco fuera del ámbito mediático. “Es el padre de mis hijos, mi actual esposo. Por supuesto que tengo que verme vinculada y afectada. Obviamente, tengo dos hijos que son ya adolescentes y dos niños también, de 10 y 9 años, que obviamente no son ajenos a lasa redes sociales”, afirmó Moretti.

La situación cobró notoriedad pública luego de que Maydiel, amiga de Reimond Manco, acusara al exfutbolista de haber compartido con ella videos, imágenes y conversaciones comprometedoras. Al respecto, Lilia Moretti precisó que conoce a la joven, pues participó en una campaña navideña con su esposo, realizada el año anterior. “Sí, claro. Sí, sí. Para una campaña navideña el año pasado. Todo bien con ella, con su elenco, con su team”, relató la madre de cuatro hijos, añadiendo que nunca observó nada que llamara su atención en ese entonces.

Reimond Manco llora en televisión y pide perdón a su familia tras admitir infidelidad. Magaly TV La Firme

Mucho que conversar

La pareja conformada por Reimond Manco y Lilia Moretti lleva doce años de relación. Según explicó la esposa del deportista, durante este tiempo han construido una familia integrada. “Son 12 años que estamos juntos y hemos construido una linda familia, un lindo hogar de respeto, de amor, de unión. Y bueno, esto que salió, obviamente, me deja fría”, manifestó la entrevistada.

El hecho de que la noticia haya cobrado relevancia mediática afecta directamente a su entorno familiar, en especial porque los hijos de la pareja ya tienen acceso a redes sociales y no son ajenos a los comentarios públicos. Sin embargo, aclaró que lo que se tenga que hablar, será en privado.

“Yo ya hablaré con Raymond, que haya cometido la falta o no, yo no tengo por qué hablar nada de él. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, y siempre va a ser así, pero ya hablaremos nosotros”, dijo.

La esposa del deportista resaltó que pese al difícil momento, mantiene un profundo respeto y cariño por su esposo, a quien describe como “una gran persona”. “Es un gran papá, es una gran persona. Claro que sí, por supuesto, y siempre lo voy a respetar, siempre voy a estar para él. Pero bueno, ya nos sentaremos a conversar y me tendrá que dar su descargo. De cómo hicieron las cosas y tendré que escucharlo”, detalló Moretti.

Lilia Moretti aseguró estar afectada por la situación y afirmó que la conversación con el futbolista se dará en privado, priorizando el bienestar de su familia. América Hoy

Frente a las interrogantes sobre la relación entre Manco y la joven Madiel, Moretti reiteró que su diálogo será únicamente con su esposo. “Yo con quien tengo que hablar es con Reimond”, puntualizó.

La esposa del futbolista optó por no dar mayores detalles sobre el distanciamiento, insistiendo en que las conversaciones sobre temas personales se desarrollarán en privado.

Durante la entrevista, Moretti evitó realizar acusaciones directas y apostó por el diálogo dentro de su hogar. Por su parte. el exfutbolista Reimond Manco apareció el miércoles 15 de abril para admitir que había sido infiel a su esposa y pedirle perdón de manera pública. Además, extendió estas disculpas a sus hijos, por involucrarlos en sus errores.

Reimond Manco le pidió perdón en TV

Durante la entrevista, la mediática figura indicó que se le podía juzgar como hombre, pero jamás como padre, pues siempre estaba buscando la forma de mejorar por ellos. “Yo estoy acá para pedirle perdón a mi esposa por la vergüenza pública que le he hecho pasar y a mis hijos también”, indicó bastante desencajado, resaltando que su intención no es dar explicaciones de su actitud.

“No hay excusas, no hay pretextos. Quiero pedirles perdón porque es lo que me toca. No me queda de otra, Magaly”, dijo.

Durante una entrevista televisiva, el exjugador de fútbol lamentó el daño causado y expresó que su prioridad es cambiar por sus hijos, más allá del fin de su relación con la madre de ellos. Magaly TV La Firme