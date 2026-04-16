Mr Peet lanzó dura crítica contra Universitario tras derrota con Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026: “Se creían favoritos”

Mr Peet lanzó dura crítica contra Universitario tras derrota con Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026

La noche del martes 14 de abril, Universitario de Deportes sufrió una derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la Copa Libertadores 2026. La caída como local dejó al cuadro crema en una posición incómoda dentro de la fase de grupos y generó cuestionamientos inmediatos sobre el desempeño colectivo.

El revés encendió las críticas hacia Javier Rabanal, quien afronta una creciente presión por el resultado adverso. La posibilidad de avanzar en el torneo internacional se complica, mientras la afición y el entorno del club exigen respuestas tras un nuevo tropiezo en casa.

En medio del momento complicado, Mr Peet lanzó un duro cuestionamiento contra los ‘cremas’, quienes se encuentran sin encontrar el triunfo en el torneo internacional. Y resaltó el entusiasmo que mostraron los fanáticos ‘merengues’ luego de conocer a sus rivales.

“No me vengan a decir ahora que no eran favoritos ante Coquimbo; claro que eran favoritos. Por supuesto que eran favoritos. Cada uno de los hinchas celebró el grupo. Estaban todos conformes con el grupo que les había tocado. Que no lo hayan afrontado como tenían que haberlo afrontado, por supuesto, también es cierto. Tolima no es equipo copero, Coquimbo no es equipo copero. No era el favorito del grupo”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Madrugol’.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

Además, el narrador enfatizó que el cuadro de Javier Rabanal no pudo no ser contundente como locales, pese a que tienen una buena estadística en Ate. Y reconoció el desempeño del cuadro chileno en el duelo.

“La localía no pudo hacerlo ganar a Universitario. Y a eso me refiero yo cuando entran al estadio Monumental y se tiran atrás y tratan de neutralizar. Coquimbo salió a jugarle sin complejos y salió y le ganó. Se atrevió, generó. Son dentro de un escenario en el cual lo domina Universitario. Cuando hablo de escenario, no estoy hablando del estadio propiamente, sino del juego; lo dominaba Universitario, pero Coquimbo generó el gol, estructuró el gol, estructuró cada una de las jugadas del gol. Y Universitario, en contraparte, se equivocó y se equivocó Rabanal”, añadió.

Sekou Gassama fue pifiado por hinchas en Universitario vs Coquimbo Unido. (A presión)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario la Copa Libertadores 2026?

El próximo compromiso internacional de Universitario de Deportes ya tiene fecha y horario definidos. El equipo recibirá a Nacional de Uruguay el miércoles 29 de abril en el estadio Monumental, por la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El encuentro está fijado para las 21:00 horas en Perú, y representa un cruce clave que podría definir el futuro del club crema en el certamen continental.

La cobertura del duelo será amplia tanto en televisión como en plataformas digitales. En Perú, Colombia y varios países de Sudamérica, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de ESPN, lo que garantiza acceso al partido en tiempo real desde diversas ubicaciones. Además, quienes prefieran ver el partido por internet contarán con la alternativa de Disney Plus, que permitirá elegir entre la señal tradicional y el streaming para mayor comodidad.

Para quienes buscan información detallada y actualizada al instante, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa en su portal digital. Los seguidores tendrán acceso a la previa, el desarrollo minuto a minuto, las jugadas destacadas, los goles, las polémicas y las declaraciones tras el partido, facilitando así el seguimiento integral de este enfrentamiento decisivo en la Libertadores.

Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026