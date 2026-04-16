Sedapal anuncia corte de agua en ocho distritos de Lima este 17 y 18 de abril: zonas afectadas y horarios

Sedapal comunicó la suspensión temporal del servicio de agua potable en ocho distritos de Lima durante el viernes 17 y el sábado 18 de abril debido a trabajos de limpieza de reservorios, empalmes de tubería e instalación de válvulas.
El corte de agua afectará a miles de familias residentes en diferentes sectores, según los avisos oficiales difundidos por la empresa.
Viernes 17 de abril
El viernes 17 de abril se registrarán cortes en los siguientes distritos y áreas:
Ate
- A.H. Huaycán Zona X UCV-239
- Talleres 30 de Abril
- P.J. 1, 2, 3, 4
- Calle 2, 3, 4
- Sector 152
- Interrupción: 12:00 m. a 11:50 p.m.
Independencia
- A.H. San Camilo
- A.H. Villa El ángel
- A.H. El Volante Comité 3
- P.J. El Milagro de la Confraternidad
- P.J. Villa El Carmen
- P.J. El Volante
- Sector 331
- Interrupción: 12:00 m. a 8:00 p.m.
- A.H. San Juan de Dios Comité 20 Ampliación
- A.H. Villa El ángel
- P.J. Milagro de la Confraternidad
- P.J. Villa El Carmen
- P.J. El Volante
- Sector 332 - Interrupción: 12:00 m. a 8:00 p.m.
Breña
- Urb. Proveedores Unidos
- Urb. Azcona
- Urb. Esmeralda
- Urb. 28 de Julio
- Urb. El Paulino
- Urb. San Gregorio
- Jr. Castrovireyna
- Jr. Loreto
- Av. Mariano Cornejo
- Plaza de la Bandera
- Av. Tingo María
- Sector 16
- Cambio de válvula: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Instalación de válvula de compuerta: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Magdalena del Mar
- Cercado
- Urb. Orbea
- Urb. San Miguelito
- Urb. Udima
- Jr. Francisco Gonzáles Pavón (Jr. San Martín)
- Av. Brasil
- Jr. Benito Lazo (Jr. Grau)
- Jr. Yungay
- Jr. Enrique Llosa
- Sector 47
- Ejecución de empalme: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Empalme de tubería: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- A.H. San Lorenzo
- Sector 409
- Limpieza de reservorio: 2:00 p.m. a 11:55 p.m.
- Diversos asentamientos y urbanizaciones, entre ellos:
- Urb. San Rafael - Los Jazmines Canto Grande - Coop. Viv. Canto Grande - A.H. UPIS Huáscar (Grupos I al XI) - A.H. Belén - C.E. Fe y Alegría N°25 - A.H. UPIS Huáscar (Zona Comercial) - A.H. UPIS Huáscar (Mercado Huáscar) - A.H. UPIS Huáscar (Ampl. GPO 8) - A.H. Santo Domingo 23 de Marzo - A.H. 20 de Enero - AF Francisco Bolognesi - A.H. 24 de Octubre - A.H. Brisas de San Juan - A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande - A.H. Señor de Los Milagros Parcela A - A.H. Vista Alegre Ampl. - A.H. Vista Alegre - A.H. 19 de Abril - A.H. Jorge Chávez - A.H. Castañeda Lossio - AF Santa Patricia - A.H. El Progreso - A.H. UPIS Huáscar Sect. C El Amauta - AF Hijos de Corazón de Jesús - A.H. Virgen del Carmen - A.H. Prolong. Amauta - Agru. Belén Ampl. - Agrup. Tarapacá - A.H. UP de La Esperanza Sect. Brisas de Huáscar - A.H. UPIS Huáscar-Sect. San Marcos - A.H. San Lorenzo - A.H. Lejano Oeste - A.H. Jardines P.I. Zona VII-Parcela C - A.H. Lomas de Machu Picchu - Familia Casuarina Mz D - A.H. Casuarinas Alta - A.H. Las Terrazas Ampl. - A.H. Panorama 3 de Julio - A.H. Proyecto Integ. Zona VII - Suritdor CR 34A - Agru. Monte de Los Olivos - Asoc. de Viv. Las Palmeras de Canto Grande - Agrup. Utupura - Hospital Materno Infantil - Sector 411 - Interrupción: 2:00 p.m. a 11:55 p.m.
Lurigancho
- Asoc. San Valentín
- Asoc. Señor de Exaltación
- Prog. de Viv. El Bosque
- Lotización Urb. Nievería 1ra etapa
- Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
- Prog. de Viv. Mantaro
- Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
- Prog. de Viv. El Sol de Chambala 1ra etapa
- Asoc. San Francisco de Chambala
- Los Rosales de Chambala
- Lotización Curva de Chambala
- Asoc. Los Portales de Nievería
- Asoc. Cajamarquilla
- Asoc. Millenium
- Asoc. Los Claveles
- Asoc. Los Alisos
- Urb. Los Aviadores I - II
- Virgen del Buen Paso
- Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
- Urb. Villa del Mantaro
- A.H. Pampas Los Olivares
- Villa Leticia
- Asoc. Señor de Muruhuay
- A.H. Las Praderas de Huachipa
- Asoc. Viv. Hubert Lanssier
- Sector 127
- Interrupción: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado 18 de abril
El sábado 18 de abril, los cortes programados alcanzarán a otros sectores de Lima:
Santa Anita
- Asoc. Los Pinos
- A.H. 29 de Enero
- Urb. San Carlos
- Sector 172
- Interrupción: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.
Puente Piedra
- A.H. Simón Bolívar
- A.H. Cristo Rey
- A.H. Cruz de Chillón
- A.H. Luis Felipe de las Casas
- A.H. La Ensenada de Chillón
- A.H. Los Jazmines
- A.H. Vista Alegre
- A.H. Vista Hermosa
- Sector 368
- Interrupción: 12:00 m. a 8:00 p.m.
San Juan de Lurigancho
- A.H. San Lorenzo II
- Sector 409
- Interrupción: 10:00 a.m. a 11:55 p.m.
- Múltiples asentamientos y urbanizaciones, entre ellos:
- A.H. UPIS Huáscar (Grupos I al XI) - A.H. Belén - C.E. Fe y Alegría N°25 - A.H. UPIS Huáscar (Ampl. Gpo 8) - A.H. Santo Domingo 23 de Marzo - A.H. 20 de Enero - AF Francisco Bolognesi - A.H. 24 de Octubre - A.H. Brisas de San Juan - A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande - A.H. Señor de los Milagros Parcela A - A.H. Vista Alegre Ampl. - A.H. Vista Alegre - A.H. 19 de Abril - A.H. Jorge Chávez - A.H. Castañeda Lossio - AF Santa Patricia - A.H. El Progreso - A.H. UPIS Huáscar Sect. C El Amauta - AF Hijos de Corazón de Jesús - A.H. Virgen del Carmen - A.H. Prolong. Amauta - Agru. Belén Ampl. - Agrup. Tarapacá - A.H. UP de La Esperanza Sect. Brisas de Huáscar - A.H. UPIS Huáscar-Sect. San Marcos - A.H. San Lorenzo - A.H. Lejano Oeste - A.H. Jardines P.I. Zona VII-Parcela C - A.H. Lomas de Machu Picchu - Familia Casuarina Mz D - A.H. Casuarinas Alta - A.H. Las Terrazas Ampl. - A.H. Panorama 3 de Julio - A.H. Proyecto Integ. Zona VII (Lomas de Canto Grande) - Suritdor CR 34A - Agru. Monte de Los Olivos - Asoc. de Viv. Las Palmeras de Canto Grande - Agrup. Utupura - Sector 411 - Interrupción: 10:00 a.m. a 11:55 p.m.
Canales de consulta
Sedapal recomienda a los usuarios afectados comunicarse con el servicio de atención Aquafono (01) 317-8000 ante cualquier duda, llevando a la mano su número de suministro. Los trabajos reportados implican limpieza de reservorios, cambios de válvulas, empalmes de tuberías e instalación de válvulas de compuerta en las zonas indicadas en los comunicados oficiales.