Perú

¿Quién es Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, a quien confirmó infidelidad tras escándalo?

La aún esposa del exfutbolista reapareció en redes sociales tras el escándalo y le dedicó un mensaje pese a la separación

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Fotografía dividida. Izquierda: Lilia Moretti en primer plano, sonriendo, en blanco y negro. Derecha: Lilia Moretti con lentes de sol y Reimond Manco sonriendo
La imagen compuesta muestra a Lilia Moretti en un retrato individual en blanco y negro y junto a Reimond Manco en una foto a color, en medio del escándalo de infidelidad.

Lilia Moretti es una empresaria peruana que se convirtió en figura pública tras la reciente separación de Reimond Manco, exfutbolista nacional. Nacida en Tumbes, es madre de cuatro hijos: dos con Manco y dos de una relación anterior.

La historia entre Moretti y Manco comenzó en 2014. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó, y ambos decidieron casarse, formando una familia que durante años estuvo en el centro de la atención mediática. La pareja compartió distintos momentos de exposición pública a raíz de la carrera deportiva de Manco y la actividad digital de Moretti.

En paralelo a su vida familiar, Moretti desarrolló su faceta de emprendedora. Fundó Moretti Store, un negocio en el que vende productos de Victoria’s Secret a través de redes sociales. Este emprendimiento le permitió ganar independencia económica y construir una comunidad digital que la respalda tanto en lo profesional como en lo personal.

Primer plano de Lilia Moretti, mujer con cabello oscuro, gafas de sol aviador con reflejos de cielo, arete de aro dorado y collar fino
Lilia Moretti, esposa del exfutbolista Reimond Manco, en una reciente imagen tras la confirmación del escándalo de infidelidad de su pareja.

El nombre de Lilia Moretti cobró mayor notoriedad tras la filtración de conversaciones privadas de Manco, en las que se evidenció una infidelidad. Desde ese momento, la empresaria y su entorno se vieron sometidos a la presión de la prensa y de los usuarios en redes sociales. A pesar de la atención mediática, Moretti mantuvo su enfoque en el bienestar de sus hijos y en el crecimiento de su emprendimiento.

El episodio alcanzó su punto más crítico cuando Reimond Manco admitió públicamente la infidelidad en televisión. Esta confesión selló el final del matrimonio y motivó a Moretti a compartir su propia versión de los hechos a través de un mensaje público.

Captura de pantalla del perfil de Instagram de Moretti Store, mostrando el logo, el nombre de usuario, 1057 seguidores y un botón de 'Seguir'
La cuenta de Instagram Moretti Store, el negocio de Lilia Moretti, muestra 1057 seguidores y su logo, indicando una presencia activa en redes sociales.

Las declaraciones de Lilia Moretti tras la confesión y confirmación de infidelidad de Reimond Manco

Tras la confesión de Reimond Manco, Lilia Moretti decidió expresarse en sus redes sociales. En su mensaje, agradeció al exfutbolista por el papel que cumple como padre y resaltó el lazo familiar que mantienen por sus hijos. "Gracias por los hijos hermosos que me diste y gracias por ser un buen papá para ellos“, escribió, adoptando un tono conciliador y alejado de la confrontación.

La empresaria evitó cualquier tipo de enfrentamiento público y subrayó que su prioridad es la estabilidad de sus hijos. Rechazó el uso de las plataformas digitales para exponer conflictos personales, apostando por la privacidad y el respeto mutuo.

En ese mismo mensaje, Moretti destacó su fortaleza ante la adversidad. "Aquí estoy firme y de pie“, afirmó. Esta frase se viralizó rápidamente y fue celebrada por seguidores y personalidades del espectáculo, quienes valoraron su actitud serena y madura.

Separación confirmada: el mensaje de Lilia Moretti luego del mea culpa de Reimond Manco.
Separación confirmada: el mensaje de Lilia Moretti luego del mea culpa de Reimond Manco.

La reacción de Moretti fue interpretada como un ejemplo de resiliencia y autocontrol. Su decisión de enfocarse en el cuidado de sus hijos y en el desarrollo de Moretti Store fortaleció su imagen de mujer independiente y empresaria.

La separación de Lilia Moretti y Reimond Manco sigue generando repercusiones en el ámbito nacional, pero también posiciona a Moretti como un referente de madurez y fortaleza ante situaciones personales difíciles.

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