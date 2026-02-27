Fuerte sismo de 5.0 remece Lima: Estos son los elementos que no pueden faltar en tu mochila de emergencia

Un sismo de magnitud 5.0 se registró con epicentro a 36 km al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete. Un corresponsal en la zona describe cómo se vivió el fuerte movimiento telúrico y las reacciones de los pobladores. | Canal N / N Directo

El fuerte sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima la tarde de este miércoles 26 de febrero volvió a poner en alerta a miles de familias y recordó que la capital del país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. El movimiento fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y se sintió con claridad en varios distritos de Lima Metropolitana, generando momentos de tensión y evacuaciones preventivas.

Según el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2026-0105), el sismo ocurrió a las 18:21:08 (hora local) y alcanzó una profundidad de 53 kilómetros. El epicentro se localizó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, donde la intensidad fue estimada entre IV y V. Este nivel implica que el movimiento fue percibido por la población y pudo ocasionar leves desplazamientos de objetos dentro de viviendas y oficinas.

Aunque no se han reportado daños personales ni materiales, el evento encendió nuevamente la conversación sobre la preparación ante desastres. Especialistas coinciden en que contar con una mochila de emergencia lista puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un sismo de mayor magnitud.

mochila de emergencia

Los infaltables en tu mochila de emergencia para afrontar un sismo

El Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda preparar una mochila de emergencia con artículos básicos que permitan afrontar las primeras 24 horas tras un evento adverso, periodo considerado crítico para la atención y asistencia.

Estos son los elementos que no deben faltar:

Artículos de higiene personal: Gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, y paños húmedos para mantener la limpieza básica.

Botiquín de primeros auxilios: Mascarillas, alcohol etílico, gasas estériles, esparadrapo, vendas adhesivas y elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. En caso de enfermedades crónicas, se deben incluir los medicamentos específicos.

Abrigo y protección: Manta polar y calzado adecuado para facilitar el desplazamiento durante una evacuación.

Alimentos no perecibles: Agua embotellada sin gas, barras de cereal, alimentos enlatados y chocolates, ideales para recuperar energía rápidamente.

Artículos diversos: Cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas.

Dinero y comunicación: Dinero en efectivo, pilas, radio portátil, linterna y un pito para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

Estas recomendaciones coinciden con las del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que promueve el denominado “combo de la supervivencia” como una medida básica de prevención ante sismos y otros desastres naturales.

mochila de emergencia

¿Dónde colocar la mochila de emergencia en casa?

No basta con tener una mochila de emergencia: también es clave saber dónde colocarla. Indeci recomienda ubicarla debajo de una mesa resistente o estructura segura, siempre cerca de la salida principal de la vivienda para poder tomarla rápidamente.

Asimismo, debe mantenerse alejada de ventanas, espejos u objetos de vidrio que puedan romperse durante un sismo. En edificios multifamiliares, lo ideal es que cada departamento cuente con su propia mochila, evitando depender de zonas comunes que podrían quedar inaccesibles.

El lugar en donde se resguarda esta mochila es fundamental para garantizar su fácil acceso en caso de emergencia. Foto: (iStock)

¿Qué es la caja de reserva y cómo complementa la mochila de emergencia?

Además de la mochila de emergencia, Indeci aconseja contar con una caja de reserva, que permite cubrir las necesidades básicas hasta cuatro días después de un evento adverso. Mientras la mochila está diseñada para las primeras 24 horas, la caja amplía la capacidad de abastecimiento.

En esta se deben guardar los mismos productos, pero en mayor cantidad, e incorporar ropa interior, pilas adicionales, termo y otros enseres del hogar. También es fundamental adaptar ambos kits a la realidad de cada familia, considerando bebés, adultos mayores o personas con discapacidad.

Finalmente, las autoridades recomiendan revisar cada tres meses el contenido y la fecha de vencimiento de los productos. El sismo de hoy no dejó daños, pero sí un recordatorio claro: la prevención comienza en casa y puede salvar vidas.