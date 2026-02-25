Perú

Lluvias intensas seguirán en 24 regiones, entre ellas Arequipa, Piura y Lambayeque, según reporte del Senamhi

El reporte del COEN detalla provincias de la costa, sierra y selva bajo riesgo por precipitaciones, con especial atención en zonas por encima de los 2.800 y 3.800 metros de altitud

Una calle en Arequipa luce cubierta de lodo y escombros, con vehículos dañados, tras las intensas lluvias y deslizamientos que dejaron a más de 30 mil hogares sin agua potable en la región. (Crédito: Facebook / Destinos & Paladares)

En distintas regiones, la precipitación dejó carreteras interrumpidas y vías con tránsito restringido. Las imágenes de vehículos detenidos y poblaciones a la espera de información oficial reflejan un escenario que exige atención inmediata.

El aviso difundido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que las precipitaciones continuarán hasta el 26 de febrero en 24 regiones. El pronóstico incluye a departamentos de la costa, la sierra y la selva, entre ellos Arequipa, Piura y Lambayeque, donde las lluvias recientes ya generaron bloqueos en tramos clave, varias familias daminificadas y personas fallecidas.

El reporte, vigente desde las 13:00 horas del 25 de febrero hasta las 13:00 horas del 26 de febrero de 2026, fue difundido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. La alerta detalla los niveles de intensidad previstos y las zonas con mayor exposición.

Aviso de corto plazo y alcance nacional

En el “Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 056-2026-INDECI/COEN”, el INDECI informa que “se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en diversas regiones del país”. El documento precisa que el fenómeno afectará provincias de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno y Tumbes, entre otras.

La advertencia alcanza también a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Lambayeque, Pasco, San Martín, Tacna y Ucayali. En total, son 24 regiones bajo observación meteorológica.

En Áncash, el aviso incluye provincias como Huaraz, Carhuaz, Huari, Santa y Yungay. En Arequipa, la alerta comprende Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. En Piura, se menciona a Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara. En Lambayeque, figuran Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

El Instituto Nacional de Defensa Civil difundió el aviso de corto plazo N.° 056-2026-INDECI/COEN con vigencia de 24 horas. Facebook: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

Panorama en la sierra y selva del país

El pronóstico para la zona altoandina señala precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la sierra. El boletín indica que estas estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. También se prevén acumulados importantes en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar.

El informe añade que podrían registrarse nevadas en zonas situadas sobre los 3.800 metros, sobre todo en la sierra centro y sur. Regiones como Cusco, Puno, Huancavelica, Junín y Arequipa figuran entre las que presentan provincias en esos rangos de altitud.

En la selva baja norte y central se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas de viento y descargas eléctricas. El comunicado menciona provincias de Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, donde el incremento de caudales suele generar preocupación en centros poblados cercanos a ríos.

Para la costa norte, el aviso señala precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Departamentos como Tumbes, Piura y Lambayeque se encuentran bajo esta previsión. En Tumbes, la alerta incluye Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Recomendaciones y monitoreo permanente

Personal de la Municipalidad Provincial
Personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo utiliza un camión cisterna para bombear agua en una calle inundada, interviniendo de inmediato en puntos críticos tras intensas lluvias. (Foto: Chiclayo TV Noticias )

El INDECI recomienda “adoptar medidas de prevención, mantenerse informada por los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales y regionales”. El organismo recuerda que el monitoreo es permanente y que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene coordinación con instancias regionales y locales.

Las lluvias registradas en los últimos días ya provocaron el bloqueo de diversas vías y carreteras importantes del territorio. En varias provincias, el tránsito se interrumpió de forma parcial o total. La continuidad de las precipitaciones eleva el riesgo de nuevos deslizamientos, activación de quebradas y afectación de infraestructura.

El aviso de corto plazo mantiene en alerta a autoridades y población hasta el mediodía del 26 de febrero. La evolución de las condiciones atmosféricas definirá el impacto final en cada región incluida en el reporte oficial.

Estas es la lista de las 24 regiones

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín
  • Tacna
  • Tumbes
  • Ucayali

