Mochila de emergencia y caja de reserva: qué deben incluir los combos de supervivencia para estar preparados ante un sismo

EL COMBO DE SUPERVIVENCIA. La preparación de la Mochila de Emergencia y la Caja de Reserva debe ir acompañada de una asignación clara de roles. Cada integrante debe saber quién es el responsable de portar los suministros y quién brindará asistencia a los miembros más vulnerables del hogar.

Un sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Chimbote, despertó preocupación en Lima y en varias ciudades del norte del país. Las réplicas ocurrieron en medio de escenas de alerta y evacuaciones rápidas, un recordatorio claro de que los desastres llegan sin aviso previo y que la preparación familiar resulta decisiva en las primeras horas posteriores a un evento sísmico. En ese escenario, la llamada “mochila de emergencia” vuelve al centro del debate público como herramienta esencial dentro del “combo de supervivencia” recomendado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El organismo resalta que cada hogar necesita provisiones básicas para los días iniciales después de una emergencia. La mochila forma parte del equipo que se traslada durante la evacuación y reúne artículos para cubrir necesidades de higiene, abrigo, alimentación, comunicación y salud. A su vez, Indeci propone una “caja de reserva” para el segundo, tercer y cuarto día, almacenada en un lugar seguro y seco. Ambas piezas conforman una estrategia doméstica que busca reducir riesgos y favorecer la autonomía familiar en situaciones críticas.

Autoridades regionales insisten en actualizar los insumos de estos equipos, sobre todo tras la experiencia reciente de crisis sanitarias. El gerente de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Callao, José Sosa, señaló la incorporación de implementos de cuidado personal. “Ahora la mochila de emergencia debe contener nuevos productos de bioseguridad como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua”, indica. También señala la importancia de sumar fármacos para enfermedades crónicas o tratamientos específicos cuando algún integrante de la familia los requiere.

Mochila para emergencias: artículos para las primeras 24 horas

La mochila para emergencias reúne recursos para el primer día posterior a un sismo. Indeci sugiere un peso cercano a ocho kilos y varios compartimentos internos y externos para ordenar los objetos. El contenido incluye insumos de higiene personal, entre ellos gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y rostro, además de un paquete de paños húmedos. El botiquín ocupa un lugar central, con manual de primeros auxilios, alcohol etílico, gasas estériles, esparadrapo, vendas adhesivas y elásticas, crema antibiótica y fármacos básicos antiinflamatorios.

El abrigo figura dentro de las prioridades, con manta polar y calzado de repuesto. La alimentación se basa en productos no perecibles, como barras de cereal, conservas ligeras y chocolates, junto con agua embotellada sin gas en presentaciones pequeñas para consumo inmediato. La guía recomienda registrar la fecha de vencimiento y renovar cada producto cuando corresponda. El dinero en efectivo, preferentemente en monedas, ofrece una alternativa ante cortes del sistema bancario o fallas en medios electrónicos.

El bloque de comunicación incluye linterna, radio portátil, pilas de repuesto, silbato, agenda con teléfonos de emergencia y útiles para anotar información. Se añaden elementos diversos como bolsas resistentes, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas de poliéster, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiuso, tapete y mascarillas. Entre los artículos específicos figuran suplementos para bebés e infantes —leche en polvo o evaporada, biberón, papilla, pañales descartables y ropa de cambio— además de toallas higiénicas, provisiones para mascotas y documentos en copia: DNI, licencias, pasaporte y carnés de seguro.

Indeci recuerda que el contenido puede adaptarse a la realidad climática y social de cada localidad. La recomendación incluye revisar periódicamente los envases, confirmar la vigencia de los alimentos y medicinas y mantener la mochila en un punto accesible para retirarla sin demora durante una evacuación.

Caja de reserva

El segundo componente del combo de supervivencia es la caja de reserva. Su función es cubrir las necesidades del hogar del segundo al cuarto día. Debe permanecer en un ambiente fresco y seco, lejos de la humedad y con un orden que facilite el uso inmediato de cada elemento. La cantidad se ajusta al tamaño de la familia, aunque Indeci define un conjunto mínimo.

Entre los artículos de higiene figuran toallas de mano y baño, cepillo y pasta dental, así como jabón de tocador. La lista de alimentos no perecibles incorpora agua en botellas de 2.5 litros, sopas instantáneas, conservas, leche en polvo o enlatada, barras de cereal, caramelos y chocolates, siempre con espacio para anotar la fecha de caducidad. El apartado de ropa y abrigo incluye casaca o chompa, prendas interiores, medias y manta polar.

El bloque de diversos contempla olla, terma, platos, vasos y cubiertos descartables, envoltura plástica transparente, papel periódico, imperdibles, plástico para piso o techo, pilas de reserva y paraguas. Estos objetos aportan soporte básico para cocinar, almacenar o cubrir superficies. La institución remarca que cada familia puede adecuar la caja según el contexto geográfico y renovar los insumos mientras permanezcan guardados.