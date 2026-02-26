Fuerte temblor de 5.0 remece Lima este jueves 26 de febrero: autoridades descartan tsunami

Momentos de tensión se vivieron en varios distritos de Lima debido a un sismo de corta duración pero de fuerte intensidad. Las personas evacuaron sus viviendas por precaución, pero la calma retornó rápidamente a la ciudad. | Canal N / N directo

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde del 26 de febrero de 2026 en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 18:21:08 (hora local) y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete. De acuerdo con el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2026-0105), la intensidad fue estimada entre IV y V en Chilca, lo que implica que el sismo fue percibido por la población y pudo generar leves movimientos de objetos en interiores. Hasta el momento del reporte, no se han detallado daños materiales ni personales.

¿Sismo de 5.0 en Lima generará tsunami?

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, el temblor no generará tsunami. Un sismo genera un tsunami principalmente cuando ocurre debajo o muy cerca del mar y desplaza verticalmente gran cantidad de agua. No basta con sentir las sacudidas en Lima: para que se formen olas peligrosas, el sismo debe ser muy fuerte (usualmente de magnitud alta, por arriba de ~7,5) y tener un epicentro somero bajo el lecho oceánico, de modo que mueva de manera brusca el fondo marino y el volumen de agua adyacente.

En general, los sismos superficiales (poca profundidad) y con ruptura vertical de la placa tectónica son los que más pueden empujar el agua y dar lugar a un tsunami; los sismos donde las placas se deslizan lateralmente casi no generan tsunamis, incluso si son fuertes. La historia sísmica del litoral peruano muestra que terremotos con epicentro frente a la costa del Pacífico han producido olas que se sienten en zonas como Lima y el Callao cuando esas condiciones se cumplen.

Sismos sacuden Perú: más de 40 temblores en febrero

Durante febrero de 2026, Perú experimentó una actividad sísmica sostenida que afectó diversas regiones del país. Los registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestran una frecuencia significativa de temblores. Esta situación responde a la ubicación geográfica del país, atravesado por la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que genera una constante liberación de energía en forma de movimientos telúricos.

De acuerdo al IGP, en lo que va del mes, el Perú ha experimentado más de 40 sismos, la mayoría con magnitudes entre 3.5 y 5.1, con epicentros principalmente en la costa sur y central (Ica, Arequipa, Lima, Áncash), además de la selva y sierra central (Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco), el norte (Piura, Tumbes) y la Amazonía (Loreto).

El 26 de febrero se reportaron dos sismos perceptibles en Chincha Alta (Ica) y Pucallpa (Ucayali), mientras que el 19 de febrero se registraron tres eventos destacados en Lancones (Piura), Chimbote (Áncash) y Mala (Lima). El 15 de febrero sobresalió por la concentración de movimientos, con temblores en Aguaytía (Ucayali), Punta de Bombón (Arequipa), Abancay (Apurímac), Calana (Tacna) y Yura (Arequipa), cuyas magnitudes fluctuaron entre 3.4 y 4.7. El 5 de febrero se contabilizaron al menos cinco sismos en Atalaya (Ucayali), Pullo (Ayacucho), La Unión (Piura), Satipo (Junín) y Pisco (Ica).

El 22 de febrero fue uno de los días con mayor actividad, con al menos cinco sismos de magnitudes entre 3.5 y 5.1 en Pastaza (Loreto), Chala y Lomas (Arequipa), Puerto Bermúdez (Pasco) y Pisco (Ica), distribuidos en distintas franjas horarias y prolongando el riesgo sísmico durante toda la jornada. Uno de los temblores más intensos ocurrió ese mismo día: un sismo de magnitud 5.1 a 82 km al oeste de Pisco (Ica), a una profundidad de 42 km e intensidad III-IV en la ciudad, causando alarma pero sin daños graves. Otros movimientos relevantes incluyeron un sismo de magnitud 4.9 en Pastaza (Loreto) el 22 de febrero, uno de 4.8 en Andoas (Loreto) el 12 de febrero, así como temblores de 4.7 en Yura (Arequipa) el 15 de febrero y 4.6 en San Gabán (Puno) el 10 de febrero.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para protegerse, ya que las sacudidas pueden ocurrir sin previo aviso y los objetos sueltos pueden convertirse en peligros. Es importante que las familias siempre tengan lista su mochila de emergencia con los elementos esenciales para este tipo de emergencia.

Si estás dentro de un edificio, no intentes salir corriendo mientras se mueve el suelo, porque los corredores, ventanas y objetos colgantes pueden caer y lastimarte; en lugar de eso, agáchate, cúbrete y sujétate bajo un mueble sólido o junto a una pared interior alejada de vidrios y muebles altos, y permanece así hasta que termine el movimiento.

Si te sorprende el temblor mientras estás al aire libre, mantente en un espacio amplio lejos de construcciones, postes, cables y árboles que puedan caerse, y permanece en ese lugar hasta que la sacudida disminuya. Si estás en un vehículo, deténlo con seguridad en un lugar despejado, no bajo pasos elevados ni cerca de postes o cables, y quédate dentro hasta que termine el temblor, porque el coche puede brindarte cierta protección frente a objetos que caen.

Mientras el temblor está en curso evita caminar hacia otras habitaciones o hacia la salida, ya que los movimientos repentinos o los escombros pueden hacerte tropezar o lastimarte más que si te quedas protegido en el lugar donde estás. Proteger tu cabeza y cuello con tus brazos, un cojín o cualquier objeto acolchado disponible puede disminuir el riesgo de lesiones por fragmentos que se desprendan.

Después de que termine el movimiento principal, puede haber réplicas, así que sigue atento y espera unos momentos antes de moverte hacia afuera si estás dentro de un edificio. Una vez que la sacudida haya cesado, presta atención a las indicaciones de las autoridades locales a través de la radio o de tus dispositivos, y camina con cuidado evitando áreas con daños estructurales o cables caídos.