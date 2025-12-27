Temblor de 4.8 remece Lima este 26 de diciembre

Un sismo de moderada intensidad sorprendió la noche en Lima. | Canal N

Un sismo de magnitud 4,8 se registró la noche de este viernes en el norte del departamento de Lima y fue percibido por la población de diversas localidades. El movimiento ocurrió cuando muchas personas se encontraban en sus viviendas, lo que generó alerta momentánea.

El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento se produjo a las 19:35:15, hora local. El reporte oficial permitió precisar las principales características del movimiento telúrico.

Epicentro y características del sismo

El epicentro se ubicó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca. Esta localización explica que el sismo haya sido percibido principalmente en zonas del litoral norte de Lima.

El IGP detalló que el temblor tuvo una profundidad de 29 kilómetros, por lo que se clasifica como un sismo superficial. Este tipo de eventos suele sentirse con mayor claridad en áreas cercanas al epicentro.

El IGP indicó que el sismo tuvo una intensidad de 4.8. | Canal N

Intensidad y percepción en la zona

En Supe Puerto, la intensidad alcanzó el grado III. Este nivel indica que el movimiento fue sentido por varias personas en el interior de edificaciones.

Hasta el cierre del reporte oficial, no se registraron daños materiales ni víctimas asociados al sismo.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades de Defensa Civil recomendaron mantener la calma y contar con una mochila de emergencia. Estas medidas forman parte de las acciones básicas de prevención ante eventos sísmicos.

Asimismo, recordaron que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por su alta actividad sísmica, por lo que es importante estar preparados ante posibles movimientos telúricos.

El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima. Foto: composición Infobae Perú/EFE

¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?

Perú es uno de los países del mundo donde los movimientos sísmicos ocurren con más frecuencia porque se encuentra en una zona de enorme actividad geológica. A lo largo del borde occidental de Sudamérica, la placa tectónica de Nazca, que es oceánica, está constantemente empujándose bajo la placa Sudamericana, que es continental.

Este fenómeno se llama subducción, y es un choque lento, pero persistente de enormes bloques de roca que se desplazan a razón de varios centímetros por año. La fricción y el apriete entre estas placas acumulan tensiones enormes en la corteza terrestre que, cuando se liberan, generan los sismos que sentimos. Esta dinámica de placas es la razón principal por la cual Perú registra movimientos telúricos casi diarios, y también explica por qué los más grandes sismos suelen originarse frente a la costa debido a la liberación de energía en esa frontera de placas.

Además de la subducción, la deformación interna de la corteza y la presencia de fallas geológicas activas dentro del continente también contribuyen a que se registren sismos en lugares alejados de la costa. En regiones como Cusco, Apurímac o San Martín, los bloques de roca que se han fracturado por la tensión acumulada vuelven a moverse en fallas locales, produciendo temblores de menor profundidad y a veces con impactos importantes en superficie. Estas fallas son consecuencia directa de millones de años de presión tectónica que ha moldeado la Cordillera de los Andes y siguen ajustándose, lo que mantiene la actividad sísmica activa en todo el territorio peruano, no solo en la costa.

La ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta franja alrededor del océano Pacífico donde ocurren cerca del 90 % de los terremotos del planeta, también explica por qué los sismos son tan recurrentes aquí. Este “anillo” geológico está definido por límites entre placas tectónicas que se hunden unas bajo otras o se deslizan lateralmente, generando enormes tensiones que se descargan de forma sísmica. La presencia de este cinturón en el margen del Pacífico hace que países como Perú, Chile, Japón o México experimenten movimientos sísmicos con mucha más frecuencia que otras regiones alejadas de estos bordes.