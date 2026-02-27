Perú

Fuerte sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima: presidente del IGP explica inusual movimiento vertical en el epicentro

El organismo científico indicó que el fenómeno se percibió con mayor intensidad en zonas con suelos blandos y en edificios de varios pisos

Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica en detalle por qué el sismo de magnitud 5.0 se percibió con tanta intensidad en Lima. | Canal N / N Directo

Un sismo de magnitud 5.0 remeció Lima la tarde de hoy, jueves 26 de febrero, y generó alarma entre la población durante los primeros minutos posteriores al movimiento telúrico. El evento fue percibido como particularmente intenso en distintos distritos debido a sus características poco habituales, lo que motivó la explicación técnica del jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, quien brindó detalles en una entrevista televisiva.

El especialista precisó que la principal diferencia respecto a otros temblores radica en la ubicación del epicentro, cercano a Lima, lo que intensificó la percepción del sacudimiento. “Lo que diferencia a este sismo de otros es que ha ocurrido casi, casi debajo de la región Lima. Por lo tanto, el sacudimiento ha sido casi vertical”, explicó durante la conversación con Canal N.

Sismo de magnitud 5.0 sacudió
Sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima este 26 de febrero. (Foto composición: Infobae Perú/IGP)

Movimiento vertical y percepción ciudadana

Tavera detalló que este tipo de desplazamiento genera una sensación distinta a la de los sismos originados en el mar. “La fuerza ha venido de abajo hacia arriba y prácticamente nos ha levantado”, afirmó, señalando que el impacto vertical produce mayor sobresalto porque el cuerpo percibe el movimiento como un golpe directo desde el subsuelo.

El especialista añadió que si el epicentro hubiera estado mar adentro, el movimiento habría sido lateral. “Si hubiera sido en el mar, el movimiento hubiera sido casi horizontal”, precisó, al comparar la dinámica del fenómeno con la diferencia entre empujar un objeto desde abajo y hacerlo desde un costado.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró con epicentro a 36 km al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete. Un corresponsal en la zona describe cómo se vivió el fuerte movimiento telúrico y las reacciones de los pobladores. | Canal N / N Directo

Duración del sacudimiento

Respecto al tiempo que duró el temblor, el jefe del organismo científico aclaró que no existe una duración única percibida por toda la población. “La percepción del sacudimiento va a depender de dónde me encuentro”, indicó. Explicó que las personas ubicadas en pisos altos o sobre suelos blandos suelen sentir el movimiento por más tiempo debido a la amplificación de las ondas sísmicas.

En cuanto a la extensión geográfica, informó que el sismo se sintió desde Ancón hasta Mala, mientras que la mayor intensidad se registró en el tramo comprendido entre Chilca y la capital. Estas zonas presentaron la percepción más fuerte del movimiento según los reportes preliminares.

Movimiento telúrico sacude la capital
Movimiento telúrico sacude la capital y revelan factor que intensificó su percepción. (Foto: Captura video/Canal N)

Evaluación de daños y posibles réplicas

Hasta el momento de las declaraciones, las autoridades no habían recibido reportes de daños estructurales graves ni colapsos de viviendas. “La información que tenemos hasta ahora es que no ha habido nada de eso. Simplemente, la población se ha alarmado un poco”, sostuvo Tavera, quien señaló que la reacción de temor fue comprensible debido a la intensidad percibida.

Sobre la posibilidad de réplicas, el especialista indicó que podrían ocurrir eventos posteriores, aunque de baja magnitud. “Si se generan réplicas, van a ser eventos bastante pequeños, probablemente no los vayamos a percibir”, señaló. No obstante, recordó que estos fenómenos deben servir como advertencia preventiva: “Siempre espero que estos sismos de magnitud pequeña nos recuerden dónde vivimos y que realmente tenemos que estar preparados para eventos de magnitudes mayores”, aclaró.

