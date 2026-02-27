Perú

La reacción en vivo de Günter Rave tras el fuerte sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima esta tarde

Un sismo de magnitud 5.0 sorprendió a Lima la tarde del 26 de febrero, interrumpiendo una transmisión en directo y llevando a las autoridades a pedir calma y precaución a la ciudadanía

Un fuerte sismo interrumpió la transmisión en vivo de un noticiero en Lima, Perú. El conductor Gunter Rave mantuvo la calma y pidió a la población hacer lo mismo mientras las luces del estudio se movían y las cámaras registraban el impactante momento. | Canal N

La ciudad de Lima experimentó momentos de tensión la tarde de este 26 de febrero cuando un sismo de magnitud 5.0, confirmado por el Instituto Geofísico del Perú, se hizo sentir en distintos distritos de la capital.

El movimiento telúrico, registrado a las 18:21 horas, tuvo una profundidad de 53 kilómetros y su epicentro se localizó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

La sacudida fue perceptible para la ciudadanía y causó interrupciones en servicios y actividades, incluido un noticiero que se encontraba en plena emisión en ese momento.

La reacción de Günter Rave

La sacudida sorprendió a un
La sacudida sorprendió a un noticiero en vivo y obligó al conductor a pedir serenidad mientras el estudio se movía ante cámaras. (Canal N)

Durante la transmisión en directo, el conductor Günter Rave se dirigió a la audiencia con mensajes reiterados de tranquilidad: “Pedimos la calma a la población, a todos los que nos están viendo ahora, por favor, calma”, manifestó al notar la continuidad del temblor en el estudio de Canal N. Las cámaras captaron el movimiento de las luces y la evidente inquietud en el set, mientras el periodista detallaba que el movimiento telúrico era considerablemente fuerte y de prolongada duración.

El episodio ocurrió cuando el noticiero buscaba información oficial para actualizar a los televidentes sobre el fenómeno. Rave informó que el equipo se mantenía atento a los reportes del Instituto Geofísico del Perú, reforzando la importancia de seguir fuentes confiables en estos escenarios.

En los primeros minutos tras el evento, diversas emisoras y plataformas digitales peruanas replicaron las recomendaciones de las autoridades, subrayando la relevancia de mantener la calma y evitar la difusión de rumores en redes sociales.

Fuerte sismo en Lima

Autoridades descartaron tsunami y señalaron
Autoridades descartaron tsunami y señalaron que la magnitud y características del sismo no generaron mayores impactos. (Freepik)

Según el Instituto Geofísico del Perú, el sismo alcanzó una magnitud de 5.0 y ocurrió a las 18:21:08, con una profundidad registrada de 53 kilómetros. El epicentro se ubicó a 36 kilómetros de Chilca, en la provincia de Cañete. El informe técnico (IGP/CENSIS/RS 2026-0105) precisó que la intensidad en Chilca alcanzó niveles IV y V en la escala de Mercalli, lo que significa que fue percibido por la mayoría de la población y provocó movimientos de objetos en interiores.

Hasta el cierre del reporte, no se habían reportado daños materiales ni personales en la región afectada. Las autoridades locales permanecieron en alerta, monitoreando posibles réplicas y evaluando la infraestructura pública y privada en las zonas cercanas al epicentro.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami tras analizar las características del evento. El organismo explicó que este tipo de amenaza solo se presenta cuando el sismo es de alta magnitud y el epicentro se localiza directamente bajo el lecho marino, generando un desplazamiento vertical significativo del fondo oceánico.

Recomendaciones oficiales y medidas de prevención

Las autoridades reiteraron pautas de
Las autoridades reiteraron pautas de autoprotección tanto en interiores como en espacios abiertos ante posibles réplicas. (Andina)

Las autoridades reiteraron la necesidad de actuar con serenidad y adoptar medidas de autoprotección durante y después de un sismo. Entre las recomendaciones principales, destacaron la importancia de resguardarse bajo estructuras sólidas o junto a paredes interiores alejadas de ventanas y muebles altos, evitando salir apresuradamente durante el movimiento.

Para quienes se encuentren al aire libre, se aconseja permanecer en espacios despejados, lejos de edificaciones, postes y árboles susceptibles de caer. En caso de estar dentro de un vehículo, se sugiere detenerlo en una zona segura, sin ubicarse bajo puentes ni cerca de cables eléctricos, y permanecer en el interior hasta que la sacudida finalice.

Luego del temblor, es fundamental permanecer atentos ante posibles réplicas y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales a través de la radio o medios digitales. Especialistas en gestión de riesgos recordaron que, aunque el sismo no ocasionó daños graves, la prevención y la educación sísmica continúan siendo claves en una región propensa a movimientos telúricos.

