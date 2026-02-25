Este cultivo se ha convertido en una verdadera mina de oro para el Perú: solo Países Bajos compró más de 3.500 toneladas

El auge de la cúrcuma fresca ofreció oportunidades de ingresos y consolidó nuevas alternativas económicas en las zonas rurales de Perú.

El avance de las exportaciones de cúrcuma fresca peruana ha consolidado a este cultivo como un producto emergente en el portafolio agroalimentario nacional. En 2025, Perú exportó cúrcuma fresca por un valor de 11 millones de dólares, con un volumen total de 6.000 toneladas.

Estas cifras representan un incremento de 38% en valor y 47% en volumen respecto a 2024, reflejando un crecimiento notable en el comercio internacional del producto, según datos recogidos por la revista Fluctuante.

El valor de las exportaciones de cúrcuma peruana se dispara en 2025

Este desempeño se atribuye al desarrollo sostenido del cultivo en diversas regiones del país, impulsado por condiciones favorables de suelo y clima, así como por una mayor demanda en los mercados internacionales.

La cúrcuma, reconocida por sus propiedades funcionales y su potencial como producto natural, ha captado la atención de consumidores que buscan alimentos saludables y sostenibles. Esta tendencia global ha favorecido la inserción del producto peruano en nuevos nichos de mercado.

Países Bajos concentró más de la mitad de las exportaciones de cúrcuma fresca peruana, importando 3.5 mil toneladas por USD 6 millones.

El crecimiento de la cúrcuma fresca no solo fortalece la diversificación de la canasta agroexportadora andina, sino que también ha beneficiado a pequeños y medianos productores.

De acuerdo con el reporte, el cultivo de la cúrcuma en Perú se consolida como una alternativa competitiva, generando oportunidades de desarrollo en zonas rurales y contribuyendo al dinamismo del sector agrícola nacional.

Empresas exportadoras y dinamismo en el sector rural

El liderazgo en las exportaciones peruanas de cúrcuma fresca en 2025 correspondió a Vancard Perú, que alcanzó ventas FOB por 3 millones de dólares y un volumen exportado de 1.500 toneladas.

De acuerdo con Fluctuante, esta empresa registró un crecimiento del 295% en volumen respecto al año anterior, consolidando una participación del 27% en el total exportado.

Otras compañías destacadas fueron la Cooperativa Agraria del Valle del Ene, que logró exportar 0,7 millones de dólares y 528 toneladas, pese a haber iniciado sus envíos recién en 2025, y Green Fruits Peru, que despachó 0,3 millones de dólares equivalentes a 228 toneladas.

Vancard Perú lideró las exportaciones de cúrcuma fresca en 2025 con 1.500 toneladas y una participación del 27% en el total nacional.

Países Bajos concentran más de la mitad de la cúrcuma fresca exportada por Perú

En 2025, Países Bajos se consolidó como el principal destino de las exportaciones peruanas de cúrcuma fresca, con envíos valorados en 6 millones de dólares y un volumen de 3.500 toneladas, concentrando más del 50% del total exportado.

Otros mercados relevantes fueron España, que importó 0,8 millones de dólares y 484 toneladas; Canadá, con 0,6 millones de dólares y 345 toneladas; y Chile, con 0,3 millones de dólares y 307 toneladas.

El protagonismo de los Países Bajos ha sido clave para sostener el crecimiento de la cúrcuma peruana, aunque la alta concentración de ventas en este país plantea el desafío de diversificar los destinos de exportación y reducir la dependencia de un solo mercado.

La innovación y la industrialización, como la producción de cúrcuma en polvo y productos certificados, son claves para el crecimiento futuro del sector exportador peruano.

Innovación y valor agregado, claves para el futuro de la cúrcuma peruana

A pesar del crecimiento, la cúrcuma fresca aún ocupa un lugar reducido en el portafolio agroexportador nacional. La principal oportunidad para el sector radica en escalar la producción y apostar por productos de mayor valor agregado, como cúrcuma en polvo, presentaciones orgánicas o extractos certificados.

Este nuevo enfoque permitiría mejorar la competitividad frente a grandes productores internacionales y consolidar a la cúrcuma peruana como una alternativa exportadora relevante, señala el informe.

Así, el desarrollo sostenido de los cultivos de cúrcuma dependerá de la innovación, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la cadena productiva para responder a las exigencias de los mercados globales.