Perú

Perú alcanza en agosto el mayor valor mensual de exportaciones en su historia: US$8.729 millones, con este animalito al frente

Imparable. Se dispararon los envíos de colorantes naturales, cuyas tasas ahora escoltan al café y cacao en el sector agro. Según MINCETUR, el país acumula US$55.640 millones en envíos este año

Esteban Salazar Herrada

Cochinilla. La minería, la agricultura y la pesca impulsaron el crecimiento exportador, con aumentos destacados en oro, cobre, cacao y pota. Créditos: difusión

Las exportaciones peruanas marcaron un hito en agosto de 2025. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), solo en ese mes, el valor de los bienes exportados por el país sumó US$8.729 millones, el mayor volumen registrado hasta la fecha para un mes en la historia del comercio exterior peruano. Esto refuerza el periodo de crecimiento continuo que ya suma 16 meses consecutivos.

De enero a agosto de 2025, las exportaciones totales ascendieron a US$55.640 millones. Este monto representa un alza del 18,8% en comparación con el mismo periodo de 2024. El desempeño exportador se sostiene principalmente en el repunte de sectores tradicionales, como la minería y la agricultura, pero también muestra impulsos notorios en la industria pesquera, la química, el rubro textil/confecciones y la metalurgia.

Exportaciones peruanas alcanzan récord histórico en agosto de 2025

Uno de los sectores más dinámicos fue el agropecuario, que entre enero y agosto alcanzó ventas al exterior por US$8.198 millones, creciendo 20,9% respecto al año anterior. Este avance estuvo impulsado por mayores exportaciones de colorantes naturales (alza de 87,4%), cacao y sus derivados (+40,8%), café (+26,5%) y diversas frutas como palta, uva y granada, que subieron 21,7%.

Otros productos destacados fueron el aceite de palma, con incremento de 12,4%, y diferentes hortalizas (ajís, pimientos, espárragos y alcachofas), que registraron aumentos de hasta 10,4%.

El sector pesquero aportó exportaciones por US$3.461 millones, lo que supone un crecimiento del 20%. Entre los productos más demandados figuran la pota, que alcanzó su propio récord con US$975 millones, además de harina de pescado, ovas de pez volador, filete de pescado, conservas y langostinos.

Minería y agro impulsan récord exportador de Perú: MINCETUR

El rubro textil y confecciones cerró los primeros ocho meses con US$1.151 millones, en alza del 7,3%. Los envíos incluyeron prendas de algodón, tejidos y fibras textiles. Por su parte, la industria química exportó US$1.256 millones (+5,5%), principalmente neumáticos, hidróxido de sodio, fosfato dicálcico y medicamentos.

La minería se mantuvo como el motor fundamental, con envíos por US$36.611 millones y una expansión de 21,6%. Destacaron las exportaciones de oro (+42,7%), concentrados de plata (+35,9%) y zinc (+23,8%). El cobre, principal producto de exportación peruano, creció 16,7% en el periodo relevado.

China se consolida como principal destino de exportaciones peruanas

China se consolidó como el principal destino de los bienes peruanos, recibiendo productos por US$20.733 millones, sobre todo cobre, oro y concentrados de plata. Le siguieron la Unión Europea (US$6.309 millones), con compras de cobre, palta y cacao, y Estados Unidos (US$5.727 millones), principalmente por los envíos de oro, uva y arándanos.

Las mercancías peruanas llegaron a 166 mercados en el mundo. De enero a agosto, se contabilizaron 8.475 exportadoras, de las cuales más de dos terceras partes son micro, pequeñas y medianas empresas.

En total, 20 regiones incrementaron sus exportaciones, entre ellas Huánuco (+229%), San Martín (+107%) y Amazonas (+72%). El comercio con la India también mostró dinamismo, con un crecimiento global de 29,9% por mayores envíos de oro y cobre. Además, se alcanzaron cifras récord en los envíos hacia Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Australia.

Juan Carlos Castro, el 'destrabador': ANA aclara al MINAM que demoras en aprobación de proyectos son por empresas que no subsanan

El ministro del Ambiente exige reestructuración de Senace y ANA para agilizar la aprobación de inversiones, pero esta última enfrenta un aumento del 100% en proyectos revisados, sin cambios en personal ni presupuesto

"Apagado de motores": Gremio de transportistas anuncia nuevo paro para mañana lunes 6 de octubre

Tras el asesinato de un conductor la noche del pasado sábado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, comunicó de esta medida que tendrá una duración de 24 horas, pero podría extenderse

EsSalud deberá evaluar nuevos tratamientos contra la distrofia muscular de Duchenne, ordena el TC

El Tribunal Constitucional dio 60 días de plazo y dispuso además la conformación de una junta médica para evaluar el tratamiento integral de un menor afectado

Hija de Christian Domínguez revela que no se lleva bien con Pamela Franco: "No hablo con ella"

Camila Domínguez estuvo en un live de TikTok donde se refirió a las madres de sus hermanos, sorprendiendo con sur elación con la cumbiambera

Paro de transportes del lunes 6 de octubre: estas son las empresas que apagarán su motores

Varias operadoras detienen sus recorridos por una jornada completa tras el asesinato de un conductor, en un acto de protesta contra la criminalidad que enfrenta el sector

POLÍTICA

Paro de transportistas: ministro del Interior afirma que la protesta lo sorprende porque "ayer nos han aplaudido"

Ministra de la Mujer y su comitiva sufren accidente vehicular en Arequipa y quedan bajo observación médica

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez revela que no se lleva bien con Pamela Franco: "No hablo con ella"

Gia Rosalino: su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y cómo enfrenta la mirada mediática

Christian Rodríguez muestra las amenazas que recibió antes de ser atacado por Gustavo Salcedo: “La guerra no ha empezado”

Conciertos en Perú: industria más allá del espectáculo

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

La fuerte advertencia de Roberto Mosquera a Alianza Universidad en Liga 1 2025: “Quien no pueda jugar con presión, mejor que se dedique al ajedrez”

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional