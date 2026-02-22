El número de exportadores peruanos se estanca: el 35% del valor total de envíos en 2025 estuvo en manos de solo 10 empresas

Las grandes compañías peruanas concentraron el 95.9% del valor FOB exportado, superando los US$90.000 millones.

El reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) confirmó que el universo exportador peruano mostró escasa variación en 2025.

El total de empresas exportadoras alcanzó las 9.126, lo que representa apenas un 2,3% más que en 2024, cuando la cifra se ubicó en 8.921. El crecimiento fue impulsado principalmente por el avance de las empresas medianas (32,4%) y grandes (11%), pero el grueso del sector se mantuvo prácticamente sin cambios.

El análisis de CIEN-ADEX, elaborado con datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), revela que la concentración en el sector exportador sigue siendo elevada.

Solo 10 empresas generaron el 35,3% del valor total de las exportaciones (US$ 31.806 millones). Además, el top 20, el top 50 y el top 100 de compañías llegaron a concentrar el 47,2%, 61,1% y 70,6% respectivamente.

Estos datos muestran que, mientras la base empresarial es amplia, una pequeña fracción de compañías domina el valor de las ventas al exterior.

La concentración del valor exportado permanece alta en grandes empresas

La rotación empresarial también fue alta. A lo largo del año, 2.794 empresas iniciaron actividades de exportación, mientras que 2.589 dejaron de participar en el mercado externo.

El 93,7% de las que salieron eran micro y pequeñas empresas (mypes), lo que evidencia la vulnerabilidad de este segmento ante factores internos y externos que afectan su competitividad.

Del mismo modo, solo 389 empresas han mantenido envíos de manera ininterrumpida desde el 2000, de las cuales el 54% son grandes.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de exportaciones peruanas, seguido por la Unión Europea, Chile, Ecuador e India.

Las micro y pequeñas empresas dominan en cantidad pero no en montos exportados

Aunque el 87,9% de las empresas exportadoras corresponde a micro y pequeñas empresas, el 95,9% del monto FOB total estuvo a cargo de las grandes compañías.

Las microempresas representaron el 53,7% del total, las pequeñas el 34,3%, las grandes el 9,1% y las medianas el 3%. De las nuevas empresas que ingresaron al mercado, la mayoría también fueron mypes.

Lima lideró en concentración de matrices de empresas exportadoras, seguida por Puno, Callao, Piura e Ica, según el reporte del CIEN-ADEX.

El sector exportador peruano despachó 4.227 artículos a 145 países en 2025. Los sectores con el mayor número de empresas fueron agroindustria (2.452), metalmecánica (2.005), químico (1.544) y minería (1.483).

De acuerdo con el reporte de CIEN-ADEX, otros rubros destacados fueron prendas de vestir, textil, siderometalurgia, minería no metálica, agro tradicional y pesca. La mayor base de empresas se concentró en Lima (5.491), seguida por Puno, Callao, Piura e Ica.

Limitada diversificación de mercados

Por monto exportado, las grandes empresas sumaron US$ 86.408 millones, mientras que las pequeñas, medianas y microempresas apenas alcanzaron el 4,1% restante, según ADEX.

Más de la mitad de las empresas (4.713) exportó a un solo destino y solo el 5,8% logró presencia en 10 o más mercados. Entre las 2.883 que enviaron un único producto a un solo país, el 72,3% fueron microempresas y el 21,8% pequeñas.

Seis sectores ampliaron su base de empresas, siete retrocedieron y dos permanecieron estables. Los mayores avances se dieron en minería, agro tradicional y agroindustria, mientras que joyería, minería no metálica y prendas de vestir sufrieron descensos.