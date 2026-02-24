Mapa de vías bloqueadas por huaicos y lluvias en Perú: emergencia en diversas regiones mantienen en vilo al transporte

Las lluvias, desbordes y huaicos reportados en diversas zonas del territorio nacional provocaron la interrupción total y parcial del tránsito en varias vías, afectando la conectividad terrestre en distintos puntos del país. // Video: Canal N

Las lluvias intensas en Perú continúan generando estragos en distintas regiones del país y mantienen en alerta a miles de conductores que dependen a diario de la red vial nacional. Los huaicos, deslizamientos y activación de quebradas han provocado el cierre total o parcial de importantes carreteras, afectando el transporte de pasajeros, alimentos y mercancías. En varias zonas, la circulación cambia de un momento a otro debido a nuevos derrumbes o al incremento del caudal de los ríos.

En medio de este escenario, el mapa de vías bloqueadas por lluvias se ha convertido en una herramienta clave para quienes necesitan desplazarse. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición del público una plataforma digital en tiempo real que permite revisar el estado actual de las carreteras en todo el territorio nacional. A través de un sistema visual con íconos y colores, los usuarios pueden identificar si el tránsito está habilitado, restringido o completamente interrumpido antes de emprender viaje.

Mapa interactivo del MTC: cómo revisar el estado de las carreteras en tiempo real

Foto: MTC

La herramienta funciona con un esquema sencillo y de fácil lectura. El color verde indica tránsito fluido; el amarillo advierte circulación restringida; y el rojo señala cierre total de la vía. Cada punto marcado en el mapa puede desplegar información detallada sobre el tipo de emergencia, la ubicación exacta, la hora del último reporte y la entidad que emitió la alerta.

Los reportes se nutren de información proporcionada por la Policía Nacional del Perú, Provías Nacional y equipos de emergencia desplegados en campo. Esto permite que la plataforma se actualice constantemente y refleje la situación real de los tramos afectados por huaicos y lluvias en Perú.

En la zona norte, por ejemplo, se registró una alerta roja en el sector cercano a Talara, en Los Órganos, donde un deslizamiento de lodo obligó a detener el tránsito. De acuerdo con el reporte oficial, había vehículos en la vía al momento del incidente, aunque posteriormente se realizó la evacuación preventiva de pasajeros y carga. La información fue consignada por la Policía y actualizada en el sistema digital.

Otro punto crítico se ubica en Huánuco, específicamente en la provincia y distrito de Ambo, en la carretera Longitudinal de la Sierra Norte. Allí, un huaico de piedra y lodo interrumpió completamente el paso vehicular. La alerta fue actualizada horas después del primer reporte, permitiendo a los usuarios conocer el estado vigente del tramo antes de movilizarse.

El mapa también muestra casos de tránsito restringido. En la carretera Pativilca, a la altura de Cajatambo y Oyón, en el kilómetro 86, se informó sobre vehículos detenidos y circulación limitada. En este caso, la fuente del reporte fue Provías Nacional, entidad encargada del monitoreo de la red vial.

Para acceder al link oficial del mapa de carreteras bloqueadas, los ciudadanos pueden ingresar a la página institucional del MTC o buscar el “Sistema de Alertas y Emergencias” desde cualquier navegador. La plataforma está diseñada para visualizarse correctamente tanto en celulares como en computadoras.

Regiones afectadas por huaicos y lluvias: puntos en alerta roja y restricciones vigentes

En Arequipa, vehículos son arrastrados y enterrados por huaicos que devastan calles y viviendas, mientras equipos de rescate evacúan personas de zonas inundadas tras las intensas lluvias. (Difusión)

Las emergencias por lluvias no se concentran en una sola región. En el norte del país, la activación de quebradas y la caída de lodo han afectado tramos estratégicos para el transporte interprovincial. En el centro, las precipitaciones intensas han debilitado la base del asfalto en varias carreteras, lo que obliga a realizar trabajos que van más allá de retirar piedras o tierra acumulada.

En el sur, Arequipa figura entre las regiones con mayores afectaciones. Diversos tramos presentan complicaciones debido al arrastre de material y al incremento del caudal en ríos y quebradas. En algunos sectores, la recuperación del tránsito dependerá de la estabilización del terreno y de la intervención de maquinaria pesada.

De acuerdo con información brindada por funcionarios del sector Transportes, cuando se genera una alerta en el sistema, se activan protocolos de intervención inmediata. Equipos técnicos y maquinaria son desplazados hacia la zona para intentar restablecer el paso en el menor tiempo posible. Sin embargo, la situación puede variar rápidamente si continúan las precipitaciones o si se producen nuevos deslizamientos.

El estado de las carreteras por lluvias en Perú cambia constantemente, por lo que las autoridades recomiendan revisar la plataforma antes de salir y durante el trayecto, especialmente en viajes largos o rutas que atraviesan zonas de sierra y quebradas.

Cada ícono del mapa permite conocer si el tránsito está interrumpido, restringido o fluido, así como el tipo de evento reportado: huaico, deslizamiento, inundación o caída de piedras. Esta información resulta clave para conductores particulares, empresas de transporte de carga y buses interprovinciales que buscan evitar quedar varados en plena carretera.

Con la temporada de precipitaciones aún activa en varias regiones, el mapa de vías bloqueadas por lluvias y huaicos en Perú se mantiene como una de las principales fuentes oficiales para monitorear la situación vial minuto a minuto.