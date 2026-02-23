Perú

PNP solicitó detención de Adrián Villar y Marisel Linares tras muerte de Lizeth Marzano, pero no se procedió

Las autoridades policiales recomendaron arrestar al presunto responsable y a la dueña del auto dentro del plazo de flagrancia

Nuevos detalles en el caso del atropello fatal que conmocionó a San Isidro. Analizamos los informes de la Policía Nacional y la Fiscalía, las declaraciones de los abogados y las acciones del principal sospechoso, Adrián Villar, tras el accidente| Latina Noticias/Punto Final

La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó la detención preliminar de Adrián Villar Chirinos y de la periodista Marisel Linares, en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano durante un accidente de tránsito en San isidro, aunque la Fiscalía decidió no proceder con la medida.

Según información recabada por Punto Final, la PNP consideró necesaria la detención de Villar por no presentarse ante las autoridades dentro del plazo legal tras el atropello, y pidió evaluar la situación de Linares por posible encubrimiento real. El citado medio precisa que el Ministerio Público no acogió estas solicitudes para que el Poder Judicial disponga la solicitud.

La noche en que ocurrió el accidente, la vida de la familia Marzano cambió radicalmente. Gino Marzano, hermano mayor de Lizeth relató el desconcierto vivido al recibir la noticia.

Policía solicitó arresto de Adrián
Policía solicitó arresto de Adrián Villar y Marisel Linares tras muerte de Lizeth Marzano, Fiscalía desestimó el pedido| Punto Final

“Yo hasta ahora no entiendo por qué no la llevaron a una clínica que está a menos de cuatro cuadras. Si el responsable se hubiese detenido, probablemente se habría activado el SOAT y sí podían llevarla a esta clínica”, manifestó.

Marzano subrayó la falta de auxilio inmediato y la demora en identificar al conductor.

Evidencias claves para identificar el auto

Horas después del accidente, la familia acudió al lugar del hecho en busca de evidencias que permitieran identificar al responsable. Serenazgo entregó repuestos hallados en la escena, y, tras analizarlos con inteligencia artificial, se determinó que correspondían a un Chevrolet Cruze. Pese a esta pista, la identidad del conductor seguía sin esclarecerse.

La investigación formal por homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de auxilio se inició por parte de la Fiscalía. La periodista Marisel Linares publicó en sus redes sociales un comunicado en el que reconoció que el vehículo implicado estaba registrado a su nombre, aunque sostuvo que no lo tenía en su poder desde septiembre del año anterior y que no conducía la noche del hecho. Adrián Villar Chirinos fue identificado como hijo de la pareja de la comunicadora.

La tarde siguiente, Adrián Villar se presentó con su abogado ante la sede policial para entregar el vehículo, los documentos y su pasaporte, además de certificar notarialmente su domicilio y cancelar un viaje internacional programado.

Su defensa, encabezada por Jefferson Moreno, afirmó que su cliente “va a asumir toda su responsabilidad por el hecho”. Moreno descartó, además, consumo de alcohol por parte de Villar, presentando una boleta de consumo en un restaurante la noche del accidente y asegurando que se sometió a una revisión médica. Sin embargo, este documento no reemplaza el dosaje etílico.

Pese a la aceptación de responsabilidad, la defensa de Villar y Linares fue compartida, situación cuestionada por la abogada de la familia Marzano, quien advirtió riesgos de coordinación previa en las declaraciones.

“No se puede patrocinar tanto a la parte, al testigo como al investigado, porque el temor es a la previa coordinación de lo que va a declarar el testigo”, señaló.

La familia de Lizeth Marzano continúa exigiendo que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de los involucrados.

