Nueva Carretera Central: vecinos de Cieneguilla demandan nuevo trazo por riesgos ambientales y arqueológicos

La cancelación del contrato de la Nueva Carretera Central en Perú genera preocupación por la falta de información oficial sobre su futuro.

La reciente cancelación del contrato con la empresa francesa encargada del proyecto ha reavivado la inquietud de la Asociación Unidos por la Tercera Etapa de Cieneguilla y de los residentes del distrito.

La comunidad sostiene que la ejecución de la Nueva Carretera Central, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) y gestionada por Provías Nacional, representa una amenaza seria para el entorno ecológico y arqueológico de Cieneguilla.

La cancelación del contrato reactiva preocupación en Cieneguilla por impacto de la carretera

El gobierno oficializó la anulación del contrato en un contexto de declaraciones contradictorias y ausencia de información clara sobre el futuro de la obra, según los residentes.

La falta de estudios técnicos exhaustivos, así como la opacidad en la comunicación institucional, ha instalado dudas sobre la viabilidad técnica, la sostenibilidad financiera y el respeto por los procesos de transparencia.

La comunidad insiste en que cualquier iniciativa de esta magnitud exige salvaguardas firmes contra la corrupción y una evaluación ambiental rigurosa antes de avanzar.

La Asociación Unidos por la Tercera Etapa de Cieneguilla advierte que el trazo vial de la carretera amenaza un importante pulmón verde de Lima.

La Asociación Unidos por la Tercera Etapa de Cieneguilla alerta por riesgo ambiental y social

De acuerdo con la información difundida por la Asociación Unidos por la Tercera Etapa de Cieneguilla, el trazo actualmente propuesto para la carretera atravesaría zonas de alto valor arqueológico y ecológico, consideradas el último pulmón verde de Lima.

Se advierte que el proyecto pondría en riesgo no solo el ecosistema local, sino también fuentes de empleo vinculadas al turismo y la calidad de vida de las familias del distrito. Además, la posible instalación de torres de alta tensión en el área, ligada al trazado vial, implicaría un impacto ambiental y social considerable, señalaron representantes vecinales.

“La comunidad no se opone a la obra, sino al trazo específico mal planificado pues existen rutas alternativas y de menor costo e impacto ambiental por donde debería cruzar. Esta preocupación ha sido manifestada también por órganos técnicos, como el propio Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)”, dijo Betty Arenas, presidenta de la Asociación.

Vecinos y organizaciones civiles reclaman transparencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a los estudios técnicos del proyecto vial.

El trazo actual de la Nueva Carretera Central divide a residentes y autoridades

Los residentes denuncian la ausencia de una consulta formal a la población y la falta de presentación pública de un estudio técnico integral que considere de manera seria el impacto social y ambiental.

La imposición de decisiones sin diálogo ni participación ciudadana, recalcan, vulnera principios fundamentales y limita las oportunidades de desarrollo sostenible para el distrito. Se trata de un reclamo reiterado por organizaciones civiles y vecinos, quienes exigen transparencia y apertura institucional.

La Asociación Unidos por la Tercera Etapa de Cieneguilla sostiene que la modernización de la infraestructura vial es necesaria, pero no a costa del equilibrio ambiental ni del patrimonio arqueológico local.

El colectivo solicita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las entidades responsables la rectificación del trazo, la apertura de un proceso de diálogo transparente y la evaluación de alternativas técnicas con menor impacto.

Finalmente, el documento difundido por los vecinos enfatiza la urgencia de tomar decisiones responsables y asegura que aún existe margen para replantear la obra desde una perspectiva integradora, sobre todo desde el Gobierno central.