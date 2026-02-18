Más de 1 millón de peruanos en riesgo por lluvias: estas son las 185 zonas críticas por activación de quebradas y huaicos

Senamhi alerta huaico de severidad extrema en Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Las lluvias intensas en la costa del Perú previstas para este 18 y 19 de febrero vuelven a colocar bajo observación a decenas de localidades expuestas a fenómenos geológicos. Un reciente reporte técnico advierte que existen 185 zonas críticas con riesgo de deslizamientos, huaicos e inundaciones, lo que podría comprometer a más de un millón de personas si las precipitaciones alcanzan la magnitud estimada.

La advertencia fue emitida por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tras evaluar el escenario climático informado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). De acuerdo con el documento técnico, las áreas vulnerables se distribuyen en nueve departamentos y podrían afectar directamente a 1 153 202 habitantes y 286 818 viviendas, además de infraestructura vial y servicios esenciales.

Ingemmet identifica 185 zonas críticas en 9 regiones ante riesgo de deslizamientos y huaicos

Huaicos y desbordes bloquean carreteras en Chanchamayo, Huánuco y Tumbes | Video: Latina Noticias

El análisis se sustenta en el Aviso Meteorológico N.° 052 del Senamhi, vigente del 18 al 19 de febrero, que pronostica precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores costeros. A partir de esta información, el Ingemmet elaboró el Reporte N.° 037/2026, donde detalla los puntos que podrían reactivarse por efecto de las lluvias.

Las denominadas “zonas críticas” corresponden a espacios donde ya se han identificado peligros geológicos como caída de rocas, derrumbes, deslizamientos, flujos de detritos (huaicos), erosión de laderas e inundaciones fluviales. En estos sectores existen elementos expuestos —como viviendas, carreteras, centros educativos o establecimientos de salud— que podrían sufrir daños ante un evento desencadenante, como precipitaciones intensas o movimientos sísmicos.

El reporte precisa que los departamentos con mayor número de puntos vulnerables son Lima (64), Lambayeque (33) y Piura (25). Les siguen La Libertad (20), Tumbes (15), Cajamarca (11), Arequipa (7), Áncash (6) e Ica (4). En estas regiones, la combinación de pendientes pronunciadas, suelos inestables y ocupación urbana en áreas de riesgo incrementa la exposición de la población.

Entre los escenarios posibles figuran huaicos que descienden por quebradas activas, deslizamientos en laderas con antecedentes de inestabilidad y desbordes de ríos en sectores cercanos a cauces. Estos eventos no solo afectarían viviendas, sino también vías de comunicación y servicios básicos, impactando los medios de vida de miles de familias.

Los reportes técnicos del Ingemmet son remitidos al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), así como a autoridades distritales, provinciales y regionales, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la planificación preventiva frente a lluvias intensas.

Asimismo, se ha recomendado que la información sobre estas zonas críticas por lluvias sea incorporada en planes y políticas de prevención y atención de emergencias en los distintos niveles de gobierno. El detalle de cada sector evaluado puede consultarse en la plataforma oficial “Perú en Alerta”, donde se encuentran disponibles los mapas y fichas técnicas correspondientes.

Más de 100 provincias en nivel rojo por riesgo de huaicos y desbordes ante lluvias intensas

Bolentín del Indeci/Coen.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en articulación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), difundió el Boletín Informativo N.° 044-2026-INDECI/COEN, en el que advierte un escenario crítico en más de 100 provincias del país. La alerta estuvo vigente desde las 13:00 horas del sábado 14 hasta las 13:00 horas del domingo 15 de febrero y comprendió jurisdicciones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, San Martín y Tacna, donde varios distritos fueron ubicados en nivel rojo por alta probabilidad de afectaciones.

El pronóstico oficial señala que las lluvias intensas podrían activar quebradas y generar huaicos y desbordes tanto en zonas urbanas como rurales. Entre las provincias con mayor exposición figuran Huaraz y Santa (Áncash), Arequipa y Caylloma (Arequipa), Huancayo y Satipo (Junín), así como Trujillo y Virú (La Libertad), además de otras localidades distribuidas entre la costa, la sierra y la selva alta. El riesgo contempla interrupción de carreteras, daños a viviendas y afectación directa a miles de familias.

El boletín también precisa que las autoridades han instado a gobiernos locales y población a reforzar la preparación ante emergencias por lluvias, identificando rutas de evacuación y asegurando reservas básicas de agua, alimentos y medicinas. Este escenario se presenta en paralelo a la declaratoria de Alerta de El Niño Costero emitida por el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que proyecta precipitaciones entre normales y superiores a lo habitual en el periodo febrero-abril, especialmente en la costa norte, lo que incrementa la posibilidad de activación de quebradas y crecidas repentinas de ríos en la vertiente del Pacífico.