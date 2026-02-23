Emergencia en Arequipa: huaicos del fin de semana destruyen viviendas y vehículos tras intensas lluvias en zonas altas de la región

El desborde de la torrentera Chullo arrastró lodo, piedras y escombros por varios distritos en minutos. Facebook: Jaime de Alto Voltaje

La lluvia no dio tregua el último fin de semana en Arequipa. Desde las zonas altas, el agua bajó con fuerza hasta activar quebradas y arrastrar lodo, piedras y escombros por varios distritos. Las calles se convirtieron en cauces y el tránsito quedó interrumpido en cuestión de minutos.

En urbanizaciones de Yanahuara y Cayma, los vecinos intentaron salvar lo que pudieron. Algunos subieron muebles, otros bloquearon puertas con sacos de arena. No fue suficiente. El desborde de la torrentera Chullo empujó una masa espesa que ingresó a viviendas, cubrió vehículos y dejó a familias atrapadas en los primeros niveles.

La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad. En el complejo Flora Tristán, el lodo alcanzó metro y medio de altura. En la urbanización Agustín La Torre y en Buena Vista, el barro cruzó ventanas, reventó vidrios y colapsó desagües. Mientras tanto, en Cayma, un padre y su hijo fueron arrastrados por la corriente.

Viviendas bajo el lodo en Yanahuara

Intensas precipitaciones en zonas altas activaron quebradas que descendieron con fuerza hacia la ciudad de Arequipa. (Composición: Infobae)

En Buena Vista, la familia Valdivia Quintanilla abrió su puerta de su casa. Dentro del inmueble, el primer piso quedó cubierto por una capa espesa. “Los dos pisos ya, el primer piso ya ha llegado a un metro”, relató una de las voces desde el interior. Los colchones y muebles permanecían empapados.

Las imágenes mostraban a los propios dueños retirando el barro con escobas y baldes. “Están botando el agua solo, con escobas, como pueden”, se oyó. Algunos contrataron personal para acelerar la limpieza. Otros dependieron de familiares y amigos. “Vienen familiares, amistades, más que todo para estar apoyando, ve. Vienen y los apoyan, les traen alimentos”.

En varias viviendas, las puertas no abrían. El barro las bloqueó desde afuera. “Todo el primer piso”, insistía la narración mientras la cámara enfocaba muebles cubiertos. En la calle, vehículos quedaron atrapados hasta el nivel de las llantas. “Mire cómo están los vehículos”, repetían.

El temor persiste. “Necesitamos ayuda por favor”, pidió una madre entre lágrimas, luego de ver su casa inundada otra vez. La preocupación crece ante nuevas precipitaciones previstas por el Senamhi. “Piden ayuda, temen que ya nuevamente las lluvias se dan”, señaló la cobertura radial.

Flora Tristán y la avenida Metropolitana

En Flora Tristán, el lodo alcanzó hasta 1.5 metros en departamentos del primer piso. Facebook: Mi Querida Arequipa

El huaico descendió por la avenida Metropolitana alrededor de las cinco de la tarde del domingo. En el complejo Flora Tristán, 130 departamentos del primer piso quedaron anegados con hasta 1.5 metros de lodo. La masa arrastró vehículos y afectó la línea férrea tras el colapso de la torrentera El Chullo.

Las puertas quedaron selladas por toneladas de barro y piedras. Varias familias permanecieron atrapadas hasta que vecinos y rescatistas lograron abrir paso. Electrodomésticos, equipos de trabajo y muebles quedaron inutilizables.

En la urbanización Agustín La Torre, al menos 100 viviendas registraron daños. El lodo ingresó con fuerza y obligó a los residentes a retirar pertenencias hacia niveles superiores o a casas de familiares. Algunos optaron por trasladarse debido a la presencia de niños y al riesgo sanitario.

Reclamos y responsabilidades

Una sección de la carretera en Arequipa colapsó tras un fuerte huaico, afectando la infraestructura y provocando la intervención de Sedapar para evaluar los daños y restablecer los servicios. (Sedapar)

Vecinos de Cayma cuestionaron a las autoridades distritales por los permisos otorgados para construir en zonas de torrenteras. Señalaron a los municipios de Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado, e incluyeron el caso del colegio Lord Byron. Exigen revisión de autorizaciones y acciones preventivas.

En paralelo, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial informó que el desborde de la torrentera Chullo dejó más de 1,200 viviendas inundadas a lo largo de su trayecto por Cayma, Yanahuara, Cercado y Sachaca. Las lluvias en la parte alta activaron quebradas del volcán Misti que descargaron por el cauce.

Ayuda

Ante las intensas lluvias, huaicos y deslizamientos que vienen afectando distintas regiones del país, la organización civil sin fines de lucro Perú Pendiente informó que su equipo de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) ya se encuentra en campo evaluando necesidades y coordinando la entrega de ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

La intervención prioriza el envío de víveres, agua, kits de higiene y herramientas para la remoción de escombros, en articulación con comunidades locales, aliados y autoridades. Como parte de esta respuesta, la organización ha activado la campaña #JuntosNosHacemosCargo, que busca movilizar apoyo ciudadano y empresarial para ampliar el alcance de la ayuda.

“En una emergencia, llegar a tiempo hace la diferencia. Nuestro equipo ya está en las zonas afectadas para garantizar una entrega organizada, con trazabilidad y total transparencia, a quienes más lo necesitan”, señaló Vanessa Vásquez, directora de Perú Pendiente.

Las personas y empresas interesadas en sumarse pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Perú Pendiente y su plataforma de donación.

Pedido de Estado de Emergencia

Las lluvias en la parte alta activaron quebradas del volcán Misti, cuyos cauces descargaron directamente hacia zonas urbanas. Facebook: Mi querida Arequipa

El balance preliminar del 19 al 22 de febrero en la provincia de Arequipa reporta 4 231 personas afectadas, 89 damnificados, cuatro fallecidos en ese corte, 1 229 viviendas afectadas y 44 inhabitables. Las familias que perdieron sus casas dependen de albergues o de parientes.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, solicitó al Ejecutivo la declaratoria de Estado de Emergencia para toda la región. La medida permitiría acelerar procesos y destinar recursos adicionales. También pidió envío urgente de maquinaria de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda para limpiar zonas anegadas y recuperar infraestructura.

Hasta las áreas afectadas llegó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes. Consultado sobre la declaratoria, indicó que “en la primera reunión del Consejo de Ministros se abordar el tema”.

Equipos del COER Arequipa y de los gobiernos locales mantienen monitoreo ante el riesgo de nuevos desbordes. En varias zonas, los vecinos refuerzan sus frentes con sacos terreros. “Ellos mismos realizan sus propios sacos terreros”, describió la transmisión radial. El pronóstico de más lluvias mantiene en alerta a distritos que aún no terminan de retirar el barro.