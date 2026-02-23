Perú

Arequipa en crisis por lluvias: 1 229 viviendas afectadas y gobernador solicita declaratoria de Estado de Emergencia

El ingreso y desborde de la torrentera El Chullo, junto con las inundaciones registradas en Yanahuara y Cayma, forzaron la habilitación de albergues temporales y motivaron el pedido de Estado de Emergencia, informó el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez

Guardar
El gobernador pidió la declaratoria de Estado de Emergencia y el envío urgente de maquinaria pesada. Facebook/ @GOREArequipa.

Las intensas lluvias registradas este domingo 22 de febrero en la provincia de Arequipa han dejado un panorama crítico que obligó a la activación inmediata de albergues temporales y al pedido formal de Estado de Emergencia para toda la región.

El gobernador regional, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, dispuso medidas urgentes para atender a las familias afectadas, mientras el balance preliminar confirma la magnitud del desastre.

Según la información difundida en el Facebook oficial del Gobierno Regional de Arequipa, la autoridad regional ordenó la habilitación de espacios de refugio en Yanahuara, Sachaca, el Campo Ferial Cerro Juli y en coliseos universitarios, con el objetivo de proteger a las familias damnificadas por las precipitaciones.

Rohel Sánchez solicita declaratoria de
Rohel Sánchez solicita declaratoria de emergencia tras desbordes e inundaciones en Arequipa. Facebook/ @GOREArequipa.

La decisión se adoptó tras las graves afectaciones registradas en distintos sectores de la provincia, donde el agua ingresó a viviendas y arrastró lodo y escombros.

Durante la noche, el gobernador recorrió personalmente las zonas más impactadas. En Yanahuara, el ingreso de la torrentera El Chullo generó inundaciones que afectaron calles y viviendas, obligando a los vecinos a evacuar de manera preventiva. También visitó la urbanización Los Ángeles, en el distrito de Cayma, donde se reportaron daños materiales significativos producto de la acumulación de agua.

En ambos sectores, se coordinó la entrega de carpas, frazadas y alimentos, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa. Las acciones buscan brindar asistencia humanitaria inmediata mientras continúan las evaluaciones técnicas y las labores de limpieza.

Rohel Sánchez solicita declaratoria de
Rohel Sánchez solicita declaratoria de emergencia tras desbordes e inundaciones en Arequipa. Facebook/ @GOREArequipa.

Gobernador solicita declaratoria de Estado de Emergencia

El balance preliminar, correspondiente al periodo del 19 al 22 de febrero en la provincia de Arequipa, confirma la gravedad del impacto: 4 231 personas afectadas, 89 damnificados, 2 fallecidos, 1 229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables. Estas cifras reflejan no solo daños materiales, sino también un fuerte impacto humano que mantiene en alerta a las autoridades.

Las 44 viviendas declaradas inhabitables representan familias que han perdido temporalmente su espacio seguro y que ahora dependen de los albergues habilitados o del apoyo de familiares. En paralelo, más de mil viviendas afectadas requieren evaluaciones estructurales para determinar el nivel de daño y definir las acciones de rehabilitación.

Rohel Sánchez solicita declaratoria de
Rohel Sánchez solicita declaratoria de emergencia tras desbordes e inundaciones en Arequipa. Facebook/ @GOREArequipa.

Frente a este escenario, el gobernador solicitó al Ejecutivo Nacional la declaratoria de Estado de Emergencia para toda la región, medida que permitiría agilizar procesos administrativos y destinar mayores recursos para enfrentar la contingencia. Asimismo, pidió el envío urgente de maquinaria pesada de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda, con el propósito de acelerar la rehabilitación de vías, la limpieza de zonas anegadas y la recuperación de infraestructura dañada.

Las lluvias han dejado tramos intransitables y zonas cubiertas de lodo, dificultando el acceso a algunos sectores. Por ello, la llegada de maquinaria especializada es considerada clave para restablecer la conectividad y garantizar el traslado de ayuda humanitaria.

Las autoridades regionales informaron que la emergencia continúa activa y que las acciones de respuesta se mantienen en toda la provincia. Equipos técnicos del COER Arequipa y de los gobiernos locales realizan monitoreo constante ante el riesgo de nuevos desbordes o acumulación de agua en zonas vulnerables.

Rohel Sánchez solicita declaratoria de
Rohel Sánchez solicita declaratoria de emergencia tras desbordes e inundaciones en Arequipa. Facebook/ @GOREArequipa.

Temas Relacionados

ArequipalluviasEstado de EmergenciaRohel Sánchez Sánchezintensas lluviasYanahuaraCaymaINDECICOERperu-noticias

Más Noticias

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Tras una operación para extirpar un tumor maligno, el menor de los Succar anunció que retomará su agenda musical con conciertos y lanzamientos

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

En Sin Medias Tintas, Keiko respondió al líder de ‘Renovación Popular’ y calificó de ‘absolutamente falso’ que Vladimiro Montesinos asesore su campaña

Keiko Fujimori desmiente a Rafael

Sorteo de La Tinka del domingo 22 de febrero de 2026: estos son los números ganadores de la fecha

Conoce la jugada ganadora, la boliyapa y todos los ganadores que se llevaron dinero extra por jugar la lotería más popular del Perú

Sorteo de La Tinka del

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

La lideresa de Fuerza Popular marcó distancia frente al Ejecutivo y señaló que más allá del perfil técnico, “lo que cuenta en la política son las decisiones”. Fujimori recordó que había advertido sobre el rumbo del gobierno de José María Balcázar y aseguró que mantendrá vigilancia permanente

Keiko Fujimori sobre Hernando de

Helicóptero Mi-17 de la FAP pierde contacto en ruta hacia Arequipa con 15 ocupantes: activan operativo de búsqueda y rescate

La aeronave cubría la ruta Pisco–Chala (Arequipa) con cuatro tripulantes y 11 pasajeros a bordo, cuando se interrumpieron las comunicaciones

Helicóptero Mi-17 de la FAP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau

Carlos Álvarez y Alfonso López-Chau empatan en tercer lugar detrás de Keiko Fujimori y López Aliaga, según Datum

Keiko Fujimori sobre Hernando de Soto como premier: “Hay que ver la estructura de todo el gabinete”

Keiko Fujimori desmiente a Rafael López Aliaga por asesoría de Vladimiro Montesinos: “No le haré el juego a los caviares”

José Jerí estuvo al borde de las lágrimas tras su destitución: así fueron las últimas horas del expresidente

¿Es Latinoamérica un caso perdido? UNOPS, el reto de la corrupción en la región, la crisis en Perú y su mensaje para los votantes

ENTRETENIMIENTO

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje

Kenyi Succar comparte emotivo mensaje tras vencer el cáncer de tiroides: “Hay que agradecer a Dios sobre todo”

Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

Katy Prado denunció a Chikiplum por pensión de alimentos: “Solo busco el bienestar de mi hija”

Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

DEPORTES

¿Vuelve Binacional a la Liga

¿Vuelve Binacional a la Liga 1? Lo que se sabe de este polémico caso a raíz de una publicación que fue desmentida

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

La inesperada sequía de Mohamed Salah en Premier League: duro momento del delantero no preocupa a Egipto de cara al Mundial 2026

La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú