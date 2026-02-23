Arequipa en crisis por lluvias: 1 229 viviendas afectadas y gobernador solicita declaratoria de Estado de Emergencia

El gobernador pidió la declaratoria de Estado de Emergencia y el envío urgente de maquinaria pesada. Facebook/ @GOREArequipa.

Las intensas lluvias registradas este domingo 22 de febrero en la provincia de Arequipa han dejado un panorama crítico que obligó a la activación inmediata de albergues temporales y al pedido formal de Estado de Emergencia para toda la región.

El gobernador regional, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, dispuso medidas urgentes para atender a las familias afectadas, mientras el balance preliminar confirma la magnitud del desastre.

Según la información difundida en el Facebook oficial del Gobierno Regional de Arequipa, la autoridad regional ordenó la habilitación de espacios de refugio en Yanahuara, Sachaca, el Campo Ferial Cerro Juli y en coliseos universitarios, con el objetivo de proteger a las familias damnificadas por las precipitaciones.

La decisión se adoptó tras las graves afectaciones registradas en distintos sectores de la provincia, donde el agua ingresó a viviendas y arrastró lodo y escombros.

Durante la noche, el gobernador recorrió personalmente las zonas más impactadas. En Yanahuara, el ingreso de la torrentera El Chullo generó inundaciones que afectaron calles y viviendas, obligando a los vecinos a evacuar de manera preventiva. También visitó la urbanización Los Ángeles, en el distrito de Cayma, donde se reportaron daños materiales significativos producto de la acumulación de agua.

En ambos sectores, se coordinó la entrega de carpas, frazadas y alimentos, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa. Las acciones buscan brindar asistencia humanitaria inmediata mientras continúan las evaluaciones técnicas y las labores de limpieza.

Gobernador solicita declaratoria de Estado de Emergencia

El balance preliminar, correspondiente al periodo del 19 al 22 de febrero en la provincia de Arequipa, confirma la gravedad del impacto: 4 231 personas afectadas, 89 damnificados, 2 fallecidos, 1 229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables. Estas cifras reflejan no solo daños materiales, sino también un fuerte impacto humano que mantiene en alerta a las autoridades.

Las 44 viviendas declaradas inhabitables representan familias que han perdido temporalmente su espacio seguro y que ahora dependen de los albergues habilitados o del apoyo de familiares. En paralelo, más de mil viviendas afectadas requieren evaluaciones estructurales para determinar el nivel de daño y definir las acciones de rehabilitación.

Frente a este escenario, el gobernador solicitó al Ejecutivo Nacional la declaratoria de Estado de Emergencia para toda la región, medida que permitiría agilizar procesos administrativos y destinar mayores recursos para enfrentar la contingencia. Asimismo, pidió el envío urgente de maquinaria pesada de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda, con el propósito de acelerar la rehabilitación de vías, la limpieza de zonas anegadas y la recuperación de infraestructura dañada.

Las lluvias han dejado tramos intransitables y zonas cubiertas de lodo, dificultando el acceso a algunos sectores. Por ello, la llegada de maquinaria especializada es considerada clave para restablecer la conectividad y garantizar el traslado de ayuda humanitaria.

Las autoridades regionales informaron que la emergencia continúa activa y que las acciones de respuesta se mantienen en toda la provincia. Equipos técnicos del COER Arequipa y de los gobiernos locales realizan monitoreo constante ante el riesgo de nuevos desbordes o acumulación de agua en zonas vulnerables.

