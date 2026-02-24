Alerta roja en Lambayeque: Tormentas eléctricas y lluvias no pararán hasta el 27 de febrero, advierte Senamhi

Composición: Infobae Perú

Las lluvias intensas en Lambayeque no dan tregua. En solo 24 horas, diversas estaciones meteorológicas reportaron acumulados que superan ampliamente los valores habituales de la temporada, generando preocupación entre autoridades y pobladores. El escenario más crítico se registró en la zona limítrofe con Piura, donde las precipitaciones alcanzaron cifras que encendieron las alertas por posibles deslizamientos y afectaciones en vías de comunicación.

De acuerdo con el más reciente reporte del Senamhi Lambayeque, las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la formación de tormentas en distintos distritos del norte peruano. La presencia de aguas cálidas frente al litoral y una elevada humedad en niveles medios de la atmósfera han intensificado la nubosidad convectiva, especialmente en sectores de la sierra y ceja de selva. El pronóstico advierte que este panorama podría mantenerse hasta el viernes 27 de febrero.

Más de 90 mm en Porcuya y alerta por tormentas eléctricas

Foto: Andina

El analista meteorológico del Senamhi en Lambayeque, Joel Alania Zumarán, detalló que en las últimas horas se han presentado precipitaciones significativas en amplios sectores de la región. En el distrito de Puchaca, provincia de Ferreñafe, se reportaron más de 50 milímetros de lluvia acumulada. En tanto, localidades como Motupe, Tongorrape y Olmos registraron valores que oscilaron entre 40 y 70 milímetros, cifras consideradas altas para esta época del año.

Sin embargo, el punto más crítico fue la estación de Porcuya, ubicada entre Lambayeque y Piura, donde se superaron los 90 milímetros en apenas un día. Este volumen de agua ha generado derrumbes en la vía principal que conecta Chiclayo con Jaén y la región Amazonas, afectando el tránsito de buses interprovinciales, transporte de carga y vehículos particulares.

En contraste, otras zonas de la costa lambayecana presentaron acumulados menores a los 7 milímetros, mostrando una distribución irregular de las lluvias en el territorio regional.

El organismo meteorológico informó que este 24 de febrero persisten condiciones para la ocurrencia de tormentas en el corredor que comprende Oyotún, Chongoyape, Puchaca, Motupe y Olmos. En estas localidades podrían registrarse acumulados superiores a los 20 milímetros adicionales. Asimismo, el aviso meteorológico vigente incluye tanto la franja costera como áreas altoandinas de Lambayeque y Cajamarca, con precipitaciones de ligera a moderada intensidad previstas hasta el 27 de febrero.

El especialista también advirtió sobre la continuidad de tormentas eléctricas en Lambayeque, con descargas atmosféricas en sectores como Chongoyape, Oyotún y Motupe, así como en zonas elevadas de Tongorrape y Cajamarca. Estas condiciones podrían estar acompañadas de relámpagos y truenos, especialmente durante la tarde y noche.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población limpiar techos y canaletas para evitar filtraciones, mantenerse informada a través de los avisos oficiales y extremar precauciones al desplazarse por carreteras que conducen hacia Cajamarca y Amazonas, debido al riesgo de huaicos y deslizamientos.

Qué medidas tomar ante emergencias climática

Emergencia por precipitaciones: INDECI llama a autoridades a acelerar medidas de rehabilitación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB:@Huaraz con la Noticia)

El Gobierno del Perú y Defensa Civil e INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) compartieron una guía oficial para para protegerte ante lluvias intensas, activación de quebradas o el desborde de ríos:

Antes de una emergencia (prevención)

Elabora un Plan Familiar de Emergencia: define responsabilidades, rutas de evacuación y puntos de encuentro; compártelo con toda la familia y practícalo regularmente.

Identifica zonas de riesgo: conoce los puntos vulnerables de tu comunidad (riberas de ríos, quebradas, laderas inestables) y evita habitar zonas expuestas a huaicos, deslizamientos o inundaciones.

Prepara una mochila de emergencia: con agua, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios, documentos importantes y elementos básicos para varios días.

Mantente informado: sigue los avisos meteorológicos oficiales emitidos por el Senamhi y las autoridades locales.

Durante una emergencia (acción inmediata)

Pon en práctica tu Plan Familiar de Emergencia sin improvisar.

Evacúa de inmediato si hay alerta o alarma oficial: muévete hacia zonas seguras y más altas, llevando a todos los miembros del hogar (incluidas mascotas).

No cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas: el agua puede arrastrar vehículos o personas con facilidad.

Mantente atento a las indicaciones de las autoridades y evita circular por áreas de riesgo.

Después de la emergencia (apoyo y recuperación)

Organízate con vecinos y autoridades locales para apoyar tareas de limpieza y rehabilitación, siempre priorizando tu seguridad.

Regresa a tu vivienda solo cuando las autoridades lo indiquen que es seguro.

Revisa las condiciones de tu casa: particularmente instalaciones de agua, luz y gas antes de volver a usarlas.

Evita difundir rumores o información no oficial que pueda generar confusión o pánico.

Números de emergencia que debes tener a la mano:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP)

116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

106 – SAMU (Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia)

115 – Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI – Defensa Civil)

117 – EsSalud (emergencias médicas para asegurados)

113 – Infosalud (orientación en salud)

110 – Policía de Carreteras

0800-12345 – Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN – información y denuncias en vías nacionales)