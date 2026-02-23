Calor extremo en Lima: Senamhi activa alerta roja por incremento de la temperatura en la capital, Arequipa, Moquegua y Tacna

Lima enfrenta temperaturas extremas que superan los 30°C, afectando a varios distritos de la capital. Foto: Composición Infobae Perú

El calor vuelve a colocar a la costa peruana bajo vigilancia. El aumento sostenido de las temperaturas diurnas y nocturnas motivó la activación de una alerta roja que abarca desde Lambayeque hasta Tacna. En Lima, el termómetro ya marca cifras que superan los registros habituales para esta etapa del verano y la sensación térmica podría alcanzar niveles mayores a los previstos en los reportes oficiales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó que entre el lunes 23 y el jueves 26 de febrero se registrará un incremento de temperaturas en gran parte del litoral. La variación responde a condiciones atmosféricas y oceánicas que favorecen cielos despejados al mediodía y una menor circulación de vientos del sur.

La advertencia no solo se centra en el calor durante el día. El organismo también alertó sobre noches con mayor nubosidad y menor ventilación, lo que generará una sensación de bochorno en varios distritos, sobre todo en aquellos alejados del litoral. En paralelo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora durante la tarde.

Lima bajo aviso: distritos con mayor impacto

En Lima Metropolitana, el aviso es de intensidad moderada. Sin embargo, los registros previstos superan los 30 grados en varios sectores. La ingeniera Flores indicó que “Lima también está bajo este aviso de moderada intensidad” y que los mayores valores se concentran en el norte y el este de la capital.

Durante el mediodía, Carabayllo registró 29 °C y se esperaba que “llegue incluso a treinta y un grados”. Para los días siguientes, mencionó que distritos como “Carabayllo, Puente Piedra, en el este, San Juan de Lurigancho, Ate, La Molina, podrían llegar incluso hasta los 32° bajo nuestro aviso”.

En Lima oeste y Lima centro, las temperaturas diurnas oscilarán entre 27 °C y 30 °C. En Lima este y Lima norte se prevén valores alrededor de 32 °C.

La entidad también advirtió que la sensación térmica en la capital podría alcanzar los 35 °C. Esta cifra corresponde a la temperatura que percibe el cuerpo humano y que se asocia con el bochorno, sobre todo en contextos de mayor humedad y menor ventilación nocturna.

Respecto a la duración del evento, la especialista indicó que la tendencia de calor se mantendrá “para el 25, incluso podría llegar al 26 de febrero y luego hay un ligero descenso”. El horario de mayor incremento se concentra en el mediodía, cuando la radiación solar incide con mayor intensidad.

Esta fue la temperatura que se registró en Lima

Carabayllo Comas 33.0°C

La Molina 32.4°C

San Borja 31.7°C

Ancon 31.6°C

S.J. Lurigancho 31.5°C

Lima Cercado 31.4°C

Rimac 31.4°C

Ate 30.7°C

Santa Anita 30.6°C

Surco Sur 30.4°C

Jesus Maria 30.3ºC

S. Martin Porres 30.0°C

Villa M. Triunfo 29.5°C

San Isidro 29.3°C

Miraflores 28.4°C

V. El Salvador 28.4°C

San Miguel 27.8°C

Chorrillos 27.3°C

Alerta roja desde Lambayeque hasta Tacna

El Senamhi emitió un aviso de incremento de temperatura diurna de intensidad moderada a extrema, vigente del 23 al 25 de febrero. La ingeniera Angie Flores, especialista de la entidad, explicó que el aviso “es de extrema intensidad, que es de color rojo”. Precisó además que el área comprendida va “desde la costa de Lambayeque hasta Tacna”, con valores más altos en el sur.

Según detalló, “los mayores valores para Ica, Arequipa, incluso de extrema intensidad para Moquegua y Tacna” podrían alcanzar cifras elevadas. En esas regiones del sur, indicó, “podrían llegar a los treinta y seis, incluso treinta y siete grados”.

Para el lunes 23 de febrero, el organismo prevé temperaturas máximas entre 30 °C y 37 °C en la costa norte; entre 29 °C y 32 °C en la costa centro; y entre 28 °C y 36 °C en la costa sur. En Piura y Tumbes se esperan valores entre 32 °C y 37 °C, mientras que en Lambayeque oscilarían entre 30 °C y 35 °C. Este incremento en el norte se extendería hasta el 24 de febrero.

En La Libertad se proyectan registros entre 30 °C y 33 °C. En la región Lima y Áncash, entre 28 °C y 34 °C. Ica alcanzaría entre 31 °C y 36 °C. En la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna, los valores fluctuarían entre 28 °C y 35 °C.

Arequipa: del exceso de lluvias al calor intenso

El contraste climático resulta evidente en el sur. La semana anterior, Arequipa enfrentó lluvias intensas en varias provincias. Ahora el escenario cambia hacia temperaturas elevadas, en especial durante el mediodía.

La especialista del Senamhi señaló que “estamos observando temperaturas incluso a 36° cerca a Camaná”. Añadió que “todo Arequipa está con color naranja, que son temperaturas fuertes” y que esta variación persistirá “incluso podríamos hablar hasta el 26 de febrero, temperaturas altas para Arequipa, esto especialmente hacia el mediodía”.

El incremento coincide con cielos con escasa nubosidad en las horas centrales del día, lo que favorece mayor radiación ultravioleta. Hacia la tarde y noche se prevé aumento de nubosidad y no se descartan episodios de lluvia dispersa intermitente en distritos alejados del litoral.

Condiciones atmosféricas y recomendaciones

El Senamhi explicó que estas condiciones están asociadas al aumento de la temperatura superficial del mar y al ligero debilitamiento de los vientos del sur. Esta combinación permite mayor disipación de nubosidad durante el día y genera un ambiente más cálido, en especial en zonas alejadas del litoral.

Durante la tarde y noche se prevé presencia de nubosidad y posibles ráfagas de viento. La entidad mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional y reiteró su compromiso de brindar información oportuna para la toma de decisiones de autoridades y población.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía informarse a través de la página web institucional y las redes sociales oficiales para conocer actualizaciones sobre la evolución de las temperaturas en los próximos días.