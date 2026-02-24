Máncora en emergencia por lluvias: fotos y videos de las calles, accesos y hoteles afectados en el balneario del norte del Perú

Composición: Infobae Perú

El balneario de Máncora, uno de los destinos turísticos más visitados del norte del país, enfrenta horas críticas tras más de cinco horas de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas que se registraron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de febrero. Las precipitaciones activaron quebradas, anegaron calles y dejaron sin energía eléctrica a amplios sectores del distrito ubicado en la provincia de Talara, región Piura.

Las imágenes difundidas en redes sociales y por agencias oficiales muestran la magnitud del impacto: vías cubiertas de lodo, viviendas rodeadas por el agua, vehículos atrapados y turistas varados en los accesos. La Panamericana Norte quedó bloqueada en varios tramos, mientras hoteles y negocios reportaron serios daños. En medio de la emergencia, las autoridades locales solicitaron apoyo urgente al Ejecutivo y a los ministerios competentes para restablecer servicios y atender a las familias afectadas.

Panamericana Norte bloqueada y más de 200 viviendas afectadas

Composición: Infobae Perú

La activación de quebradas tras las precipitaciones provocó daños en distintos puntos de la carretera Panamericana Norte, principal vía de conexión entre Tumbes, Piura y el resto del país. De acuerdo con reportes oficiales, se identificaron al menos tres tramos bloqueados: en el kilómetro 134, en la zona de Los Órganos, y en los kilómetros 1,165 y 1,167, ya en jurisdicción de Máncora.

La interrupción del tránsito obligó a decenas de pasajeros a pasar la noche en buses interprovinciales y vehículos particulares, a la espera de una evaluación técnica que permita la reapertura de la vía. La situación también afectó el ingreso desde Tumbes, complicando el traslado de turistas que tenían reservas programadas en el balneario.

Video: Piura Noticias Al Día

En paralelo, la Municipalidad Distrital de Máncora informó que alrededor de 200 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua y lodo. Varias familias reportaron daños en enseres y estructuras, mientras que el colapso del sistema de drenaje agravó el escenario en zonas urbanas y cercanas a la playa.

El alcalde Manuel Cruz señaló, en declaraciones a medios nacionales, que se ha remitido un oficio “muy urgente” a la Presidencia del Consejo de Ministros, así como a los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Comercio Exterior y Turismo, solicitando maquinaria pesada, motobombas y ayuda humanitaria. “La gente nos pide auxilio”, expresó al detallar que el municipio no cuenta con recursos suficientes para atender la magnitud del desastre.

Foto: Difusión

En medio del panorama adverso, organizaciones civiles convocaron a una marcha pacífica programada para el 26 de febrero a las 4:00 p.m., con el objetivo de exigir la declaratoria de emergencia del sistema vial y sanitario, así como un plan de limpieza y reconstrucción. Mientras tanto, continúan las labores de evaluación y remoción de escombros en distintos puntos del balneario.

Además, se pidió la intervención de Provías Nacional y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para acelerar la evaluación de daños en infraestructura vial y coordinar acciones inmediatas. El tránsito restringido no solo afecta a residentes, sino también al sector turismo, que constituye uno de los principales motores económicos de la zona.

Hotel destruido, calles inundadas y turismo paralizado

Video: Primicias Piura

Uno de los hechos que más impactó fue la destrucción total del hotel Qema, ubicado en la zona de playa. Según las imágenes difundidas, la activación de una quebrada arrasó con la infraestructura del hospedaje, dejando escombros y estructuras colapsadas a pocos metros del mar. La fuerza del agua y el lodo evidenció la intensidad del fenómeno climático que golpeó al distrito.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales; sin embargo, los daños materiales son considerables. En distintos sectores del balneario se observan calles completamente inundadas, un campo deportivo cubierto por agua, motocicletas y autos atrapados en el barro, así como viviendas rodeadas por sedimentos arrastrados desde las partes altas.

Foto: Difusión

La caída de un rayo en la zona urbana generó un corte de energía eléctrica, lo que incrementó la preocupación entre vecinos y visitantes. Restaurantes, hospedajes y operadores turísticos suspendieron actividades de manera temporal, mientras se evalúan los daños y se realizan trabajos de limpieza.

El alcalde también hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que acelere los trabajos pendientes en la vía Sullana–Tumbes, obra que —según indicó— lleva más de dos años en ejecución. La paralización de rutas clave agrava el impacto económico en un distrito cuya actividad depende en gran medida del flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.

Especialistas no descartan que la intensidad de estas lluvias en el norte del Perú esté vinculada a la variabilidad climática asociada al fenómeno de El Niño, que suele generar precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte. Las próximas horas serán claves para determinar la magnitud total de los daños y el tiempo que demandará la recuperación de Máncora, uno de los destinos más emblemáticos del país.