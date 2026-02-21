Magaly Medina critica duramente a Marisel Linares por no revelar que su hijastro atropelló a deportista: “No puedes esconder un acto así”

Magaly Medina arremete contra la periodista Marisel Linares por no haber revelado en su comunicado que fue su hijastro, Adrián Villar, quien conducía el vehículo que atropelló mortalmente a una deportista en San Isidro.

El trágico accidente que le costó la vida a la deportista Lizeth Marzano Noguera ha generado una ola de indignación y exigencia de justicia. Sin embargo, la polémica se ha intensificado tras revelarse que el conductor implicado, Adrián Villar, es hijastro de la periodista Marisel Linares, quien ha sido señalada por mantener silencio y no transparentar el vínculo familiar con el responsable.

La noche del 20 de febrero, Magaly Medina dedicó un fuerte pronunciamiento en su programa, criticando la actitud de Linares y recordando la responsabilidad ética que implica ser comunicadora.

El accidente que conmocionó a la comunidad deportiva

El pasado martes 17 de febrero, Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea, fue atropellada mortalmente en la cuadra 9 de la avenida Camino Real, en San Isidro.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que un Chevrolet Cruze gris, a toda velocidad, invadió la vereda, arrancó un árbol y embistió a la joven, quien trotaba como parte de su entrenamiento. El conductor huyó del lugar, agravando la situación legal y moral del caso.

Días después, la Policía Nacional identificó al conductor como Adrián Villar, de 21 años, hijo de la pareja de Marisel Linares. El auto estaba registrado a nombre de la periodista.

La policía ha localizado el automóvil que atropelló y causó la muerte de la campeona de buceo, Lizeth Marzano. El vehículo, que presenta evidentes daños, fue entregado por el abogado del chofer, identificado como Adrián Villar. La familia clama por justicia. ATV / Ocurre Ahora

El silencio de Marisel Linares en su comunicado

Tras el accidente, Marisel Linares publicó un comunicado en el que deslindaba responsabilidades, señalando que el vehículo ya no estaba bajo su uso desde septiembre del año pasado. Sin embargo, nunca precisó quién conducía esa noche ni mencionó el vínculo familiar con Villar.

“Ella decía que había tomado conocimiento que un vehículo registrado a su nombre protagonizó un terrible accidente. Que la persona que conducía este vehículo era nada menos que su hijastro. ¡Sí, así como lo escuchan!”, enfatizó Magaly Medina en su programa.

Marisel Linares Chávez publicó un comunicado oficial en redes sociales deslindándose de la responsabilidad directa en el accidente automovilístico que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera, al precisar que no conducía el vehículo y este ya no estaba en su poder. (Marisel Linares)

Magaly Medina exige transparencia y cuestiona el rol periodístico de Linares

En su editorial, Magaly Medina fue directa: “Como periodista, comunicadora, tiene un deber moral frente a su público y no el de esconder un acto de esta naturaleza, porque creo que el chico va a ser juzgado definitivamente”, criticó. Medina cuestionó la demora en identificar al conductor y la falta de colaboración de Linares en esclarecer los hechos.

La conductora también resaltó la gravedad del hecho de que Villar haya huido tras el atropello, impidiendo el auxilio a la víctima y sumando agravantes a la investigación penal.

“¿En qué estado estaría manejando el vehículo, que perdió el control? Estaba viniendo en zigzag, ni siquiera manejaba en línea recta. Las cámaras lo delatan”, señaló Medina, haciendo referencia a las imágenes de la Municipalidad de San Isidro.

Magaly Medina criticó duramente a Marisel Linares por no revelar que su hijastro atropelló a deportista Lizeth Marzano

El caso en la mira pública: acusaciones de encubrimiento y reclamo de justicia

La reacción de Linares, sumada a la entrega tardía del vehículo a la policía y la reticencia inicial a confirmar la identidad del conductor, han desatado sospechas de posible encubrimiento.

Conductores de otros espacios digitales y periodistas, como Carlos Orozco y Macla Yamada, coincidieron en que Linares, por su condición de figura mediática, tiene una responsabilidad adicional para actuar con transparencia y colaborar con la justicia.

La familia de Lizeth Marzano ha solicitado el impedimento de salida del país para Adrián Villar, reclamando una investigación rápida y sanciones ejemplares para evitar la impunidad. “No basta con la entrega del vehículo, queremos al responsable ante la justicia”, declararon allegados de la joven deportista.

¿Quién era Lizeth Marzano una vida y carrera truncadas?

Lizeth Marzano Noguera no solo era una deportista destacada y multicampeona nacional de buceo y apnea, sino también una joven con un prometedor futuro académico, cursando un MBA en la Universidad del Pacífico.

Su muerte ha provocado conmoción en el deporte peruano y ha generado un llamado urgente a la transparencia y la justicia.

Adrián Villar, el joven señalado como conductor, sigue no habido al cierre de esta edición. Su abogado entregó el vehículo a la policía días después del accidente, evidenciando daños en el capó y el parachoques. La policía y la fiscalía continúan las diligencias para dar con el paradero del responsable, mientras crecen los reclamos de la ciudadanía por un proceso judicial ejemplar.

Lizeth Marzano exhibe una de las preseas que consolidaron su trayectoria en el deporte subacuático.