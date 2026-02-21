El precio de los metales cayó esta semana, ¿qué dice el análisis del BCRP?

Precio del cobre fue el que más cayó. - Crédito Cámara de Comercio de Lima

El Banco Central de Reserva sacó un nuevo resumen informativo con datos sobre los precios en los mercados internacionales. Esto no solo incluye el valor del dólar, sino también detalla cuál es el precio del oro, el cobro y otros metales, así como cuánto se han subido o bajado en el periodo analizado.

El periodo anterior, del 4 y el 11 de febrero, el precio del oro se recuperó de su caída anterior, con 2,4% de crecimiento. Esto fue debido a la “debido a la depreciación del dólar respecto a las otras principales divisas”.

Sin embargo, ya del 11 al 18 de febrero, “el precio del oro se redujo 2,1 por ciento a USD/oz.tr. 4 977,6 por la apreciación del dólar en un contexto de tensiones geopolíticas asociadas a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán”.

El BCRP reportó los precios internacionales de los activos más importantes este febrero. - Crédito Andina/Andrés Valle

Precio del cobre baja

El BCRP informó que entre el 11 y el 18 de febrero disminuyó el precio de los metales en los mercados internacionales. ¿El que sufrió más baja? El cobre.

“El precio del cobre bajó 5,4 por ciento, a USD/lb. 5,72 por un incremento de inventarios en la Bolsa de Metales de Londres y el bajo dinamismo por los feriados del Año Nuevo Chino”, aclaró el BCRP.

Pero el precio del oro también tuvo una caída. “Del 11 al 18 de febrero, el precio del oro se redujo 2,1 por ciento a USD/oz.tr. 4 977,6 por la apreciación del dólar en un contexto de tensiones geopolíticas asociadas a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán”.

El precio del oro se ha encontrado con volatilidad. - Crédito Andina

Por su parte, el zinc también cayó influenciado por los feriados en China “El precio del zinc bajó 4,7 por ciento a USD/lb. 1,49 por apreciación del dólar y por la menor demanda china por los días feriados en ese país”, apunta el Banco Central.

Los que aumentan

En contraposición, entre el 11 y el 18 de febrero, el precio del petróleo WTI se incrementó 0,9 por ciento a USD/bl. 65,2. Esto se debió a la “incertidumbre en torno a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia y el fin de la reunión entre Estados Unidos e Irán sin llegar a acuerdos concretos”.

Asimismo, aumentan los precios de los alimentos en los mercados internacionale. Entre estos están:

Entre el 11 y el 18 de febrero, el precio del maíz subió 0,4 por ciento a USD/ton. 161,4 en un entorno de tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania

El precio del trigo subió 1,2 por ciento a USD/ton. 239,9 debido a tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania que podrían reducir la oferta y a la falta de humedad en las Grandes Planicies de Estados Unidos

El precio del aceite de soya se incrementó 3,3 por ciento a USD/ton. 1 250,6 por el mayor precio del petróleo.

Mientras, el dólar sí presentó apreciación. "En el mismo periodo, el índice del dólar aumentó 0,9 por ciento tras la difusión de datos de actividad positivos en Estados Unidos y la difusión de las minutas de la Reserva Federal donde se mostraron diferentes posiciones sobre el manejo futuro de las tasas. Destaca la apreciación frente al euro (0,8 por ciento) y frente al yen (1,3 por ciento)“.