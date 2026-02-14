¿Qué pasó con el precio del oro y otros metales esta semana? El BCRP lo explica

El precio del oro se ha encontrado con volatilidad. - Crédito Andina

En su resumen informativo semanal del pasado 12 de febrero de 2026, el Banco Central de Reserva reportó datos sobre los precios en los mercados internacionales, que incluyen no solo el valor del dólar, sino también apunta a cuánto están el oro, el cobro y otros metales, así como cuánto se han subido o bajado en el periodo.

Como se recuerda, la semana pasada el precio del oro y otros metales tuvieron una gran caída, motivado luego que Donald Trump nominara a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo que el precio del dólar se apreció.

Eso hizo que el oro bajara a poco más de 8% en su valor, afectando asimismo las acciones mineras de la Bolsa de Valores de Lima, que tuvo su peor resultado en un tiempo, sobre todo de venir de un 2025 provechoso. Sin embargo, esta semana que pasó el oro volvió a subir en un 2,4%.

El BCRP reportó los precios internacionales de los activos más importantes este febrero. - Crédito Andina/Andrés Valle

Precio del oro sube

“Entre el 4 y el 11 de febrero, el precio del oro se incrementó 2,4 por ciento a USD/oz.tr. 5 084,4 debido a la depreciación del dólar respecto a las otras principales divisas”, reportó el BCRP el pasado jueves 12 de febrero.

Así, el oro no solo se recuperó un poco de su caída, sino que volvió a romper la barrera de los US$5.000 por onza troy. Al otro lado, el precio del dólar se depreció.

“En el mismo periodo, el índice del dólar se redujo 0,8 por ciento debido a indicadores de actividad negativos en Estados Unidos (en particular, las ventas minoristas) que elevaron las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la Fed. En la semana, destaca la depreciación frente al euro (0,6 por ciento) y frente al franco suizo (1,0 por ciento)”, acotó el Banco Central de Perú.

Así subió el precio del oro hasta un pico máximo, luego de caer tras la coyuntura económica de Estados Unidos a fines de enero. - Crédito Captura del BCRP

Como se recuerda, del 21 al 28 de enero de 2026, el precio del oro se había incrementado un 12,1 por ciento a USD/oz.tr. 5 417,2, “por mayor demanda de activos de refugio, en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas, así como por la caída del dólar respecto a las principales divisas”. Sin embargo, actualmente ha quedado por bajo de este valor.

¿Y los otro metales?

En general, la semana pasada aumentó el precio de los metales en los mercados internacionales; la mejor parte se la llevó el zinc. “Del 4 al 11 de febrero, el precio del zinc subió 3,1 por ciento a USD/lb. 1,56 por la depreciación del dólar y el cierre temporal de minas chinas ante la proximidad de feriados en dicho país”, informó el BCRP.

Mientras, el precio del cobre subió 0,6 por ciento a USD/lb. 6,05. Esto se dió “en un contexto de bajo volumen de negociación previo al Año Nuevo Chino y menores proyecciones de producción de la empresa chilena Codelco (que acentúan la percepción de un mercado deficitario)”.

Por el lado del los hidrocarburos, el precio del petróleo WTI se redujo 0,8 por ciento a USD/bl. 64,6, lo que se debió a menores temores de interrupciones en la oferta, después de que Estados Unidos e Irán acordaron mantener conversaciones para alcanzar un acuerdo nuclear.