MEF consideraría aumento de remuneración de solo S/9 en negociación colectiva

Con el monto del MEF no se alcanzaría el aumento de S/700 para el sector público. - Crédito MEF

Finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó y presentó ante los sindicatos su Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector Público, el cual estima el espacio fiscal para la implementación de los procesos de negociación colectiva, tanto en el nivel centralizado como descentralizado.

Es decir, se detalla cuánto de recursos tiene el Estado peruano para atender las demandas económicas de los sindicatos de trabajadores estatales para el 2027, que incluye aumentos, pago de bonos, entre otros. Como ejemplo, el proyecto de convenio colectivo presentado por estos buscaba un aumento de S/700 a las remuneraciones de todos los trabajadores públicos.

Pero esto sería imposible, según lo estimado por el MEF. Es más, inclusive frente al aumento aprobado para este 2026 (de S/53 y S/100) lo que se tiene para el 2027 sería ínfimo. El mismo informe del MEF detalla cuánto de espacio fiscal al año hay cada nivel y también por entidad pública: a grandes rasgos, el espacio fiscal de S/300 millones entre el número de plazas y posiciones de trabajadores de 1 millón 79 529 da un espacio fiscal de S/277,90 anual, lo que significaría un incremento de S/23,16 por mes a las remuneraciones. Pero esto sería en promedio. A un análisis más específico, esto sería menor para algunas entidades.

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Gobierno presentó los recursos disponibles para la negociación colectiva, también llamado 'espacio fiscal'. - Crédito Andina

Alertan de aumentos bajos

La Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (Confetep) ha rechazado el espacio fiscal que ha determinado el gobierno de José María Balcázar.

El gremio ha precisado que el espacio fiscal para la negociación colectiva centralizada es de S/176 millones 105 mil 442, lo que equivaldría a un incremento de solo S/36,68 mensuales para los trabajadores. Mientras, para la negociación colectiva descentralizada se trataría de un monto de S/9,85 al mes.

Por su lado, el Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público del Perú (Fentramip) detalla que el Gobierno ha asignado una cuota referencial de S/83,10 al año (S/6,93 mensuales) para los que laboran en la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa, y sus organismos.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Todos estos datos son aproximaciones en base a lo determinado por el informe del mismo MEF, que detalla el monto para cada trabajador que se destinaría del espacio fiscal.

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Espacio fiscal por sectores

El informe del MEF también detalla los cálculos de cuánto iría del espacio fiscal por entidades del Estado. Para esto se puede revisar el documento oficial en este enlace. Acá hay algunos datos;

Para el Gobierno nacional, los ministerios y más entidades, se tiene un espacio fiscal de S/24 millonse 447 mil 868, que irían en todo el 2027 para 245 mil 949 plazas. Así se daría uno S/99,40 extra para cada trabajador al año, S/8,28 al mes.

Para los pliegos de los gobiernos regionales, hay S/12 millones 411 mil 249 para 123 mil 195. Sería de S/125,10 al año; es decir, S/10,43 al mes.

No solo se trata de un espacio fiscal insuficiente para cumplir las demandas económicas de los trabajadores del sector público, también es un monto menor al del año pasado. - Crédito Andina

Asimismo, en su anexo 6, el informe detalla los datos de la distribución del Espacio Fiscal a nivel descentralizado por entidad pública de forma referencial por Unidad Ejecutora. Aquí detalla el monto de S/108 al mes por plaza (de S/9 por mes).

“En cada unidad ejecutora, el monto total del espacio fiscal asignado puede no coincidir exactamente con el producto entre el número de plazas, puestos y posiciones; y el valor del espacio fiscal per cápita redondeado a un decimal, debido a que este último puede contener varios decimales como resultado del procedimiento de cálculo. Sin embargo, estas diferencias mínimas no afectan la asignación eficiente ni la distribución proporcional del monto total del espacio fiscal”, aclara el informe de todos modos.

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