Perú alcanza las 2,77 millones de toneladas de cobre y espera exportaciones récord en 2025

China absorbió más del 60% del cobre exportado por Perú, mientras Japón, Corea del Sur, Alemania, India e Italia complementaron los mercados internacionales.

La producción de cobre en Perú alcanzó 2,77 millones de toneladas métricas finas (TMF) en 2025, de acuerdo con los datos adelantados por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Este volumen representa un crecimiento anual del 1,2%, consolidando al cobre como el principal eje de la minería peruana. El desempeño cuprífero anticipa exportaciones mineras históricas para el cierre del año y una dinámica favorable en el sector para 2025.

Cobre: motor de la minería peruana en dominio del capital chino

El cobre sostuvo el liderazgo nacional, con una producción de 2′769.794 TMF en 2025. Las principales empresas cupríferas, Southern Peru Copper Corporation (411.163 TMF), Minera Las Bambas (410.829 TMF), Cerro Verde (408.052 TMF) y Antamina (395.121 TMF), concentraron casi el 60% del total nacional.

Tal como adelantó Infobae Perú, el peso de la inversión china es determinante: solo Las Bambas (MMG Ltd.) y Chinalco Perú (Aluminum Corporation of China) sumaron 658.665 TMF, superando por amplio margen a cualquier otro grupo empresarial. Este predominio refuerza la tendencia de capital extranjero, especialmente chino, como protagonista del sector cuprífero peruano.

Southern Peru Copper Corporation, Minera Las Bambas, Cerro Verde y Antamina concentran casi el 60% de la producción nacional de cobre, lo que refleja la alta concentración en grandes empresas.

Las regiones de Moquegua y Arequipa lideraron la producción cuprífera, aportando el 17,2% y el 14,9%, respectivamente. Otras zonas clave incluyen Apurímac, Áncash, Cusco, Ica y Junín, donde operan yacimientos de gran escala como Quellaveco, Antapaccay, Mina Justa, Constancia y Toromocho.

2023: 2.755.244 TMF

2024: 2.736.237 TMF

2025: 2.769.794 TMF (nuevo récord)

Desempeño de otros metales: oro, zinc, hierro y manganeso

El panorama minero peruano en 2025 mostró comportamientos diferenciados según el metal:

Oro: La producción llegó a 108.906.740 gramos finos , lo que representa una disminución de 0,7% frente a 2024. El liderazgo corresponde a la mina Yanacocha (14,7%), seguida por Poderosa (7,9%) y Boroo Misquichilca (5,4%). La Libertad (27,9%), Cajamarca (23,9%) y Arequipa (21,5%) concentran la mayor parte del oro extraído, reflejando la importancia de la minería aurífera para la generación de empleo y divisas, pese a la leve caída en el volumen.

Zinc: El zinc registró un importante crecimiento anual del 18,6%, alcanzando 1.506.413 TMF . La mayor parte de la producción provino de Antamina (34,4%) y otras empresas en Áncash (38,6%) y Junín (15,6%). El zinc mantiene su papel como uno de los pilares de la minería metálica en el país, con demanda sostenida en la industria internacional.

Hierro: En 2025, la producción de hierro descendió 10,6% hasta 11.892.475 TMF . La empresa Shougang concentró el 98% del total nacional, y la totalidad del hierro extraído provino de Ica . El hierro es clave en la cadena industrial, aunque su caída refleja factores de mercado y ajustes de producción.

Manganeso: El manganeso fue el metal con mayor dinamismo, con un crecimiento anual de 54,5% hasta 37.327 TMF . Sin embargo, presentó una fuerte volatilidad mensual, con un descenso del 36,8% en diciembre respecto a noviembre. El manganeso, aunque de menor volumen relativo, gana relevancia en la diversificación del portafolio minero.

Estaño: El estaño mostró un incremento mensual de 22,1% respecto a diciembre 2024, con Puno como única región productora nacional.

Plomo, plata, molibdeno, cadmio, bismuto: Estos metales presentaron variaciones diversas. El plomo y la plata mantienen su aporte histórico, aunque con menor peso en la estructura exportadora. El cadmio cayó 15,6% y el bismuto subió 15,4% interanual. El molibdeno, extraído principalmente en Áncash y Moquegua, mostró estabilidad en volumen, aunque una baja en valor exportado.

La producción de oro incluye estimaciones de minería artesanal en regiones como Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa, lo que introduce un componente de preliminaridad en los datos. En molibdeno, algunas empresas reportan producción solo a efectos estadísticos, sin actividad comercial efectiva.

El oro siguió generando empleo y divisas para Perú, pese a una caída productiva del 0,7%, destacando la minería artesanal en regiones como Madre de Dios y Puno.

Exportaciones mineras: cobre y oro concentran el ingreso nacional

De enero a noviembre de 2025, las exportaciones mineras sumaron 55.447 millones de dólares, equivalentes al 67% del valor total exportado por Perú. El cobre generó 24.956 millones de dólares (45% del valor metálico y 30,2% del total nacional), consolidando su papel protagónico.

El oro aportó 20.260 millones de dólares (36,5% del valor metálico), seguido por zinc (2.534 millones), plomo (2.816 millones), hierro, estaño, molibdeno y plata, que completan la canasta exportadora con participaciones entre 1,2% y 2,9%.

Las inversiones mineras en Perú proyectadas para 2025 alcanzaron 6.228 millones de dólares, con un crecimiento del 24,3% impulsado por mayores desembolsos en equipamiento, exploración e infraestructura.

En términos de evolución, el valor exportado de cobre creció 15,2% respecto a 2024, a pesar de una leve baja de 3,6% en el volumen exportado, lo que muestra el impacto del alza en los precios globales. El oro mostró un crecimiento interanual del 44,9% en valor, mientras el molibdeno fue el único metal relevante con descenso en valor (-21,8%).

Los principales destinos para el cobre peruano siguen siendo China (más del 60% del total), Japón, Corea del Sur, Alemania, India e Italia. El oro y otros metales también encuentran mercados en Asia, Europa y Estados Unidos, consolidando la relevancia estratégica del sector para la economía nacional.

Inversiones mineras: expansión y concentración regional

Las inversiones mineras en Perú muestran una tendencia creciente, con 6.228 millones de dólares proyectados para 2025, un 24,3% más que en 2024. El crecimiento se explica por mayores desembolsos en equipamiento minero (31,1%), exploración (38,5%) e infraestructura (39,9%).

Las regiones más beneficiadas, que concentran el 58% de la inversión total, son Moquegua, Áncash, Arequipa, Apurímac e Ica. Moquegua lidera con 799 millones de dólares, seguida de cerca por Áncash y Arequipa.

Moquegua, Áncash, Arequipa, Apurímac e Ica lideraron la recepción de inversiones mineras, sumando el 58% del total nacional destinado al sector extractivo.

Las empresas líderes en inversión —Antamina, Southern Peru Copper Corporation y Minera Las Bambas— reúnen el 29% del total nacional. El cierre del año suele mostrar picos de inversión, especialmente en infraestructura y planta de beneficio, lo que anticipa la ampliación de capacidad productiva y la renovación tecnológica del sector.

Así, el sector minero peruano mantiene en 2025 una estructura altamente concentrada en grandes empresas y regiones, con fuerte dependencia de la demanda internacional y los precios globales de los metales.

El cobre consolida su lugar como eje de la balanza comercial y la generación de divisas, mientras otros metales como el oro y el zinc refuerzan la diversificación y resiliencia del sector.