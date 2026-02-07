Perú

¿Cuánto bajó el precio del oro y cuál fue la razón? Esto apunta el BCRP

Los últimos días de enero se vivió una preocupación por el precio del oro, el cual bajó tras rebasado la barrera histórica de US$ 5.000

Así subió el precio del
Así subió el precio del oro hasta un pico máximo, luego de caer tras la coyuntura económica de Estados Unidos. - Crédito Captura del BCRP

El precio del oro se incremento en un 13,3 % en el mes de enero 2026, según los datos reportados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El fuerte incremento se debió a que el oro se colocó como el “activo refugio” ideal luego de la depreciación del dólar estadounidense. Así, su precio llegó a superar la barrera del US$ 5.000, poco antes de tener una caída que, además, se trajo abajo las acciones en la Bolsa de Valores de Lima, sobre todo las mineras.

“Del 28 de enero al 4 de febrero, el precio del oro se vio afectado por la apreciación del dólar frente a las principales divisas. Este bajó 8,3 por ciento a USD/oz.tr. 4.964,9. Con ello, corrige parte del fuerte incremento previo”, explicó el BCRP en su último informe.

El precio del oro se
El precio del oro se ha encontrado con volatilidad. - Crédito Andina

Así se movió el precio del oro en enero

Los informes del BCRP de enero revelaron semana a semana cómo se comportó el precio del oro:

  • Entre el 29 de diciembre y el 7 de enero de 2026, el precio del oro se incrementó 2,9 por ciento a USD/oz.tr. 4 456,5, debido a las mayores tensiones geopolíticas. En diciembre, el precio del oro había subido 2,4 por ciento
  • Del 7 al 14 de enero de 2026, el precio del oro se incrementó 3,8 por ciento a USD/oz.tr. 4 626,6, ante la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EUA y por mayor demanda como activo de refugio ante la mayor incertidumbre geopolítica en Irán y temores sobre la independencia de la Reserva Federal.

Luego de las dos primeras semanas, se dio la mayor la amyor subida llegando a subir en una semana hasta 12%. Esto, debido a que fue el “activo refugio” frente al dólar que bajaba:

  • Entre el 14 y el 21 de enero de 2026, el precio del oro se incrementó 4,4 por ciento a USD/oz.tr. 4 831,7, registrando sucesivos incrementos de cotización por mayor demanda de activos seguros por las tensiones geopolíticas y depreciación del dólar
  • Del 21 al 28 de enero de 2026, el precio del oro se incrementó 12,1 por ciento a USD/oz.tr. 5 417,2, por mayor demanda de activos de refugio, en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas, así como por la caída del dólar respecto a las principales divisas.
El BCRP reportó los precios
El BCRP reportó los precios internacionales de los activos más importantes en enero. - Crédito Andina/Andrés Valle

¿Y los otros metales?

Luego de esto, el precio oro cayó un 8,3%, retornando de nuevo bajo a US$ 5.000 por onza troy. Pero este no fue el único metal que se depreció esa fecha del 30 de enero. También se dio una caída del valor de la plata.

Sin embargo, por el lado del cobre, este sí presentó una subida, tal como lo explica el informe del BCRP:

“Entre el 28 de enero y el 4 de febrero, el precio del cobre subió 1,9 por ciento a USD/lb. 6,01 debido a expectativas de un aumento de las reservas de cobre por parte de China. En enero, el precio del cobre se incrementó 7 por ciento”, explicó el banco central.

