Seis empresas están aptas para ejecutar obras de transmisión eléctrica por USD 252 millones: ¿Cuáles son?

Estas obras integran un portafolio más amplio de 18 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) encargó para su desarrollo. Foto: T&D Electric

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) dio a conocer que seis compañías superaron la etapa de calificación y quedaron habilitadas para presentar sus propuestas económicas en el concurso del Grupo 1 del Plan de Transmisión Eléctrica 2025-2034. Este primer paquete contempla una inversión estimada de USD 252 millones.

El conjunto de iniciativas forma parte de un bloque mayor de 18 proyectos encomendados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), estructurados en cuatro grupos y valorizados en más de USD 900 millones. El cronograma oficial prevé que las adjudicaciones se concreten entre 2026 y 2027.

Empresas que pasan a la etapa final

Según la circular oficial publicada el 17 de febrero, las firmas que continúan en carrera son: Celeo Redes, Cobra Instalaciones y Servicios, Engie Energía Perú, Alupar Perú, Concesiones Peru Holdings Transmisión I y Pluz Energía Perú.

Estas empresas podrán presentar sus ofertas económicas en la fase decisiva del proceso. El contrato será otorgado al postor que plantee el menor costo total del servicio, lo que definirá la tarifa correspondiente bajo el esquema establecido.

Pluz Energía Perú es una de las firma que sigue en carrera. Foto: Perú Energía

Cuatro proyectos en el norte y centro del país

El Grupo 1 comprende cuatro intervenciones orientadas a robustecer la red de transmisión en Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho. En conjunto, se estima que las obras impactarán en 1,6 millones de personas, al mejorar la estabilidad del suministro y facilitar la incorporación de generación renovable.

Entre las iniciativas se encuentra el Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y la subestación Pariñas 500/220 kV, con ampliaciones y componentes asociados. Esta infraestructura permitirá elevar la confiabilidad del servicio en Talara/Pariñas y Tumbes, además de ampliar la capacidad para evacuar energía eólica RER en la zona de Pariñas.

Refuerzo en 220 kV y nuevos puntos de inyección

El paquete también incluye los enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral (Proyecto ITC), que optimizarán el desempeño del sistema en 220 y 60 kV en los tramos Tierras Nuevas - Pampa Pañalá y Motupe - Olmos, bajo el criterio N-1.

A ello se suma la nueva subestación Palián 220/60 kV y sus enlaces asociados (Proyecto ITC), que fortalecerán la transmisión en 220 kV en Huancayo bajo condición N-1 y habilitarán un nuevo punto de inyección para ampliar la capacidad de suministro.

Celeo Redes figura entre las compañías habilitadas para presentar su propuesta económica en la etapa final del concurso. Foto: Empresas Eléctricas AG

Confiabilidad para el sistema eléctrico nacional

El cuarto proyecto corresponde al Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata (Proyecto ITC), destinado a consolidar la confiabilidad del sistema en 220 kV en Ayacucho, también bajo el criterio N-1.

La adjudicación está programada para mediados de mayo de 2026. La empresa ganadora asumirá el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las obras, que contribuirán a reforzar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, integrar mayor volumen de energías renovables y garantizar un suministro más eficiente en zonas estratégicas del país.