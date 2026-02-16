Perú

Las minas en Perú dejarían de ser competitivas por una disputa entre solares y termoeléctricas

El mercado eléctrico peruano afronta un verdadero parto por estos días ante la no reglamentación de una reforma clave para la intervención eólica y solar del sistema

Guardar
La reforma del mercado eléctrico
La reforma del mercado eléctrico en Perú busca mayor transparencia y competitividad para sectores estratégicos como la minería.

La modernización del mercado eléctrico en Perú enfrenta serios obstáculos debido a la ausencia de reglamentos clave y una rotación constante en cargos estratégicos, fenómeno que ha generado un clima de incertidumbre y parálisis en la implementación de reformas decisivas para la integración de energías renovables.

La reciente designación de Nilo Rubén Pereira Torres como viceministro de Electricidad en 2026 añade otro componente al estancado avance normativo, particularmente en áreas críticas como los reglamentos de licitaciones, servicios complementarios (SSCC) y regulaciones para el operador en sistemas aislados.

El mercado eléctrico peruano enfrenta retrasos en su reforma

Según la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), representada por su vicepresidente Riquel Mitma, la demora en concretar la modernización legislativa expone a la economía a riesgos estructurales, principalmente por la falta de competencia y transparencia en el sector eléctrico.

Uno de los efectos señalados es la amenaza directa sobre la competitividad nacional, en especial en industrias intensivas como la minería, que depende de tarifas eléctricas estables y bajas. Pero todo permanece detenido en la Dirección General de Electricidad del MINEM.

Mitma advierte que, sin reglas claras para permitir la plena integración de las renovables, los elevados costos del servicio eléctrico podrían impactar el conjunto del aparato productivo e incluso transferirse al índice de precios, promoviendo la inflación.

Los altos precios regulados de
Los altos precios regulados de electricidad en Perú, que superan los 70 USD/MWh, afectan la economía nacional y la competitividad industrial.

Cambio de paradigma y competencia real en el mercado eléctrico

La reforma propuesta busca romper con años de discrecionalidad ejercida por las empresas distribuidoras, que solían suscribir contratos bilaterales opacos con generadoras, excluyendo procesos de licitación abiertos y transparentes.

Esta práctica ha sostenido, según la SPR, precios regulados cercanos a 70 USD/MWh, el doble de los 35-40 USD/MWh que obtienen los usuarios libres, limitando así la competitividad del mercado. El objetivo principal de las nuevas normas es lograr que los precios reflejen la realidad competitiva del sector, incentivando la inversión en nuevos proyectos energéticos.

La falta de licitaciones públicas
La falta de licitaciones públicas y la discrecionalidad en contratos eléctricos frenan la entrada de nuevas energías renovables al sistema peruano.

Para los socios de la SPR resulta crucial poder participar en licitaciones públicas no solo con las eléctricas estatales bajo el régimen de FONAFE, sino también con distribuidoras de Lima y otras regiones, objetivo que se vislumbra hacia 2028.

Actualmente, subsiste una falta de información sobre los volúmenes y calendarios de contratación por parte de las distribuidoras, situación que impacta negativamente sobre la planificación empresarial y reduce los incentivos para competir.

Bajo el esquema normativo propuesto, todos los contratos futuros deberían publicarse, brindando a los inversionistas señales precisas para identificar oportunidades y preparar sus estrategias, “permitiendo que los actores diseñen sus ofertas para futuras licitaciones”, según indica Mitma.

Separación de potencia y energía: oportunidades y resistencia sectorial

Uno de los cambios más relevantes de la reforma radica en la separación de la contratación de potencia y energía, permitiendo que tecnologías como la solar y la eólica compitan en los bloques horarios donde son más eficientes.

Mitma sostiene que “se elimina la obligación previa de asociar potencia y energía en un solo paquete, abriendo el mercado a más participantes”. Este mecanismo está diseñado para incentivar la diversificación tecnológica y premiar la eficiencia.

La propuesta, sin embargo, ha generado resistencia en actores tradicionales, particularmente en el sector de las centrales termoeléctricas. Estas empresas perciben la medida como una amenaza directa a su hegemonía en el mercado, ya que la competencia horaria favorecería la entrada de renovables y alternativas flexibles como las baterías.

La separación de potencia y
La separación de potencia y energía en la contratación permitirá a fuentes renovables como solar y eólica competir en mejores condiciones.

La deuda pendiente en servicios complementarios (SSCC)

El mercado peruano carece de un entorno regulado para los servicios complementarios, esenciales para la estabilidad y fiabilidad del sistema eléctrico. Estos incluyen reservas de frecuencia, inercia y sistemas de arranque inmediato.

Aunque, por ley, la provisión de estos servicios debe ser voluntaria y recompensada conforme a protocolos técnicos del COES, la ausencia de reglamento impide su desarrollo formal.

Mitma enfatiza que esta carencia normativa obliga a imponer requisitos técnicos de respaldo, como inercia sintética y regulación primaria de frecuencia (RPF), directamente sobre los proyectos renovables. Esto incrementa los costos de inversión y limita el despliegue de nuevas tecnologías limpias.

El ejecutivo, que también dirige el área de Regulación en EDF Power Solutions, señala: “Solo un mercado integrado de SSCC permitirá que los participantes elijan la mejor tecnología de respaldo, reduciendo costos para los usuarios”.

La ausencia de un mercado
La ausencia de un mercado formal para servicios complementarios mantiene altos costos para proyectos de energías renovables en el Perú.

Transparencia, inversiones y sostenibilidad de largo plazo

La aprobación de los reglamentos pendientes y la implementación de procesos de licitación abiertos constituyen el único camino para destrabar nuevos proyectos de energías renovables y reducir la fuerte dependencia peruana del gas natural, que actualmente representa un 40% de la oferta eléctrica y cuya vida útil se estima en apenas 13 años de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Mitma sostiene que “sin reglas claras, la única opción de un proyecto renovable es vender energía a quien ya tiene potencia firme, lo que limita la competencia”. Esta falta de certidumbre desalienta inversiones y restringe la entrada de nuevos operadores en el mercado.

El impacto trasciende el sector eléctrico y golpea especialmente a la minería, que requiere tarifas competitivas para sostener su atractivo internacional. Mitma advierte que “si la electricidad es cara y poco competitiva, la industria nacional pierde atractivo y puede verse afectada la viabilidad de grandes inversiones, sobre todo en minería, que es intensiva en consumo eléctrico”.

De esta manera, la SPR insiste en que retrasar la modernización del mercado y la apertura competitiva compromete la competitividad del Perú, con riesgos concretos para el crecimiento económico nacional y la sostenibilidad de largo plazo.

Temas Relacionados

SPRelectricidadenergia solarenergia eolicaMINEMMinisterio de Energia y Minastermoelectricasmineriaperu-economia

Más Noticias

Lluvias en Lima y el litoral continuarán hasta el 19 de febrero: Senamhi alerta posible activación de quebradas

Además de la capital, regiones del norte presentan efectos asociados al mismo patrón atmosférico

Lluvias en Lima y el

Ciclos más cortos, impactos más rápidos: el nuevo riesgo estructural para la economía peruana

La confrontación geoeconómica se posiciona como la principal amenaza de corto plazo, reconfigurando comercio, flujos de capital, tecnología y cadenas de suministro

Ciclos más cortos, impactos más

Julissa Podestá, psicoterapeuta: “Ser un therian no es un trastorno mental, siempre que no haya depresión o se aleje de la realidad”

La especialista analiza el fenómeno de los therians tras su llegada al Perú, advierte sobre los riesgos del aislamiento y recomienda acompañamiento psicológico para los adolescentes que exploran su identidad a través de la conexión con animales

Julissa Podestá, psicoterapeuta: “Ser un

Corte de agua de Sedapal este martes 17 en al menos 10 distritos: zonas afectadas y horarios en los que no habrá servicio en Lima

La empresa estatal programó trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios que afectarán el suministro por lapsos de hasta ocho horas

Corte de agua de Sedapal

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

El presidente se enfrenta a dos intentos del Congreso de retirarlo de su cargo a raíz de cuestionamientos vinculados con sus encuentros con empresarios chinos y visitas nocturnas de mujeres que obtienen contratos con el Estado

¿Qué diferencia hay entre la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué diferencia hay entre la

¿Qué diferencia hay entre la censura y la vacancia de José Jerí como presidente del Perú?

José Jerí denuncia amenazas y asegura que acabará con la delincuencia “cueste lo que cueste”, pero sigue sin publicar Plan Nacional de Seguridad

Crisis, condenas y destituciones: Así acabaron los últimos 11 presidentes del Perú

Fernando Rospigliosi aclara que, de no prosperar la censura a José Jerí, la vacancia se verá “de todas maneras” en marzo

José Jerí justifica visitas nocturnas de mujeres a Palacio: “Acompañaban operativos”

ENTRETENIMIENTO

Dayanita se confiesa frente a

Dayanita se confiesa frente a Jorge Benavides y le revela por qué renunció: “Por una locura de amor”

Melcochita revela que Monserrat Seminario le pidió perdón: “Cometí un error por el dinero”

Stefano Salvini apareció en estado de ‘abandono’ y como ‘vagabundo’ por las calles: ¿Cuál fue la razón?

Sofía Franco se burla del bajo rating de Magaly Medina: “Todo cae por su propio peso”

Suheyn Cipriani revela los motivos por los que Macarius terminó con ella: “No se siente bien en una relación a distancia”

DEPORTES

Bernardo Cuesta ingresa al pedestal

Bernardo Cuesta ingresa al pedestal de leyendas de Melgar al transformarse en su goleador histórico con 198 anotaciones

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”

Fernanda Tomé ya palpita el Alianza Lima vs San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Será un partidazo”

Fernando Cabada confirmó continuidad de Pablo Guede pese a duro presente de Alianza Lima: “No podemos ser cortoplacistas”

Formato del Sudamericano de Clubes 2026: lo que necesitan Alianza Lima, San Martín y Regatas para llegar a semifinales