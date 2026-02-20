Perú

6 de cada 10 conductores multados por ATU pagaron en vano por adelantado: no accedieron a reducción de su multa

Pese a haber pagado a tiempo, la mayoría de chóferes no obtuvo el descuento ofrecido por una traba burocrática en el sistema, de acuerdo con la propia ATU. Buscan ahora cobrar más de S/100 millones

Guardar
La ATU elimina el Formato
La ATU elimina el Formato de Reconocimiento de Responsabilidad para acceder al descuento por pronto pago de multas en Lima y Callao.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó este viernes 20 de febrero de 2026 la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 26-2026-ATU/PE, que propone una modificación clave al reglamento sobre el régimen de beneficios para el pago de multas.

El organismo reconoció oficialmente que 6 de cada 10 personas que pagaron sus multas por adelantado no accedieron al descuento prometido, debido a una exigencia documental considerada innecesaria y excluyente.

Los más afectados: taxistas y transportistas regulares

Según la exposición de motivos, entre 2023 y 2025 se registraron 7.586 pagos de multas; de ese total, solo el 38% (2.856 casos) obtuvo la reducción por pronto pago, mientras que el 62% (4.740 personas) no accedió al beneficio, pese a haber pagado dentro del plazo.

El motivo central: la obligatoriedad del Formato de Reconocimiento de Responsabilidad, un documento adicional exigido para validar el descuento. El 78% de quienes no recibieron el beneficio simplemente no presentó el formato y el 22% restante tuvo problemas en su llenado o presentación.

Al menos el 62% de
Al menos el 62% de conductores que pagaron sus multas de tránsito en Lima y Callao entre 2023 y 2025 quedaron excluidos del beneficio por errores en el formato.

El análisis de la ATU indica que el 90% de los afectados corresponde a conductores de taxi y el 10% a transportistas regulares, lo que evidencia un impacto especialmente negativo en el sector del transporte especial e independiente.

La traba documental generó errores recurrentes: omisión de firmas, formatos incompletos, presentación por terceros sin acreditación, uso de formularios incorrectos y desconocimiento generalizado del requisito.

Del total de 9.812 casos potenciales identificados para acceder al descuento de multa:

Prácticamente la totalidad de los expedientes susceptibles de acogerse al descuento se concentra en taxis y transporte regular. Cualquier barrera procedimental afecta especialmente a estos dos segmentos, amplificando el impacto negativo sobre la eficiencia del sistema.

Una barrera innecesaria y fuera de estándar internacional

El informe oficial de la ATU señala que la exigencia del formato adicional no tiene respaldo en la normativa nacional ni en la mayoría de legislaciones de la región.

En países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, el pago voluntario de la multa dentro del plazo es suficiente para acceder a la reducción, sin necesidad de formularios extra.

Además, la propia Ley de Procedimiento Administrativo General peruana solo exige un reconocimiento expreso y por escrito, que se considera cumplido con el pago.

El formato adicional generó una
El formato adicional generó una carga administrativa que dejó miles de expedientes sin resolver y S/106 millones en recaudación potencial estancada.

La barrera ha generado cargas administrativas innecesarias, retrasos en el cierre de expedientes y menor recaudación. Actualmente existen casi 10.000 expedientes pendientes que podrían acogerse al beneficio, pero que enfrentaban la misma traba, con un monto potencial recaudatorio superior a S/106 millones 111.686.

El mayor crecimiento de expedientes pendientes de resolver se dio entre 2022 y 2025:

  • Entre 2015 y 2023: 1.964 actas pendientes.
  • En 2024: 3.710 actas pendientes.
  • En 2025: 4.138 actas pendientes.

El número de administrados potencialmente excluidos del beneficio ha aumentado significativamente en los últimos años. Además, el monto económico asociado a estas actas y expedientes pendientes aumentó un 111% entre 2025 y el acumulado 2015–2023, según a propia ATU.

La reforma de la ATU
La reforma de la ATU se basa en una comparación internacional que demuestra que países como Colombia y Argentina solo exigen el pago dentro de plazo para otorgar el descuento.

La reforma: basta con pagar, sin formularios

La propuesta de la ATU elimina la exigencia del formato. De aprobarse la modificación, el solo pago en cuantía reducida constituirá reconocimiento y aceptación de responsabilidad, activando automáticamente la reducción de la multa.

El cambio armoniza la normativa local con los estándares internacionales y simplifica el proceso, eliminando la principal causa de exclusión y morosidad.

Los taxistas y transportistas públicos
Los taxistas y transportistas públicos regulares representan el 90% y 10% de los casos excluidos del beneficio de descuento en multas de tránsito.

La reforma modifica varios artículos del reglamento actual de sanciones para evitar contradicciones internas y dispone la automatización en el acceso al beneficio para los conductores.

De acuerdo con el informe oficial de la ATU, el cambio no implica costos adicionales para los administrados y se acompaña de una campaña de información para socializar el nuevo procedimiento.

Impacto: más acceso, menos trámites y mayor recaudación

La eliminación del formato permitirá que miles de conductores y operadores del transporte accedan al descuento de manera automática, sin trámites adicionales ni riesgo de exclusión por errores formales.

La ATU destaca que la medida reducirá tiempos, costos y cargas operativas, facilitará el cumplimiento voluntario y mejorará la transparencia y la igualdad en la aplicación de sanciones.

La modificación normativa asegura que
La modificación normativa asegura que el pago voluntario de la multa activa automáticamente el descuento, sin necesidad de trámites extra para los conductores.

La modificación normativa busca corregir una situación que, hasta ahora, llevó a que la mayoría de los conductores multados pagaran en vano por adelantado, sin recibir el beneficio anunciado.

El texto completo de la resolución y la exposición de motivos están disponibles en la plataforma institucional de la ATU y en el diario oficial El Peruano.

Temas Relacionados

ATUmultasPolicía Nacional del PerúLima y Callaopago de multastransportetaxistastransporte en Limaperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La suerte de Pablo Guede se definirá en el duelo de los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’: solo un triunfo definirá la continuidad del DT argentino. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Sport Boys

Sicarios matan a dos hombres en un local de comida en La Victoria y huyen a toda velocidad: cámaras de seguridad siguieron su escape

Las imágenes de seguridad muestran a los atacantes cruzando semáforos en rojo y desplazándose a alta velocidad por arterias principales, en una huida diseñada para evadir controles y dificultar su identificación

Sicarios matan a dos hombres

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘rosados’ en duelo decisivo que definirá el futuro de Pablo Guede: su continuidad está en juego. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Alianza

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Carlo Magno Salcedo detalló por qué Ahora Nación anuló la afiliación de José María Balcázar y sostuvo que esos mismos motivos lo hacen no idóneo para ejercer la Presidencia de la República

José María Balcázar es “indigno”

Exitosa operación de paciente de 67 años con enfermedad coronaria severa culmina tras cinco horas de cirugía

Un equipo multidisciplinario viajó desde INCOR para ejecutar la revascularización miocárdica y compartir conocimientos con el personal local, mejorando la calidad de la atención

Exitosa operación de paciente de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar es “indigno”

José María Balcázar es “indigno” para ejercer la Presidencia del Perú, afirma vocero de Ahora Nación

Daniel Urresti saldrá en libertad: TC anula su condena de 12 años de prisión por el caso Bustíos

Keiko Fujimori reafirma su postura ante la opinión de su hija sobre el aborto en casos de violación: “Yo valoro la vida”

José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos para temas de “cooperación bilateral” y “estabilidad de la región”

Walter Ayala se reunirá con el presidente Balcázar: defensa de Pedro Castillo buscará cobrar la promesa del indulto

ENTRETENIMIENTO

Youna y Samahara Lobatón se

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

Darinka Ramírez revela que teme que Jefferson Farfán se lleve a su hija: “Su casa no es un lugar idóneo”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Le cae súper bien y hay química”

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia su regreso este 2026 con intrigante video: ¿Quién mató a Miguel Ignacio?

Jota Benz aprueba supuesta relación entre Gino Assereto y Valentino Palacios tras pícaro video: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Matteo Berrettini: día, hora y canal TV del duelo por cuartos de final del Río Open 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

A qué hora juega Regatas Lima vs Sesi HOY: partido por fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026