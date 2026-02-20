6 de cada 10 conductores multados por ATU pagaron en vano por adelantado: no accedieron a reducción de su multa

La ATU elimina el Formato de Reconocimiento de Responsabilidad para acceder al descuento por pronto pago de multas en Lima y Callao.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó este viernes 20 de febrero de 2026 la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 26-2026-ATU/PE, que propone una modificación clave al reglamento sobre el régimen de beneficios para el pago de multas.

El organismo reconoció oficialmente que 6 de cada 10 personas que pagaron sus multas por adelantado no accedieron al descuento prometido, debido a una exigencia documental considerada innecesaria y excluyente.

Los más afectados: taxistas y transportistas regulares

Según la exposición de motivos, entre 2023 y 2025 se registraron 7.586 pagos de multas; de ese total, solo el 38% (2.856 casos) obtuvo la reducción por pronto pago, mientras que el 62% (4.740 personas) no accedió al beneficio, pese a haber pagado dentro del plazo.

El motivo central: la obligatoriedad del Formato de Reconocimiento de Responsabilidad, un documento adicional exigido para validar el descuento. El 78% de quienes no recibieron el beneficio simplemente no presentó el formato y el 22% restante tuvo problemas en su llenado o presentación.

Al menos el 62% de conductores que pagaron sus multas de tránsito en Lima y Callao entre 2023 y 2025 quedaron excluidos del beneficio por errores en el formato.

El análisis de la ATU indica que el 90% de los afectados corresponde a conductores de taxi y el 10% a transportistas regulares, lo que evidencia un impacto especialmente negativo en el sector del transporte especial e independiente.

La traba documental generó errores recurrentes: omisión de firmas, formatos incompletos, presentación por terceros sin acreditación, uso de formularios incorrectos y desconocimiento generalizado del requisito.

Del total de 9.812 casos potenciales identificados para acceder al descuento de multa:

Prácticamente la totalidad de los expedientes susceptibles de acogerse al descuento se concentra en taxis y transporte regular. Cualquier barrera procedimental afecta especialmente a estos dos segmentos, amplificando el impacto negativo sobre la eficiencia del sistema.

Una barrera innecesaria y fuera de estándar internacional

El informe oficial de la ATU señala que la exigencia del formato adicional no tiene respaldo en la normativa nacional ni en la mayoría de legislaciones de la región.

En países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, el pago voluntario de la multa dentro del plazo es suficiente para acceder a la reducción, sin necesidad de formularios extra.

Además, la propia Ley de Procedimiento Administrativo General peruana solo exige un reconocimiento expreso y por escrito, que se considera cumplido con el pago.

El formato adicional generó una carga administrativa que dejó miles de expedientes sin resolver y S/106 millones en recaudación potencial estancada.

La barrera ha generado cargas administrativas innecesarias, retrasos en el cierre de expedientes y menor recaudación. Actualmente existen casi 10.000 expedientes pendientes que podrían acogerse al beneficio, pero que enfrentaban la misma traba, con un monto potencial recaudatorio superior a S/106 millones 111.686.

El mayor crecimiento de expedientes pendientes de resolver se dio entre 2022 y 2025:

Entre 2015 y 2023: 1.964 actas pendientes.

En 2024: 3.710 actas pendientes.

En 2025: 4.138 actas pendientes.

El número de administrados potencialmente excluidos del beneficio ha aumentado significativamente en los últimos años. Además, el monto económico asociado a estas actas y expedientes pendientes aumentó un 111% entre 2025 y el acumulado 2015–2023, según a propia ATU.

La reforma de la ATU se basa en una comparación internacional que demuestra que países como Colombia y Argentina solo exigen el pago dentro de plazo para otorgar el descuento.

La reforma: basta con pagar, sin formularios

La propuesta de la ATU elimina la exigencia del formato. De aprobarse la modificación, el solo pago en cuantía reducida constituirá reconocimiento y aceptación de responsabilidad, activando automáticamente la reducción de la multa.

El cambio armoniza la normativa local con los estándares internacionales y simplifica el proceso, eliminando la principal causa de exclusión y morosidad.

Los taxistas y transportistas públicos regulares representan el 90% y 10% de los casos excluidos del beneficio de descuento en multas de tránsito.

La reforma modifica varios artículos del reglamento actual de sanciones para evitar contradicciones internas y dispone la automatización en el acceso al beneficio para los conductores.

De acuerdo con el informe oficial de la ATU, el cambio no implica costos adicionales para los administrados y se acompaña de una campaña de información para socializar el nuevo procedimiento.

Impacto: más acceso, menos trámites y mayor recaudación

La eliminación del formato permitirá que miles de conductores y operadores del transporte accedan al descuento de manera automática, sin trámites adicionales ni riesgo de exclusión por errores formales.

La ATU destaca que la medida reducirá tiempos, costos y cargas operativas, facilitará el cumplimiento voluntario y mejorará la transparencia y la igualdad en la aplicación de sanciones.

La modificación normativa asegura que el pago voluntario de la multa activa automáticamente el descuento, sin necesidad de trámites extra para los conductores.

La modificación normativa busca corregir una situación que, hasta ahora, llevó a que la mayoría de los conductores multados pagaran en vano por adelantado, sin recibir el beneficio anunciado.

El texto completo de la resolución y la exposición de motivos están disponibles en la plataforma institucional de la ATU y en el diario oficial El Peruano.