Así será la Línea 7 del Metro de Lima que unirá Ventanilla y Ancón: ATU confirma que el megaproyecto “es una decisión tomada”

Composición: Infobae Perú

La Línea 7 del Metro de Lima y Callao comienza a perfilarse como una de las apuestas más ambiciosas para transformar el transporte en la zona norte de la capital. Incluida en el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045, la propuesta de la ATU plantea un corredor de 28 kilómetros que conectará Ventanilla con Ancón, atravesando la avenida Gambetta y parte de la Panamericana Norte, con el objetivo de integrar a miles de familias que hoy enfrentan largos tiempos de viaje y múltiples trasbordos.

El proyecto ha sido presentado como un “metro social y ligero”, con una infraestructura mayoritariamente elevada para reducir costos y acelerar la ejecución. Según lo expuesto por la Autoridad de Transporte Urbano, esta alternativa permitiría evitar expropiaciones y la liberación de interferencias de servicios básicos, aspectos que han retrasado otras obras ferroviarias en la ciudad. La iniciativa no solo busca mejorar la conectividad, sino también responder al crecimiento urbano proyectado hacia el norte de Lima.

Recorrido, distritos beneficiados y conexión con el aeropuerto

LATAM - aeropuerto jorge chavez

De acuerdo con lo presentado por la ATU, la Línea 7 del Metro iniciará en el Óvalo 200 Millas, en el límite entre el Callao y San Martín de Porres. Desde ese punto avanzará por la avenida Gambetta, continuará por la Panamericana Norte y llegará hasta Ancón, atravesando sectores de alta densidad poblacional y expansión urbana.

“La Línea 7 será un metro social y ligero. Se atenderá a barrios con expansión y consolidación, como Oquendo, Márquez, Mi Perú, Pachacútec, Ventanilla, Santa Rosa, Puente Piedra y Ancón. El proyecto beneficiará a 900.000 personas, de las cuales más de la mitad son población económicamente vulnerable que demora cuatro horas en salir y regresar a sus casas y que gasta dinero en trasbordos”, afirmó Gustavo Díaz, subdirector de Planificación de la ATU.

Uno de los puntos clave es su integración con el ramal de la Línea 4, actualmente en ejecución entre Ate y el Callao. “De esa manera, los vecinos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Puente Piedra y Mi Perú podrán llegar al aeropuerto Jorge Chávez”, precisó Díaz, en referencia a la conexión directa con el principal terminal aéreo del país.

La planificación proyecta su implementación hacia el año 2037, en un escenario de crecimiento urbano en Lima norte vinculado al desarrollo industrial y habitacional de la zona.

Integración con tren de cercanías y Metropolitano

Los alimentadores partirán desde la avenida Chimpu Ocllo los sábados y domingos, permitiendo el acceso directo a las principales playas del distrito con un costo único y beneficios para estudiantes| ATU

La Línea 7 del Metro de Lima forma parte de un esquema integral que incluye el Tren de Cercanías Lima-Barranca, dos sistemas BRT y la ampliación del Metropolitano. Durante una reciente presentación ante vecinos de Ancón, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, aseguró que “la llegada del Metro a Ancón es una decisión ya tomada”.

Mientras avanzan las etapas técnicas de los proyectos ferroviarios, la entidad anunció medidas de corto plazo para mejorar la circulación vehicular en avenidas como Trapiche y San Juan. Asimismo, informó que desde febrero el Metropolitano operará un servicio playero hacia la playa Las Conchitas, en Ancón, inicialmente los fines de semana.

“El Metropolitano estará llegando los fines de semana y durante la temporada de verano a la playa Las Conchitas, en Ancón, gracias al esfuerzo del alcalde de implementar el paradero. Y estamos haciendo el esfuerzo para que pueda brindar el servicio de manera permanente”, indicó Hernández.

El Plan de Movilidad Urbana contempla una inversión aproximada de US$ 11 mil millones para los distintos proyectos de transporte masivo en Lima y Callao, con el objetivo de ampliar la cobertura ferroviaria, reducir tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre distritos del norte, centro y sur de la capita, en una zona donde la demanda de movilidad continúa en crecimiento sostenido.