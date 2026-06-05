EsSalud Iquitos extirpa tumor uterino gigante del tamañao de una sandía: paciente soportó 14 años de dolor

Paciente con discapacidad visual supera compleja operación para retirar tumor gigante en EsSalud Iquitos. (Foto: Agencia Andina)

Una compleja intervención quirúrgica realizada en el Hospital III Iquitos de EsSalud permitió salvar la vida de una paciente de 51 años que padecía un avanzado cuadro de miomatosis uterina y un tumor abdominal de grandes dimensiones. La operación fue ejecutada por un equipo multidisciplinario de especialistas, quienes lograron extraer una masa tumoral de entre 40 y 50 centímetros de diámetro, comparable al tamaño de una sandía.

Según informó Agencia Andina, la paciente había sido inicialmente programada para una histerectomía debido a la presencia de múltiples miomas uterinos. Sin embargo, durante el procedimiento médico se constató que la condición era mucho más compleja de lo previsto, debido a la magnitud del tumor y a las adherencias que había desarrollado con otros órganos internos.

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El caso requirió la participación coordinada de especialistas en ginecología, cirugía general, urología, anestesiología y personal de enfermería. La intervención se llevó a cabo en el Hospital III Iquitos, donde los médicos enfrentaron una situación de alta complejidad debido al tamaño de la masa y a los riesgos asociados a su extracción.

Médicos de EsSalud retiran gigantesco tumor uterino a mujer de 51 años en Iquitos. (Foto: Agencia Andina)

Cirugía de alta complejidad

De acuerdo con el doctor López, integrante del equipo médico, el abdomen de la paciente presentaba un aumento considerable de volumen antes de la operación. Durante la cirugía, los especialistas comprobaron que el tumor a varios órganos, lo que obligó a realizar una intervención minuciosa para evitar daños en órganos vitales.

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“El abdomen de la paciente ya mostraba un volumen bastante grande. Durante la cirugía observamos que el tumor estaba adherido al intestino delgado, intestino grueso y otras vísceras, por lo que fue necesario trabajar cuidadosamente para evitar complicaciones”, explicó el especialista, según declaraciones recogidas por Agencia Andina.

La operación se extendió por aproximadamente dos horas y media. Tras la extracción del tumor y del útero afectado, el equipo médico realizó una evaluación detallada de los órganos comprometidos, especialmente de la vejiga y del sistema urinario, debido a que también presentaban adherencias con la masa tumoral.

Exitosa cirugía en Iquitos: extraen tumor del tamaño de una sandía adherido a varios órganos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tumor comprometía órganos

Luego de la intervención, la paciente Ana Magaly Rengifo Tapullima mostró una evolución favorable y actualmente continúa su recuperación en su vivienda. El tumor extraído será analizado por el área de anatomía patológica para determinar su naturaleza, aunque las primeras evaluaciones médicas apuntan a que tendría características benignas.

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La asegurada expresó su agradecimiento al personal de salud y relató que convivió durante más de 14 años con intensos dolores abdominales y episodios de hemorragia. En declaraciones difundidas por Agencia Andina, afirmó que durante mucho tiempo soportó los síntomas debido a las dificultades para acceder a una atención especializada.

“Estoy agradecida con Dios y con los médicos porque ahora me siento bien. Pensé que mi situación era muy complicada y no tenía recursos para operarme de manera particular. Gracias a Dios me atendieron aquí en EsSalud Iquitos y hoy siento que vuelvo a la vida”, manifestó.

EsSalud Iquitos extirpa tumor de hasta 50 centímetros a paciente que sufrió dolores durante 14 años. (Foto: Agencia Andina)

Recuperación favorable

La paciente, quien además es viuda y presenta discapacidad visual, contó que decidió acudir nuevamente al hospital cuando su estado de salud empeoró significativamente. Tras las evaluaciones médicas correspondientes, se determinó que requería una intervención quirúrgica de alta complejidad.

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Uno de los aspectos destacados del caso fue que la operación pudo realizarse íntegramente en el Hospital III Iquitos, sin necesidad de trasladar a la paciente a un establecimiento de mayor complejidad en Lima. Esto permitió que recibiera atención especializada en su propia región y evitó mayores retrasos en el tratamiento.

Desde EsSalud resaltaron la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y el trabajo coordinado del equipo multidisciplinario que participó en la cirugía. El caso representa uno de los procedimientos más complejos realizados recientemente en el hospital y permitió mejorar significativamente la calidad de vida de una paciente que convivió con una grave afección durante más de una década.

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